David Ondráčka: Svět hoří, my šetříme na hasičích

David Ondráčka
Česko omezuje diplomacii i rozvojovou pomoc s argumentem, že „doma máme dost starostí“. Takový přístup ale může být Davida Ondračky, autora komentáře, nejen necitlivý, ale i ekonomicky a bezpečnostně krátkozraký. V globalizovaném světě se prázdné místo rychle zaplní – a vliv i obchodní příležitosti převezmou jiní. Úspory dnes se tak mohou proměnit v mnohem vyšší náklady zítra. Otázkou není, zda si pomoc můžeme dovolit, ale kolik nás bude stát její absence.

Svět dnes trpí zvláštní selektivní slepotou, egoismus je hlavní a jedinou politickou mantrou. Krize plane, kam se podíváš, svět na tolika frontách hoří, ale my se díváme jen na vlastní střechu. Nejde jen o humanitu a soucit, ale je to krátkozraké i ekonomicky, bezpečnostně i geopoliticky. Roli Západu zaplní rychle někdo jiný se svými zájmy a sférou vlivu, v globalizovaném propojeném systému prázdné místo dlouho nezůstane.

Česko se aktuálně chová přesně podle tohoto vzorce. Vyklízí onu „soft diplomacii“, přerušuje dlouhodobě stavěné vazby, ukazuje světu záda. Heslo dne je: sami máme doma málo, nebudeme pomáhat nikde. Ale to je v dnešním propojeném světě ostudně hloupé. Jak chcete dělat obchody v zemích, kde úplně přerušíte kontakty a vztahy se utlumí? To nás tam bude někdo čekat s otevřenou náručí a našim firmám bude nadšeně otevírat dveře? Nebuďme naivní, proč by to asi dělal? A navazovat jednou přerušené kontakty trvá roky a je to mnohem nákladnější.

Krátkozraké škrty

Každá vláda určitě má legitimní právo nastavit své priority a směřovat je nějakým směrem. Ale udělat plošné škrty všeho (diplomacie, rozvojovky, humanitárky i podpory investic) je obyčejná a hloupá destrukce, která nás bude stát mnohem víc, přijdeme o spoustu obchodních příležitostí.

Elementární solidaritu jsme odložili jako sezónní kabát, který se nosí jen v dobách hojnosti. Tento přístup není jen nelidský, humanismu pláče v koutě, ale je taky ekonomicky a bezpečnostně krátkozraký. Tyto škrty se nám těžce nevyplatí nakonec u nás doma, v nelegální migraci, kriminalitě, konfliktech a nespolupráci.

Rozvojová pomoc je investice, ne almužna

Rozvojová pomoc není jen charita, je to také investice a prevence. Každá koruna investovaná do zdravotnictví, vzdělání nebo infrastruktury v křehkých státech snižuje riziko budoucích konfliktů, radikalizace, migrace, nemocí a pandemií. Ekonomové tomu říkají „externality“; vedlejší dopady, které stejně zaplatíme, jen později a dráž. Ignorovat to je jako šetřit na brzdách, protože zrovna jedeme do kopce (jenže to se brzy obrátí a pojedeme z kopce dolů).

Geopolitika místo humanity

Je vidět už více let určitá únava z empatie. Po pandemii, válce na Ukrajině, energetické krizi a inflaci se západní veřejnost podivně uzavírá do sebe. Politici slyší hlavně na domácí frustraci a populismus jim velí hledat zdánlivě snadná řešení (většinou absolutně chybná). Pomoc se už neřídí potřebou, ale strategií, humanitární princip univerzálnosti ustupuje logice mocenských bloků a zájmů. Rozpočty na rozvojovou a humanitární pomoc klesají, nejchudší regiony bez strategické hodnoty zůstávají úplně stranou. Krátkodobě to vypadá racionálně, dlouhodobě je to slepá cesta.

Vzpomeňme na Marshallův plán

Evropa po druhé světové válce také potřebovala pomoc. Marshallův plán nebyl jen ekonomický program, ale politická sázka na stabilitu a prosperitu – a ten vyšel. Evropě pomohl postavit se na vlastní nohy. Dnes máme tendenci zapomínat, že stabilní a bohatý svět není samozřejmost. Je to výsledek investic, trpělivosti, diplomacie – a určité promyšlené solidarity.

Únava Západu, nástup jiných hráčů

Když Západ ustupuje, prostor logicky a cíleně vyplňují jiní – Čína, Indie, Rusko. Ne s humanitární rétorikou, ale s obchodními a politickými podmínkami a zájmy. A země, které dnes necháme bez podpory, si zítra vyberou jiné partnery (na rozvoj i na obchod). Ne proto, že by sdílely jejich hodnoty, ale protože někdo vůbec přišel.

Svět bez základní empatie je dražší, než si myslíme

Vlastně ta otázka nezní, jestli si pomoc můžeme dovolit. Otázka je, zda si můžeme dovolit svět, kde se o nejzoufalejší nikdo nestará. V globalizovaném systému totiž prázdné místo dlouho nezůstane a malý oheň se rychle přenese. Je levnější hasit malý požár daleko než pak velký doma a nedává smysl šetřit na hasičích.

