Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména

Marco Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.

Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají Spojené státy.

Jiný znak

Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.

Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.

Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.

Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.

Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.

Debata o Benešových dekretech se vrátila kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců v Brně. Podle právního historika Jaromíra Tauchena ale z právního hlediska nehrozí prolomení dekretů ani masové restituce. Jde podle něj o uzavřenou záležitost, kterou už nelze po 80 letech znovu otevírat právní cestou.

Obavy z prolomení poválečných prezidentských dekretů nebo z masových restitucí nejsou podle právního historika Jaromíra Tauchena realistické. Uvedl, že z právního hlediska jde o uzavřenou věc.

Tauchen, který vede Katedru dějin státu a práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, upozorňuje na principy právní jistoty a stability. „Moderní právní stát nemůže po 80 letech zpochybňovat základní majetkové a státoprávní změny, na nichž následně vznikly celé generace právních vztahů,“ uvedl.

Téma dekretů prezidenta Edvarda Beneše se do veřejné debaty vrátilo v souvislosti s plánovaným sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně.

Podle Tauchena ale právní uzavřenost neznamená, že by se společnost neměla poválečným událostem dál věnovat v historické a morální rovině. Je podle něj důležité pojmenovat i excesy, násilnosti a bezpráví, k nimž po válce docházelo. Zároveň by se tím ale neměly relativizovat nacistické zločiny ani zpochybňovat příčiny poválečného vývoje. „Demokratická společnost musí být schopna kriticky reflektovat i problematické momenty vlastních dějin, aniž by tím automaticky otevírala otázku právní revize výsledků druhé světové války,“ uvedl Tauchen.

Produkt mimořádné historické situace

Pro současnou německou právněhistorickou vědu už Benešovy dekrety nejsou hlavním tématem. Česká právněhistorická věda je podle Tauchena chápe jako produkt mimořádné historické situace, která souvisela s rozpadem předmnichovského Československa, okupací a působením exilové vlády.

Dekrety se v době války a krátce po ní řešily zásadní otázky obnovy státu a právního pořádku. Týkaly se například organizace veřejné správy, znárodnění, potrestání nacistických zločinců nebo znovuzavedení středoevropského času.

„Právě tato šíře ukazuje, že dekrety představovaly faktický nástroj obnovy československého státu v mimořádné situaci, kdy neexistoval standardní parlamentní zákonodárný proces,“ popsal Tauchen.

Podle odborníka se pojem Benešovy dekrety často nesprávně zužuje téměř výhradně na odsun Němců, Maďarů a poválečné konfiskace majetku. Ve skutečnosti šlo o mnohem širší soubor právních předpisů. Neexistoval navíc žádný jednotlivý dekret, který by přímo upravoval odsun německého obyvatelstva.

Odsun byl podle Tauchena především politickým a mezinárodněprávním procesem, který souvisel s poválečným uspořádáním Evropy a rozhodnutími vítězných mocností. Některé prezidentské dekrety pro něj ale vytvořily důležité právní předpoklady. Týkalo se to například úprav spojených se ztrátou československého státního občanství osob německé a maďarské národnosti nebo konfiskací jejich majetku.

Část dekretů je dodnes formálně součástí právního řádu. Podle odborníků jsou ale takzvaně „vyhaslé“. Jejich účinky byly jednorázově naplněny už bezprostředně po válce. „Například konfiskace majetku nebo ztráta státního občanství byly právní akty, jejichž účinky nastaly tehdy a nelze je dnes znovu aplikovat na nové situace,“ řekl Tauchen.

Dekrety podle něj nebyly československou výjimkou. Druhá světová válka vytvářela mimořádné ústavní situace i v dalších zemích. Exilové vlády, provizorní režimy nebo mimořádné orgány tehdy přijímaly právní normy bez řádně fungujícího parlamentu.

Také nucený odchod německého obyvatelstva nebyl jen československým řešením, ale součástí širšího poválečného uspořádání Evropy. Postupimská konference v roce 1945 výslovně počítala s transferem Němců ze států střední Evropy.

