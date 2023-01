Dalibor Martínek: Dravec Babiš proti hrdinovi Pavlovi. Najde se ještě něco ve složkách?

Zbývají necelé dva týdny do prezidentských voleb. Čeká nás v posledních dnech ostré fáze kampaně fair play nebo ještě dojde na nějaké ostré útoky? Zamýšlí se komentátor Newstreamu Dalibor Martínek.

Andrej Babiš je z minulosti známý jako ostrý predátor. Řve na podřízené, neštítí se žádných praktik. Dodával v minulosti zemědělcům hnojiva na dluh, a když se neurodilo, vzal si celý zadlužený podnik. Tak rozvíjel své impérium.

Nyní se tváří jako miláček davů, obhájce stařenek. Na Instagramu má stovky obdivných komentářů. Svým agresivním, trochu neohrabaným, ale jistým způsobem roztomilým projevem připomíná takovou tu placatou mořskou rybu, která sedí na dně, skrytá, a tváří se nevinně. Když připluje kořist, nekompromisně ji schlamstne.

Babiš, Pavel, Nerudová. A pak už nikdo

Je až děsivé, kolik i chytrých Čechů tuto chameleoní povahu bývalého premiéra nebylo dosud schopno rozpoznat. Jeho preference v prezidentské volbě jsou stále vysoké. Babišova MF Dnes si nechala udělat průzkum u společnosti Median. Celkem logickým výsledkem je, že Babiš se dostane do druhého kola. S generálem Pavlem. Danuše Nerudová je sice stále ve hře, ale tyto mimoděčné, nicméně cílené informace ji předem posouvají mimo druhé kolo voleb.

Babiš si je dobře vědom síly předvolebních průzkumů. Jeho šest soupeřů v prezidentské volbě, kteří jsou nyní řazeni do druhé, již téměř bezvýznamné skupiny kandidátů, asi ne. Měli dvě možnosti. Buď si zaplatit nějaký pěkný průzkum veřejného mínění, z něhož by vzešel jako výsledek růst jejich preferencí. Aspoň k deseti procentům. Nebo se chovat poctivě a zůstat na chvostu. Což všichni „udělali“. Trošku to připomíná příběh Věcí veřejných před třinácti lety. Ty také nikdo neznal, ale pár šikovných průzkumů umístěných do médií jim z ničeho nic předpovídalo deset procent. Lidé si průzkumů všimli a řekli si, proč ne? Očekávání se naplnila.

Těsný souboj vojáka a dravce

Jak se říká, s poctivostí nejdál dojdeš. Marek Hilšer, profesor Zima nebo Karel Diviš si evidentně budou muset počkat.

Zpět k ústřední trojici. Babiš, Pavel, Nerudová. Babiš celý rok objížděl vesnice ve svém luxusním karavanu. Mluvit s lidmi mu nedělá problém. Rád si tento miliardář hraje na jednoho z nás. Na sociálních sítích se prezentuje profesionálně vyvedenými fotografiemi a skeči. „Jsem na ústní hygieně“. „Začal jsem jíst zeleninu“. Babiš netlačí na pilu, prostě s námi chce splynout. Dobrá strategie.

A zatímco Babiš přes léto lítal se svým karavanem, Petr Pavel si dal v čase prázdnin pauzu. Prý lidé nemají přes léto na prezidentské volby náladu. Faktem je, že Pavlovi stačí se prostě jenom někam postavit a tvářit se vážně, a má vlastně odpracováno.

Danuše Nerudová dosud tvrdě pracuje. Má billboardy po celé Praze. Babiš letos Prahu vynechal. Ví, že ho Pražané nemají rádi. Při minulých parlamentních volbách byl ve své bíle košili vidět na každém rohu. Nyní raději objížděl vesnice. A jak známo, vesnice ve volbách v součtu vždy porážejí Prahu. Miloš Zeman díky pochopení tohoto faktu vyhrál dvoje prezidentské volby. Babiš jede v jeho šlépějích.

Otázkou je, co nás čeká v posledních dnech ostré fáze kampaně. Zatím to nevypadá na nějaké ostré útoky.

Babiš se patrně nejvíc bál Nerudové, jejíž preference koncem roku stoupaly. Takže tady máme dvě kauzy. Kopírované diplomové práce na Mendelově univerzitě, kde Nerudová byla rektorkou. Nerudová se poněkud neobratně brání rozposíláním tisícistránkového rozboru, jak to tenkrát bylo. Je vidět, že není na hejty zvyklá. Druhou zbraní bude manžel Nerudové, právník Robert Neruda. Je označovaný jako vlivný muž, s Babišem se setkal minimálně když působil na ÚOHS a spolurozhodoval o některých Babišových akvizicích. Babiš na něj jistě má svazek. Uvidíme.

Pavel už má hejty za sebou. Od jara vysvětluje, proč jako mladík vstoupil do komunistické strany a jak to během následujících třiceti let odčinil. Hezký příběh. Pro mnohé jistě uvěřitelný. Pavel bude pro Babiše největším soupeřem. Najde se ještě něco na Pavla? Spíš ne. Je to voják, asketa, zasloužil se o vlast. A máme válku na Ukrajině, voják se v čele státu může hodit. Bude to těsný souboj, voják a dravec.