Problém nové hospodářské strategie je, že řeší vše. Potřebujeme priority, říká ekonom

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (vlevo) a korejský ministr pro obchod, průmysl a zdroje Kim Čung-Kwan na tiskové konferenci po jednání o dalších krocích v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Nová vládní ekonomická strategie, nazvaná Česko: Země pro budoucnost 2.0, kterou v pondělí schválila vláda, je velmi komplexní a v jednotlivých bodech také konkrétní. Jenže právě to má jeden pořádný háček: cílů je moc a tolik věcí se nedá za jedno volební období zvládnout. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek proto postrádá prioritizaci.

„Problém mám s tím, že je (vládní strategie) až moc komplexní, je tam všechno a je toho tam hodně. Přitom prostor něco skutečně udělat má vláda v rámci čtyřletého funkčního období omezený v podstatě na první dva roky. A proto je potřeba si vybrat priority,“ konstatuje Dufek.

Na prvním místě žebříčku priorit české vlády by podle něj měla být energetika, na druhém místě řešení krize bydlení a dále samozřejmě obrana země.

Stoprocentní elektrifikace nás nemine

Pokud jde o energetiku, vládní strategie si staví za cíl dostat ceny energií na srovnatelnou či dokonce nižší úroveň, než mají srovnatelné země, zejména Německo. „My ovšem musíme řešit nejenom cenu energií, ale současně i její dostupnost,“ podtrhuje Dufek.

Po zavření uhelných elektráren a v důsledku Green Dealu a závazku snižovat uhlíkové emise projde celé hospodářství kompletní elektrifikací, takže Česko bude mít podle hlavního ekonoma Banky Creditas problém vykrýt svou spotřebu elektrické energie.

„Vznikne obrovská nová poptávka po elektřině, a proto je nutné do této oblasti včas a dostatečně zainvestovat. A pokud to budeme dělat jako doposud, tak to elektřinu pro domácnosti nejspíš nezlevní. Naopak to bude znamenat, že distribuční a další poplatky, které spolu se silovou elektřinou platíme, budou narůstat, aby pokryly právě tyto investiční náklady,“ poukazuje Dufek.

Co s tím? Stát by mohl třeba z výnosu z emisních povolenek nebo evropských zdrojů zainvestovat do rozvoje sítí a nepřenášet tak celé náklady na spotřebitele, tedy domácnosti a podniky.

Doposud to totiž funguje tak, že do sítí investují energetické společnosti, které jim stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu uzná a přizpůsobí tomu poplatky, které pak vidíme na faktuře. Důležité ale je, že i nová vláda bude pokračovat v započatém projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

Stavební řízení: zrychlit, zrychlit, zrychlit

Situaci na trhu bydlení Dufek označuje za krizi. Cestou k jejímu řešení je především zrychlení stavebního řízení a také lepší hospodaření státu a měst či obcí s pozemky. Nejnovější vládní strategie počítá s tím, že lidé by na své první bydlení měli dostávat bezúročné půjčky.

To může být podle Dufka kontraproduktivní. Problémem podle něj je, že takové půjčky stejně jako mírnější pravidla České národní banky pro poskytování hypotečních úvěrů mladým lidem posilují poptávku po bytech a domech. Zatímco nabídka bydlení zůstává stejná.

„Už nyní je poptávka obrovská, každý měsíc banky poskytnout hypotéky v průměru za 25 miliard korun. A to jsou jen nové hypotéky, bez refixací stávajících úvěrů. Měsíčně! To znamená 300 miliard korun ročně. Poptávka jde nahoru, lidé si berou hypotéky bez ohledu na to, že sazba začíná na 4,5 procenta. Ale nabídka bytů je stále více méně stejná. K čemu jinému než růstu cen nemovitostí to může vést? Takže podpora poptávky jakýmkoliv nástrojem znamená, že nabudíte ceny k tomu, aby rostly ještě rychleji,“ říká Dufek.

Krizový stavební úřad

Vláda také zamýšlí vybudovat speciální krizový stavební úřad, který by projektům nad sto bytů anebo nad určitou plochu uděloval povolení ve zrychleném režimu. To podle Petra Dufka není dobrý nápad.

„Podle mě by měly pro všechny platit stejné podmínky. A v první řadě by ty podmínky měly být jednoduché a měly by být zkráceny lhůty na všechna projednávání tak, aby se nedařilo blokovat stavební řízení. Ať už dopadne jakkoliv. Ale prostě to nesmí trvat deset let. I v Praze se na povolení stavět bytový dům čeká deset let,“ podotýká Dufek.

Čas jsou v tomto případě podle něj opravdu peníze. Jsou tu náklady na udržování a aktualizaci projektu, navíc v mezičase vše zdražuje. „Každý, kdo něco stavěl před covidem a staví teď, se musí hodně divit současným cenám. Čím déle povolovací proces trvá, tím je pro investora stavba dražší,“ upozorňuje Dufek.

Celý rozhovor s Petrem Dufkem čtěte v pondělí.

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.

O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Řekni, kde ty příjmy jsou

Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun.

Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Program nefunguje od listopadu

Ministerstvo životního prostředí v listopadu příjem žádostí o dotace dočasně uzavřelo. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Předseda Motoristů Petr Macinka, který do pondělního jmenování Červeného vede ministerstvo životního prostředí z pověření prezidenta, na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Havlíček tehdy avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích. Za prioritu vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o program označil jeho znovuspuštění premiér Babiš.

Červený se zaměří i na akcelerační zóny

Červený v neděli v České televizi uvedl, že mezi jeho nejbližší priority v čele úřadu bude patřit kromě pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) také úprava systému takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. „To se musí vyřešit co nejdříve,“ řekl Červený. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá.

Podle Červeného je potřeba upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.

