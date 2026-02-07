Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva
Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.
V klidné ulici nedaleko hlavního náměstí v Uherském Brodě vznikl prostor, který byste spíš čekali v Tokiu, Kodani nebo Berlíně. Moderní kavárna navržená podle tradiční čínské filozofie feng-šuej, s organickou architekturou a tlumenou barevností. A co je na tom možná nejpřekvapivější? Celý projekt, od prvních skic po otevření dveří hostům, vznikl během necelých dvou měsíců.
Za návrhem interiéru stojí architekti ze studia Desire Group, kteří spolupracovali s majitelkou kavárny Anetou Vlčnovskou. Ta není „jen“ investorkou, ale také certifikovanou odbornicí na feng-šuej.
„Na studii jsme měli zhruba tři týdny, samotná realizace pak trvala přesně šest týdnů. Bylo to intenzivní, ale díky předchozí spolupráci jsme se dokázali rychle shodnout na konceptu,“ říká architektka Monika Zvonková z Desire Group.
Výsledkem je prostor, kde forma nikdy není samoúčelná. Každý detail má svůj důvod: estetický, funkční i energetický.
Oblá stěna jako páteř celého prostoru
Dominantou interiéru se stala organicky tvarovaná oblá stěna, která se vine napříč kavárnou. Odděluje provozní zázemí od části pro hosty, ale zároveň prostor vizuálně sjednocuje. „Inspirací byla energie Qi – životní síla, která má podle tradice volně proudit. Oblé tvary ji podporují, nebrání jí,“ vysvětluje architektka. Stěna symbolizuje plynutí, klid a propojení a funguje jako jakási architektonická meditace uprostřed dne.
Dispozice kavárny vychází z pravidel bagua, tedy osmidílné mapy prostoru, kde má každá zóna svůj význam. V interiéru jsou cíleně rozmístěny všechny základní elementy: voda, dřevo, oheň, země a kov.
U vstupu hosty vítá vodní prvek v podobě vodní stěny. Jinde dominuje zeleň, dřevo a zemité materiály. Barevnost je záměrně klidná. „Mnoho lidí neumí přesně pojmenovat, proč jim je tu tak dobře. A právě to je na feng-šuej fascinující,“ říká architektka.
Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.
Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína
Reality
Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.
Kavárna jako splněný sen a návrat domů
Pro Anetu Vlčnovskou je kavárna víc než podnikatelský projekt. Je to splněný sen, který v ní zrál od sedmnácti let. Po zkušenostech ze zahraničí, podnikání v úplně jiném oboru i studiu feng-šuej se rozhodla otevřít vlastní kavárnu právě tam, odkud pochází.
„Moje motivace byla jednoduchá. Chtěla jsem, aby se tu lidé cítili dobře, pohodlně a rádi se vraceli. Aby si odnesli pocit regenerace,“ říká majitelka.
Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.
Diskotéka v centru města. Four Seasons a další stavby ukazují, jak devadesátky přepsaly Prahu
Enjoy
Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 3,5 milionu korun. Kavárna má sto metrů čtverečních, dětský koutek, knihovnu zaměřenou na osobní rozvoj, pracovní místa s internetem i venkovní zahrádku s posezením v jemném štěrku.
Byl to risk? Možná. Ale soudě podle toho, že se hosté vracejí, funguje. „Interiér je jen jedna část skládanky. Tu největší práci odvádí tým, energie lidí a vztah k hostům,“ uzavírá architektka.
Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.
150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice
Reality
Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.
I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu
Reality
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.