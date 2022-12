Dalibor Martínek: Babiš je nejpodivnější kandidát na prezidenta. Místo na besedy chodí k soudu

Víc zvláštního kandidáta na prezidenta jsme za krátkou dobu přímé volby, teď máme třetí cyklus, ještě neměli. Bývalý premiér a miliardář Andrej Babiš je aktuálně favoritem prezidentských voleb s téměř třiceti procenty hlasů. Místo finišování kampaně, televizních rozhovorů a veřejných vystoupení, teď však chodí po soudech kvůli Čapímu hnízdu.

To je vskutku originální způsob předvolební kampaně.

Vlastně nemusí být neúčinný. Nemusí chodit do médií, ostatně novináři pohrdá. Nemusí na besedy s občany. Stačí mu, že jde k soudu, a tam tklivě mluví o svém vztahu se synem. Kterého uklidil v době, kdy se začala rozvíjet kauza dotačního podvodu s Čapím hnízdem, na Krym. Ale jak vysvětluje, bylo to v jeho zájmu. A ukápne u toho před soudci slzu.

Emoce mají Češi rádi

Vzhledem k tomu, že šlo o veřejné soudní líčení, jeho slzu jím nenávidění novináři rozšířili do celého světa. Což mu ve výsledku může paradoxně hrát v prezidentských volbách do karet. Podívejte, Andrej má emoce, má rád svého syna, mohou si pomyslet voliči. Možná lepší vzkaz pro voliče než tisíc slov na náměstích.

Má to Babiš skutečně takto promyšlené? Těžko říct. Má silný tým poradcům, kteří mu možná řekli, jakou notu má u soudu hrát a jak potom zapůsobí na veřejnost. Možná to však byly autentické emoce. U Babiše nikdy nevíte, na čem jste. Ale lidé rádi věří vůdcům. Babiš se do role vůdce národa stylizuje už deset let. I vůdce může ukápnout slzu, to přece každý pochopí.

Hra o obraz

Celá podstata dotačního podvodu, zatím soudně nepotvrzeného, většinu českých voličů vlastně moc nezajímá. Mají pocit, že už to tisíckrát slyšeli, a že je to na Babiše buď nastrčené, což je jeho příběh. Nebo že to tak dělali všichni. Hraje se tady jiná hra. Hra o obraz. Babiš si vytvořil obraz tvrdého muže, který na své podřízené umí zakřičet, srovnat je do latě. A jít tvrdě za svým cílem. To se lidem líbí, mít silného lídra, alfa samce.

Skrývá se tu však drobná nuance, kterou možná někteří lidé nezaznamenali. A sice, že cíle Andreje Babiše se nemusejí shodovat s cíli ostatních lidí. Jsou to jeho cíle. Jeho úspěch, jeho obraz, jeho moc.

Rozdat peníze důchodcům či státním úředníkům, to byl pro Babiše vždy jen prostředek naplnění politických cílů, to nebyla péče o prosperitu národa. Babiš je však šikovný manipulátor a dokáže si před velkou částí populace své kroky obhájit. To je kvalita, kterou bohužel řada současných vládních politiků nemá.

Soud bude pokračovat začátkem ledna, těsně před prvním kolem prezidentských voleb.

Není tak vzdálená bizarní varianta, že se Babiš může stát jak odsouzencem za zneužívání dotačního systému Evropské unie, tak prezidentem země. To jsme tu ještě neměli. Může z toho být ještě pěkný právní zmatek.