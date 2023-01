Středula odstoupil z prezidentské volby. Podpoří Nerudovou

Odborový předák Josef Středula oznámil, že se vzdává kandidatury na prezidenta. Řekl to v dnešním diskusním pořadu České televize, pět dní před prvním kolem voleb hlavy státu. Podpořil kandidaturu bývalé rektorky Mendelovy Univerzity Danuše Nerudové. Poděkoval svým sympatizantům.

Reklama

Středula uvedl, že nechce, aby hlasování o nové hlavě státu vyhrál expremiér Andrej Babiš (ANO), nebo bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel, oba spojovaní s komunistickým režimem. „Jsem přesvědčen, že Danuše Nerudová má sociální cítění,” řekl.

Pětapadesátiletý Středula své odstoupení ohlásil v závěrečném slovu kandidátů, kterých se v takzvané superdebatě sešlo osm. Nerudová, která patří mezi tři favority, už na jeho rozhodnutí nereagovala.

Politický diář Jany Havligerové: Prezidentský pátek třináctého aneb Nejslabší, máte padáka! Názory Jestli se ještě sami sebe ptáte, komu dát hlas v prezidentské volbě, tak už máte na rozhodnutí jenom pár dní. Kdo bude mít v pátek třináctého (a samozřejmě následující sobotu) smůlu, se ale zdá skoro jasné. Favorité prvního kola jsou s velkým náskokem Pavel, Nerudová a Babiš – alespoň podle průzkumů. A ty se prý tentokrát u prezidentské volby nezmýlí. Ale do pátku se ještě budou dít věci. Řečeno s klasikem, bude se to řezat. Jana Havligerová Přečíst článek

Podpořím toho, kdo si nezadal s komunisty

Středula patřil mezi devítkou kandidátů k slabším, podporu měl u voličů podle průzkumů v jednotkách procent. Předseda ČMKOS kandidaturu oznámil počátkem loňského května. Před odevzdáním přihlášky do voleb v pražské budově ministerstva vnitra 8. listopadu řekl, že bude kandidovat na prezidenta s podporou 11 senátorů a že nasbíral také více než 60 tisíc podpisů občanů. Uvedl tehdy, že kandiduje, aby si lidé mohli vybrat kandidáta, který nemá žádnou komunistickou minulost týkající se spolupráce s minulým režimem, ale také člověka, který má sociální cítění.

O možnosti vzdát se kandidatury hovoří podobně jako v případě jiných voleb i zákon o volbě prezidenta republiky. Podle něj se uchazeč o funkci prezidenta může do 24 hodin před zahájením volby své kandidatury vzdát, a to v písemné podobě nebo prostřednictvím datové schránky. Doručit to musí ministerstvu vnitra. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Reklama

Z pohledu voliče je postup opět podobný jako v případě jiných voleb. Ministerstvo vnitra zajistí zveřejnění informace o vzdání se kandidatury ve všech volebních místnostech a zveřejní ji i na internetových stránkách určených pro volby prezidenta. Pokud někdo přesto vhodí do urny hlasovací lístek odstoupivšího kandidáta, jedná se o neplatný hlas.

Kandidáti na prezidenta ČR. Pavel, Nerudová, Babiš... a pak dlouho nikdo. Jaké mají šance? Politika Budoucím prezidentem se stane jeden z devíti kandidátů, které k volbám 25. listopadu zaregistrovalo ministerstvo vnitra, případně o jejich kandidatuře rozhodl Nejvyšší správní soud. Hlavními favority jsou alespoň podle sázkových kanceláří Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš, ostatní mají od nich obrovský odstup. duk, ČTK Přečíst článek