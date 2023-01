Konec zveřejňování prezidentských předvolebních průzkumů. Jak se liší jejich výsledky?

Dnešní půlnoc z pondělí na úterý znamená ze zákona konec zveřejňování nových předvolebních průzkumů týkající se preferencí kandidátů na prezidenta ČR. Jak se liší jejich výsledky? Čtěte níže ve shrnutí.

V jednom se průzkumy již delší dobu shodují – rozhodovat se bude mezi třemi hlavními favority. Jsou jimi někdejší vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel, expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Preference dalších kandidátů pro první kolo, které se koná již tento pátek a v sobotu, jsou hluboce pod deseti procenty a šance mizivé, vyplývá z průzkumů agentur Median, Ipsos, STEM a Kantar.

Ze zákona končí termín pro možnost zveřejňovat nové průzkumy volebních preferencí o půlnoci z pondělí na úterý. Podle posledních výsledků možných zveřejnit před volbami dvěma z průzkumů vévodí Pavel a dvěma Babiš. Třetí místo ve všech čtyřech případech obsadila Nerudová.

Výsledky posledních zveřejněných průzkumů agentur v Česku pro 1. kolo volby (v pct):

zdroj: ČTK

V minulosti se podíl preferencí měnil a snad všichni z kandidátů na to byli lépe i hůře. Například Babiše by v červenci podle Ipsosu volilo 31,7 procenta, což bylo jeho maximum mezi průzkumy. Naopak nejmenší podíl hlasů – 17 procent – mu přiřkl průzkum STEM/MARK na přelomu září a října.

Pavel však svého maxima dosáhl právě v posledním průzkumu Medianu, a to 29,5 procenta. Na rozdíl od Babiše jeho preference nikdy v předchozích průzkumech nespadly pod dvacetiprocentní hranici.

Maximum Nerudové činilo 28 procent v listopadovém průzkumu Medianu, kdy se poprvé a naposledy ocitla na prvním místě žebříčku preferencí voličů. Ještě v červenci přitom podle stejné agentury její preference dosáhly pouhých sedmi procent.

Rozhodující druhé kolo

Hlavní pozornost však přitahují odhady pro druhé finální kolo. Z těch posledních zveřejněných vyplývá, že všechny finální souboje by podle agentur Median, Kantar a STEM vyhrál Pavel, a to jak nad Babišem, tak Nerudovou.

Naopak Babiš by souboj podle všech tří průzkumů prohrál jak s Pavlem, tak s Nerudovou. Nejtěsnější odhady se týkají souboje Pavla a Nerudové, kdy dokonce podle STEM budou rozdíly naprosto minimální.

Průzkum preferencí pro druhé kolo (v pct):

Pozn.: Průzkum Ipsosu se týkal jen 1. kola, zdroj: ČTK

