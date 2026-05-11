Čína potvrdila Trumpovu návštěvu. Jednání proběhnou uprostřed globálního napětí
Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Cesta začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první návštěvu prezidenta Spojených států v Číně od roku 2017.
„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.
Peking dlouho odmítal přesný termín cesty potvrdit. Podle agentury AFP to u oficiálních návštěv není neobvyklé, tentokrát ale situaci komplikovala i nejistota spojená s válkou na Blízkém východě.
Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ji však později odložil na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.
Írán odmítá americký návrh mírové dohody a přichází s vlastními podmínkami: konec války na všech frontách, zrušení sankcí a náhradu válečných škod. Donald Trump označil reakci Teheránu za absolutně nepřijatelnou, zatímco Írán dává najevo, že dohody nepřipravuje podle představ Bílého domu. Příměří sice dál platí, spor se ale zostřuje kolem Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světovou přepravu ropy a plynu.
Napětí mezi zeměmi
Návštěva se uskuteční v době řady sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Týkají se mimo jiné amerických omezení vývozu technologií do Číny, cel, Tchaj-wanu i Jihočínského moře.
Trump zároveň míří do Pekingu v období napětí kolem Íránu. Blokáda Hormuzského průlivu negativně dopadá na světovou ekonomiku a tlačí na ceny energetických surovin.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…