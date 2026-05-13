Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména
Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.
Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají Spojené státy.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Jiný znak
Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.
Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.
Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.
Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee
Názory
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.
Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.
Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.