Téma dekretů se do české veřejné debaty vrací opakovaně. Intenzivně se řešilo po pádu komunistického režimu, později v souvislosti s česko-německou deklarací z roku 1997 a také při vstupu Česka do Evropské unie. Tehdy se část veřejnosti obávala, že by členství v EU mohlo otevřít sudetoněmecké nároky. Tyto obavy se ale nenaplnily. Znovu se téma objevilo také v roce 2013 během prezidentské kampaně Miloše Zemana proti Karlu Schwarzenbergovi.

Aktuálně debatu vyvolal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má příští týden uskutečnit v Brně. Půjde o první takový sjezd na českém území. Vládní koalice tvořená ANO, SPD a Motoristy s jeho konáním nesouhlasí a očekávají se protesty. Opoziční politici a řada osobností naopak sněm vítají jako další krok k česko-německému smíření.

Tauchen na současné debatě vidí i pozitivní stránku. Podle něj může přivést novou generaci k zájmu o moderní dějiny a právo. Mladí lidé podle něj sledují na sociálních sítích demonstrace, emotivní vystoupení na zastupitelstvu nebo ostré politické spory kolem dekretů a sudetoněmecké otázky. Často je to pak vede k tomu, že si sami začnou dohledávat historické souvislosti a snaží se pochopit, proč téma i po 80 letech vyvolává tak silné emoce.

Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?

Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.

Květen přinesl do žebříčku spořicích účtů nového lídra - Raiffeisenbank. Od května banka zvýhodnila klienty, kteří u ní pravidelně investují nebo mají u ní investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 tisíc korun. Raiffeisenbank k dosavadní čtyřprocentní sazbě přidala bonus 0,2 procentního bodu, takže maximální úročení na jejím spořicím účtu nově dosahuje 4,2 procenta ročně, a to pro zůstatky do 500 tisíc korun. 

Jako pravidelnou investici Raiffeisenbank uznává pouze automaticky nastavené investování do podílových fondů v minimální výši 500 korun měsíčně. Musí jít o pokyn zadaný jako „Pravidelná investice“ v platformách Raiffeisen Investice nebo RBroker, který se provádí podle předem nastavené částky a frekvence bez dalšího zásahu klienta. Nestačí tedy, když si klient každý měsíc ručně koupí investice za stejnou nebo vyšší částku. Do podmínky se nezapočítávají ani pravidelné nákupy akcií, ETF nebo jiných investičních nástrojů mimo podílové fondy.

Nový lídr, staré háčky

Raiffeisenbank na druhé místo odsnula dosavadního vítěze srovnání, spořicí účet u Partners Banky se sazbou 4,06 procenta ročně za doporučení nového klienta. 

V těsném závěsu se drží mBank, jejíž mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 procenta ročně. mBank zůstává nejsilnější možností pro ty, kteří nechtějí investovat ani nikoho doporučovat. První tři měsíce platí sazba bez podmínek, potom je potřeba splnit aktivitu na běžném účtu: příchozí platby alespoň 15 tisíc korun měsíčně a minimálně pět plateb kartou. Sazba je podle banky platná minimálně do 31. května 2026.

Na čtyřprocentní úrok lze dosáhnout také u Banky Creditas. Základní sazba na Spořicím účtu+ sice činí 3,0 procenta do 500 tisíc korun, při pravidelném investování alespoň 3000 korun měsíčně se ale zvyšuje až na zmíněná 4,0 procenta. Při nižší pravidelné investici od 1500 do 2999 korun měsíčně banka přidává bonus půl procentního bodu, tedy celkem 3,5 procenta.

Jinými slovy: „čtyřka“ na spořicím účtu dál existuje, ale málokdy bez háčku. Střadatel musí číst podmínky stejně pozorně jako sazbu. U většiny ostatních bank se klienti musí spokojit se sazbami začínajícími trojkou, či dokonce dvojkou.

