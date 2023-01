Dalibor Martínek: Půjde Babiš do vězení, nebo na Hrad? Češi na dotačního lotra sázejí miliony korun

Na Andreje Babiše je v této chvíli vsazeno přes dvacet milionů korun u sázkové společnosti Tipsport. Na vítězství generála Petra Pavla, kterého sázková kancelář poněkud trapně uvádí jako Pavla Petra, asi v duchu čert to vem, Petr nebo Pavel, dali lidé přes šestnáct milionů korun. Třetí nejvyšší sázky jsou na Danuši Nerudovou, šest a půl milionu korun.

Pak už jsou to jenom drobné. Na čtvrtého v řadě, odborářského předáka Josefa Středulu, vsadili lidé jen něco přes milion korun. Hlas lidu, hlas boží.

Podobné je to u další sázkové kanceláře Fortuna. Tři jasní favorité v pořadí Pavel, Nerudová, Babiš. Kurzy 1.87, 3.30, 4.40 ku jedné. Na čtvrtém místě se nyní nachází Pavel Fischer s kurzem 525 ku jedné.

Vše je tedy jasné. Ve hře jsou už jenom tři hráči.

Nejvíc bizarním faktem je, že Babiš, jeden z favoritů prezidentských voleb, neustále chodí po soudech. A ještě víc překvapující je, že to velké části voličů vůbec nevadí.

Babiš využil dotační systém Evropské unie, aby získal padesát milionů korun na svůj rekreační areál. Každý to ví, jen soud se v tom pořád bezvýsledně nimrá. Možná v této kauze těsně před volbami vynese rozsudek.

Babišova zvrácená morálka...

Babišova účast ve veřejném životě, a dokonce v prezidentských volbách, je zvrácená hned z několika důvodů. Za prvé. Když se přidržíme Čapáku. A vycházejme z veřejně dostupných údajů. Proč usilují o veřejné dotace lidé, kteří evidentně mají spoustu peněz a dotovaní rozhodně nemusejí být? Je to nějaká vnitřní zvrácenost? Je to devadesátkové přemýšlení o byznysu? Ve smyslu: nabízejí nám peníze, tak proč si je nevzít. Něco v duchu komunistické morálky, že kdo nekrade, okrádá rodinu?

Za druhé. Je tu absurdní argumentace, že takto postupovala spousta boháčů. Což v zásadě sedí. Odhaduje se, že asi jeden tisíc subjektů využil dotační systém pro malé podniky, přestože byl finančně zabezpečen. Má ale platit duch Babišovy obhajoby, že „proč policie sedí zrovna na mě, když kradli všichni?“ Ublíženecké, zvrácené přemýšlení. To by znamenalo, že když chytí zloděje, má ho osvobodit argument, že kradou i jiní? To těžko, že.

... je voličům úplně jedno

U soudu se Babiš skoro rozbrečel. Sám nad sebou, a také trochu pro efekt. Za zneužití padesáti veřejných milionů korun by jiný zločinec šel na deset let do vězení. Krádež velkého rozsahu. Bývalému premiérovi hrozí „jenom“ podmínka. Ale ani to mu nebrání v pokračování prezidentské kampaně.

Za třetí, a to je nejhorší. Českým voličům je to úplně jedno. Je to nejabsurdnější situace naší přímé volby prezidenta. Přihlásit se do voleb může každý. A kdo bude mít nejvíc lajků, bude šéf.

Babišův tým skvěle pracuje s Instagramem. Fotky s důchodci, s „prostým lidem“. Babiš vždy s úsměvem. Má být prezidentem skutečně ten nejlepší marketér? Nebo by za touto funkcí měly stát i jiné, vznešeně řečeno „vyšší“ hodnoty? Ta třetina voličů, která pořád Babiše legitimuje, by se měla zamyslet, jaké hodnoty vlastně Andrej zastupuje. Skutečně chceme být i nadále národem zlodějů?

