David Ondráčka: Voliči Babiše a Okamury by měli slyšet, jak o nich mluví, když se vypnou kamery

Na populistech typu Okamura a Babiš mě fascinuje, jak hluboce pohrdají lidmi, kteří je volí. Kdyby jejich voliči mohli někdy slyšet, jak se o nich baví, když se vypnou kamery, byli by dost znechuceni. Nemám nejmenší iluze, že podobně nepřemýšlí i řada politiků z dalších stran, včetně těch aktuálně vládních. Ale populisté staví svoji politiku hlavně na lísání se lidem, v tom je to pokrytecké na druhou.

Populista o sobě prodává pocit, že mu na těch lidech záleží. Prodávají takový politický fast food - neptej se, co je v tom, a věř, že ti to bude vlastně chutnat, „já jsem jeden z vás, rozumím vám a vyberu ti, co dostaneš do korýtka nebo na plastový tácek“. V tom je populistův styl až brutálně přímý. Jeho kuchyně je takový „mekáč“, všechno instantní, laciné, mastné, přeslazené, ale říznuté tak, aby to v první chvíli zachutnalo. A hlavně populista se nikdy nehádá s lidem, on se mu lísá, hladí po vlasech, šeptá do ucha. Je to bavič v montérkách, maskot frustrace.

Uniklé video

Babiše neohrozí odsouzení za Čapí hnízdo a ani Okamuru další důkaz, jak si privatizuje státní příspěvky přes svou politickou stranu. Co by je v něčem ohrozit mohlo je nějaké uniklé video, natočené v momentě, kdy si myslí, že je nikdo neslyší. Kdyby náhodou uniklo video, kde se s absolutním despektem a znechucením baví o těch obyčejných lidech, o těch „idiotech“. Kde by šlo slyšet, co si doopravdy myslí o důchodcích, dělnících, hasičích, matkách samoživitelkách nebo lidech z Ostravska, bylo by to dost nepříjemné překvapení. Některým lidem by to mohlo i otevřít oči, pár lidí by se možná i probudilo a dost naštvalo.

Nedávám tím prosím žádný návrh, jak postavit negativní předvolební kampaň. Jen jsem tento typ pohrdání viděl a slyšel na vlastní oči a uši, a přijde mi to prostě zajímavé. I když pokud by takové video opravdu uniklo, určitě by spousta lidí tomu odmítla uvěřit. „To není možné, to je deepfake, to je podvrh, to určitě udělala AI“.

Dalibor Martínek: Už se s tím smiřme. Čapí hnízdo Babišovi vaz nezláme Názory Je Babiš vinen nebo nevinen v kauze dotace na Čapí hnízdo? Soudy nad tím dumají osmnáct let. Osvobozují ho nebo znovu obviňují. Je to pro české soudnictví trapné. Dalibor Martínek Přečíst článek

Lyrické chápání politiky je fake

Lyrické chápání dnešní marketingové politiky jako souboje pravdy a lži, dobra a zla, je prostě úplný fake. A tato vláda tuto binární hloupost výrazně podporuje. Politika je dnes soutěž značek, politický trh. A vy jste zákazník, který většinu času ani neví, co vlastně kupuje. Většina lidí věnuje politice v průměru dvě minuty denně, pokud vůbec. A to ještě jen útržkovitě - vidí nějakou zprávu nebo krátkou větu v televizi, titulek, něco zaslechnou v autě v rádiu, vyskočí na ně reel na síti, meme, někdo jim něco pošle. V podstatě to je spíš vjem a pocit, líbí-nelíbí, beru-neberu, ano-ne.

A s tím političtí marketéři pracují, posilují to a využívají, na to se spoléhají. Natoč krátká videa, maximálně 20 sekund, odříkej ostře vyhrocené heslo, řekni v telvizní debatě pár sloganů, ze kterých můžeme sestřihnout reel na sítě. Nic nekomplikuj, nevysvětluj, zbytečně neodpovídej na težké otázky, usmívej se, jde jen o útržky, pocit, první signální. Nic víc.

Stanislav Šulc: Přiblížil se konec sociálních demokratů v Česku? Ano Názory Být hrobařem kdysi velké politické strany nejspíš nechce být nikdo. Zvláště, když vám to dají pocítit její stále ještě žijící osobnosti této strany. Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek k tomuto bodu směřují. Bohužel zatím dělají všechno proto, aby se těmi hrobaři skutečně stali. Stanislav Šulc Přečíst článek

Každý jsme jen cílovka

Volební strategie už není tolik o přesvědčování, je to o cílení. Všichni jsme jen segment, cílovka. Během politických kampaní už jede jen marketingové přemýšlení o veřejnosti. Z lidí jsou už jen cílové skupiny, které je potřeba rozdělit, zafocusovat, na každou zaměřit tu správně zacílenou „message“, a slíbit něco, co by mohlo na chvilku zarezonovat.

Na podnikatele patří jedno heslo, na matky jiné, na mladé třetí, na seniory čtvrté. Hlavně nic složitě nevysvětlovat, nezdržuj je s tím. Všichni jsme touto optikou jen cílová skupina, kterou je třeba „zachytit“, oslovit a krátkodobě obelhat. Politika jako teleshopping: A zákazníkem týdne se stává senior z Ostravy, a druhá příčka patří matce samoživitelce z Ústecka, ve slevě. Ano, děkujeme.

A voliči, většinou nevědomky, hrají dobrovolně roli užitečných nosičů těchto kampaní, jako ti trubci v úle. A každý dobrý trubec je dobrý jako nosič vaší kampaňové informace dál do své bubliny. Přeposílá videa, sdílí memy, hádá se na Facebooku i v hospodě… a mezitím marketing běží dál. Tak hezké léto, a užijte si kampaň.