Žebříček spořicích účtů v květnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelná investice alespoň 500 Kč měsíčně nebo investiční portfolio u banky v hodnotě nejméně 400 000 Kč. Bez investiční podmínky lze získat sazbu 4,00 % při splnění podmínky 10 plateb kartou měsíčně.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Poté se sazba vrací na 3,2% za podmínky pěti plateb měsíčně, jinak úrok spadne na polovinu 1,5 %.
3mBank  4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně. Sazba platí minimálně do 31. 5. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami. (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
4CREDITAS 4,00 % / 3,50 % do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(pro Premium konto do 1 mil. Kč)		 5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit: investice, penzijní spoření nebo stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně (s Premium 4000 Kč/měs). Od 250 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek 0,25 % do 1 mil. Kč.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
7VÚB Banka 3,70 % bez stropu Bez podmínek. Produkt slovenské banky pro české klienty. Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit slovenskou srážkovou daň.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci KB+, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky. Po bonusovém období sazba klesá na 3,0 %. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
9Trinity Bank 3,30 % bez stropu Narozeninový spořicí účet. Nový spořicí účet, mohou si ho založit i stávající klienti, musí však jít o nový vklad. Nový vklad je částka, která přesahuje dosavadní vklady klienta v Trinity Bank k 10.4.2026.
10Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. Kč 0,15 %, nad 10 mil. Kč 0,20 %.
11J&T Banka 3,25 % bez stropu Obvykle pro vyšší vklady nebo klienty s investicemi, typicky od 1 mil. Kč nebo při splnění vztahu s bankou. Výpovědní lhůta je jeden den.
12UniCredit Bank 3,20 % do 2 mil. Kč Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně. Akční nabídka pro nové klienty.
13MONETA Money Bank 2,90 % bez limitu Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč. Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,60 % do 1 mil. Kč, nad tento limit 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 300 000 Kč
až 500 000 Kč při aktivitě		 Aktivita: min. 5 plateb měsíčně + příjem 25 000 Kč měsíčně. Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank, veřejné sazebníky a vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Hra s bonusy

Květnový žebříček spořicích účtů se mimo posun Raiffeisenbank výrazně nepřepsal. Hlavním důvodem je, že základní úrokové sazby České národní banky, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v komerčních bankách, zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května.

Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank připomíná, že ještě před eskalací konfliktu v Perském zálivu se mluvilo i o možnosti, že by ČNB mohla letos sazby snížit. Válka a s ní spojené inflační tlaky ale tento scénář posunuly. Podle Kovandy platí, že čím déle bude konflikt trvat, tím větší bude pravděpodobnost, že další pohyb sazeb ČNB nebude dolů, ale naopak nahoru. Zároveň ale upozorňuje, že centrální banka zatím nepovažuje inflační tlaky za tak silné, aby musela jednat okamžitě.

„Nová prognóza ČNB počítá s průměrnou inflací 2,2 procenta letos a 2,4 procenta v příštím roce, tedy stále v tolerančním pásmu centrální banky. Na výrazné přepisování sazebníků bank to tak zatím letos nevypadá,“ uvedl Kovanda.

Do hry ale vstupuje i konkurenční boj o klienty. Právě ten rozhoduje o tom, která banka přidá pár desetin procentního bodu navíc nebo nabídne bonusové podmínky. Výsledná sazba na spořicím účtu je tak kombinací toho, co „dovolí“ centrální banka, a toho, jak moc chtějí banky přetahovat spořílky mezi sebou.

Další banky vylepšovaly úroky na spořácích už v průběhu dubna, konkrétně VÚB Banka posunula úročení z 3,6 na 3,7 procenta a Trinity Bank zvedla sazbu z 3,21 procenta na 3,3 procenta. Výrazněji upravila nabídku také J&T Banka, která se dostala z původních 2,4 na 3,25 procenta. 

Co z toho plyne pro drobné střádaly? Sazby kolem čtyř procent nejspíš i v dalších měsících zůstanou výsadou aktivních klientů, ne novým standardem pro všechny. Kdo chce z úspor dostat maximum, bude muset dál sledovat nejen výši úroku, ale i limity, garance a podmínky, které se k němu vážou.

