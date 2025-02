David Ondráčka: Černochová versus Řehka. Někdo musí z kola ven

Ministryně obrany Černochová a náčelník generálního štábu Řehka nám předvádějí naprosto nedůstojné divadlo plné hádek na veřejnosti. Je to od obou těžce neprofesionální a někdo z nich by měl jít z kola ven, anebo oba. Musí to rychle skončit a premiér Fiala se s prezidentem Pavlem musí domluvit, koho odvolají. Veřejné spory ohrožují důvěru v obranu Česka v turbulentní geopolitické době. A také to, že nakládání s rekordními veřejnými investicemi do zbrojních akvizic, je děláno profesionálně a není ovlivněné nějakými osobními afekty.

Ministryně a generál si jdou ostře po krku, osobní ega přerůstají důležitost a odpovědnost jejich funkcí. Vzájemné ostřelování se trestními oznámeními, otevřené hádky před médii, naprostá nekomunikace. Takové vztahy prostě mezi ministryní a šéfem armády nejsou udržitelné.

V zákulisí kolem toho běhají až děsivé drby, jak je to celé osobní a nízké. To nechme jiným, ale fakt je, že emoce a osobní antipatie jsou téměř podstatou politiky a hýbou velkou většinou jevů. Dětinské spory tady ale silně ovlivňují obranu státu.

Horký brambor pro premiéra

Chápu, že to je pro premiéra Fialu horký stranický brambor. Černochová reprezentuje pražskou ODS a ta svůj vliv má. Volby jsou na krku a Černochová může být lídrem Spolu v Praze. A samozřejmě na druhé straně, případný návrh na odvolání musí potvrdit prezident Pavel, který je duší pořád generál a Řehku podporuje. Takže se zatím naši ústavní činitelé drží v šachu a tohle trapné divadlo musíme veřejně sledovat dál.

Emoce a akvizice

Skutečně se však bavíme o obraně v éře, kdy nebývale roste armádní rozpočet. Letos 155 miliard a ona vysněná 2% HDP, zadávají se akvizice za desítky miliard, u stíhaček až za stovky. A veřejnost potřebuje mít důvěru, že tyto obrovské alokované peníze jsou spravovány profesionálně a efektivně, a že ty instituce úzce spolupracují pro dobro věci. Ale lze tomu věřit?

Ministryně má politický mandát

V ústavní rovině platí, že armáda je řízena civilně, politickým vedením a generálové jsou podřízeni ministerstvu. Ministryně má politický mandát, má udávat směr a prioriry a nést politickou odpovědnost za jejich naplňování. Tohle by si generálové na štábu měli uvědomovat každý den - oni slouží, politici rozhodují.

Praxe je samozřejmě složitější, hledají se kličky a výklady, které mohou ty hrany zostřovat. A hlavně u velkých akvizičních projektů práce musí vždy fungovat v tandemu, ministerstvo i štáb. Armáda si vždy dokáže říct o nejmodernější techniku v jakémkoli množství. Generálové znají trh, sledují veletrhy a zbrojovky jim ochotně dodávají nové nabídky. To je normální všude. Ale požadavky musí zůstat v rámci rozpočtu a politické reality, ne se utrhnout realitě. A to musí zajišťovat politické vedení obrany, protože ministr je součástí vlády, která řeší nejen obranu, ale všechno ostatní.

Černochová není bezpečnostní diplomat

Není sporu, že Černochová není ten zkušený profesionální bezpečnostní diplomat, kterého si dnešní turbulentní geopolitická doba žádá. Má to být zkušený člověk, který permanentně jedná v NATO, s globálními zbrojovkami, chápe velké trendy, o které se hraje, má hluboké diplomatické zasíťování. A naše ministyně nejezdí ani na klíčovou bezpečnostní konferenci, která je každý rok v Mnichově. A důvod je banálně trapný, neumí anglicky, nemá ten potřebný mezinárodní rozhled, ani takové vzdělání, které tato role v dnešní době potřebuje.

To je fakt, ale taky je pravda, že už 3 roky v té funkci nějak vydržela. Zůstává tedy otázka, jestli ODS a Spolu stále pevně stojí za ministryní, i kdyby to mělo znamenat konec náčelníka Řehky, který má v armádních kruzích poměrně vysoký kredit. Anebo je možné ji vyměnit za jiného politika.

Bezpečnostní komunita za Řehkou

Bezpečnostní komunita patrně ve většině stojí za Řehkou. Berou ho profesionála, je jejich. Ale i tady je jasné, že na úplném čele armády je nutné být také diplomat. Nenechat se unést, trpělivě vysvětlovat poslancům, ministerstvu i veřejnosti potřeby a postupy, držet se ve všech krocích zákona a nepřekračovat pravomoce. Řehka musí vždy udržet dekorum, i kdyby se mu některá kritika stokrát nelíbila. Ani napjatá doba neopravňuje jednat jinak.

Jiná věc jsou ty zakleté otáčivé dvěře

Dlouhodobě na obraně platí, že systémovým problémem je syndrom otáčivých dveří. Někteří lidé jsou chvíli na ministerstvu, pak na štábu, pak si odskočí do zbrojovek jako lobbisti a pak třeba zase zpět. Jako když projdete hotelovými otáčivými dveřmi. Když se projdete v Dejvicích od štábu až k ministerstvu, některé z nich potkáte. Tohle samozřejmě oblivňuje ty dlouhodobé akviziční a modernizační projekty velmi silně. A upřímně, i kdyby zítra odešli oba, tohle se jen tak nezmění.