Čína potvrdila Trumpovu návštěvu. Jednání proběhnou uprostřed globálního napětí

Donald Trump a Si Ťin-pching
Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Cesta začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první návštěvu prezidenta Spojených států v Číně od roku 2017.

„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.

Peking dlouho odmítal přesný termín cesty potvrdit. Podle agentury AFP to u oficiálních návštěv není neobvyklé, tentokrát ale situaci komplikovala i nejistota spojená s válkou na Blízkém východě.

Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ji však později odložil na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.

Politika

Írán odmítá americký návrh mírové dohody a přichází s vlastními podmínkami: konec války na všech frontách, zrušení sankcí a náhradu válečných škod. Donald Trump označil reakci Teheránu za absolutně nepřijatelnou, zatímco Írán dává najevo, že dohody nepřipravuje podle představ Bílého domu. Příměří sice dál platí, spor se ale zostřuje kolem Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světovou přepravu ropy a plynu.

Napětí mezi zeměmi

Návštěva se uskuteční v době řady sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Týkají se mimo jiné amerických omezení vývozu technologií do Číny, cel, Tchaj-wanu i Jihočínského moře.

Trump zároveň míří do Pekingu v období napětí kolem Íránu. Blokáda Hormuzského průlivu negativně dopadá na světovou ekonomiku a tlačí na ceny energetických surovin.

Macinka varuje německé politiky: Sjezd sudetských Němců si v Brně neužijí

Petr Macinka
ČTK
nst
nst

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ uvedl Macinka. Proč by si vrcholní němečtí politici podle něj neměli sjezd užít, blíže nevysvětlil. Zdůraznil pouze, že kritika akce není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. V Česku se bude konat vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno.

Vládní koalice chce, aby se sjezd nekonal

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, podle něhož by dolní komora měla vyslovit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.

Sněmovna by zároveň podle návrhu měla vyzvat organizátory, aby od pořádání akce upustili. Projednávání usnesení bylo přerušeno a poslanci se k němu mají vrátit ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční bez ohledu na to, jak poslanci rozhodnou.

Kritika Posselta i Meeting Brno

Macinka v rozhovoru pro FAZ zopakoval kritiku předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala.

„Bernd Posselt podcenil, co za důsledky bude tato akce v Brně mít,“ řekl Macinka. Podle něj Posselt podlehl vlastnímu zbožnému přání a spojil se s neziskovou organizací, „která u nás nepožívá velkého respektu“.

Už při páteční návštěvě Berlína označil Macinka Meeting Brno za „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli, dlouhodobě organizuje festival na jižní Moravě a také takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Macinka: Odpůrci nejsou radikálové

Podle Macinky nejsou lidé, kteří se proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně staví, žádní radikálové. Česká společnost se podle něj v této otázce dělí na dva proudy: jednomu je sjezd lhostejný, druhému vadí. Ve druhé skupině jsou podle ministra především starší lidé.

„Bylo by pěkné, kdybychom mohli slavit smíření,“ řekl Macinka. „Nebude to tak a je mi to líto,“ dodal.

Postoj českých vládních stran ke sjezdu už minulý týden kritizovali mimo jiné zástupci bavorské CSU, jejížmi členy jsou bavorský premiér Söder i spolkový ministr Dobrindt. Kritika zazněla také od bavorské odnože Alternativy pro Německo.

Módí vyzval Indy: Rok nekupujte zlato

Naréndra Módí
ČTK
nst
nst

Indický premiér Naréndra Módí překvapivě vyzval obyvatele Indie, aby nejméně jeden rok nekupovali zlato. Chce tím pomoci chránit devizové rezervy země v době, kdy válka na Blízkém východě, nedostatek energií, rostoucí obchodní deficit a slabší rupie vytvářejí tlak na indickou ekonomiku, píše agentura Bloomberg.

„Po dobu jednoho roku bychom při žádné příležitosti neměli kupovat zlaté šperky,“ řekl Módí. Vedle zlata zároveň vyzval obyvatele, aby omezili spotřebu paliv a zbytečné zahraniční cesty.

Indie podle něj vydává značné částky na dovoz zlata, a lidé by se proto měli zdržet nákupů, které nejsou nezbytné. Výzva je mimořádně citlivá, protože zlato má v Indii nejen investiční, ale i kulturní a náboženský význam. Je důležitou součástí úspor, svateb i svátků.

Výrazný signál

Z tržního pohledu jde o výrazný signál. Zlato je po ropě druhou největší položkou indického dovozního účtu a Indie je zároveň druhým největším dovozcem zlata na světě. Omezení nákupů by tak mohlo pomoci zmírnit tlak na obchodní bilanci i devizové rezervy.

Reakce trhu na sebe nenechala čekat. Akcie místních klenotnických firem v pondělí klesaly. Titan, největší indický klenotník, v Bombaji odepisoval až 6,6 procenta. Senco Gold ztrácela až 10,8 procenta a Kalyan Jewellers India až 9,5 procenta.

Zlato i stříbro padají

Zda Indové premiérovu výzvu skutečně vyslyší, zatím není jasné. Zlato je v zemi hluboce zakořeněné jako forma uchování hodnoty i jako symbol štěstí při svatbách a svátcích.

Indické banky navíc v poslední době čelily potížím s dovozem zlata kvůli administrativním překážkám. Tyto výpadky pravděpodobně v dubnu podpořily obchodní bilanci země.

