newstream.cz Enjoy Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Kavárna Sakura v Uherském Brodě
Desire Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.

V klidné ulici nedaleko hlavního náměstí v Uherském Brodě vznikl prostor, který byste spíš čekali v Tokiu, Kodani nebo Berlíně. Moderní kavárna navržená podle tradiční čínské filozofie feng-šuej, s organickou architekturou a tlumenou barevností. A co je na tom možná nejpřekvapivější? Celý projekt, od prvních skic po otevření dveří hostům, vznikl během necelých dvou měsíců.

Za návrhem interiéru stojí architekti ze studia Desire Group, kteří spolupracovali s majitelkou kavárny Anetou Vlčnovskou. Ta není „jen“ investorkou, ale také certifikovanou odbornicí na feng-šuej.

„Na studii jsme měli zhruba tři týdny, samotná realizace pak trvala přesně šest týdnů. Bylo to intenzivní, ale díky předchozí spolupráci jsme se dokázali rychle shodnout na konceptu,“ říká architektka Monika Zvonková z Desire Group.

Výsledkem je prostor, kde forma nikdy není samoúčelná. Každý detail má svůj důvod: estetický, funkční i energetický.

Oblá stěna jako páteř celého prostoru

Dominantou interiéru se stala organicky tvarovaná oblá stěna, která se vine napříč kavárnou. Odděluje provozní zázemí od části pro hosty, ale zároveň prostor vizuálně sjednocuje. „Inspirací byla energie Qi – životní síla, která má podle tradice volně proudit. Oblé tvary ji podporují, nebrání jí,“ vysvětluje architektka. Stěna symbolizuje plynutí, klid a propojení a funguje jako jakási architektonická meditace uprostřed dne.

Dispozice kavárny vychází z pravidel bagua, tedy osmidílné mapy prostoru, kde má každá zóna svůj význam. V interiéru jsou cíleně rozmístěny všechny základní elementy: voda, dřevo, oheň, země a kov.

U vstupu hosty vítá vodní prvek v podobě vodní stěny. Jinde dominuje zeleň, dřevo a zemité materiály. Barevnost je záměrně klidná. „Mnoho lidí neumí přesně pojmenovat, proč jim je tu tak dobře. A právě to je na feng-šuej fascinující,“ říká architektka.

Kavárna jako splněný sen a návrat domů

Pro Anetu Vlčnovskou je kavárna víc než podnikatelský projekt. Je to splněný sen, který v ní zrál od sedmnácti let. Po zkušenostech ze zahraničí, podnikání v úplně jiném oboru i studiu feng-šuej se rozhodla otevřít vlastní kavárnu právě tam, odkud pochází.

„Moje motivace byla jednoduchá. Chtěla jsem, aby se tu lidé cítili dobře, pohodlně a rádi se vraceli. Aby si odnesli pocit regenerace,“ říká majitelka.

Náklady na rekonstrukci dosáhly 3,5 milionu korun. Kavárna má sto metrů čtverečních, dětský koutek, knihovnu zaměřenou na osobní rozvoj, pracovní místa s internetem i venkovní zahrádku s posezením v jemném štěrku.

Byl to risk? Možná. Ale soudě podle toho, že se hosté vracejí, funguje. „Interiér je jen jedna část skládanky. Tu největší práci odvádí tým, energie lidí a vztah k hostům,“ uzavírá architektka.

Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů

Cresco na nákladovém nádraží Žižkov postaví přes 1100 bytů za 11,5 miliardy korun
Cresco Real Estate, užito se svolením
nst
nst

Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

Developerská skupina Cresco Real Estate postaví ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze více než 1100 bytů za 11,5 miliardy korun. První ze dvou etap projektu s názvem Yards Žižkov s přibližně 520 byty se začne stavět v prvním čtvrtletí letošního roku. Zástupci společnosti Cresco Real Estate to uvedli na dnešní tiskové konferenci.

Investice do první etapy výstavby by měla podle dřívějších informací činit téměř pět miliard korun. Cresco s Wood & Company dříve převzaly první etapu projektu od developerské společnosti Finep.

Byty budou o dispozicích od 1+kk do 5+kk a o rozloze od 20 do 158 metrů čtverečních. Současně s bytovými domy vznikne také mateřská škola, nová autobusová zastávka a promění se veřejné prostranství. Na podobě rozvoje území obě společnosti spolupracují s městskou částí Praha 3.

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů

Reality

Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.

nst

Byty od 4,5 milionu korun

„Projekt Yards Žižkov je jedním z prvních, které se v rámci tohoto brownfieldu začnou stavět. Pro nás jako městskou část bylo a je zásadní, aby při výstavbě tisíců nových bytů v této lokalitě byla zajištěna veřejná vybavenost, ať už jde o mateřské a základní školy, zdravotní a sociální péči, parky či veřejnou dopravu. A aby se na tom podíleli také samotní investoři,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).

Na konkrétním ceníku bytů budou společnosti ještě pracovat. Orientačně se ale byty 1+kk, které zástupci Cresco označují jako investiční, budou prodávat za zhruba 4,5 milionu korun. Větší 2+kk vyjdou přibližně na 8,5 milionu korun a byty 3+kk a větší na zhruba 13,5 milionu korun.

Ján Krnáč, generální ředitel Cresco Real Estate

Slovenský developer proměnil holešovický brownfield. Další metou je Berlín

Reality

Cresco Real Estate je největším rezidenčním developerem na Slovensku. Kromě obytné čtvrti Slnečnice na jižním okraji bratislavské Petržalky, společnost jako vůbec první postavila ve slovenské metropoli rezidenční mrakodrapy. Nyní proměňuje i tvář Prahy. Po Holešovicích má našlápnuto k akvizici dalšího projektu. „Praha vždy bude větším městem a bydlení v ní bude vždy dražší. Každopádně pro obě města platí to, že pořídit si vlastní bydlení bez hypotéky bude takřka nemožné. Nikdo nemá dnes našetřené desítky milionů korun, aby si mohl koupit vlastní bydlení,“ říká výkonný ředitel Cresco Real Estate Ján Krnáč.

Petra Nehasilová

Architektura s odkazem na industriální minulost

Na urbanistickém a architektonickém návrhu projektu spolupracuje ateliér QARTA Architektura. Projekt navazuje na urbanistickou koncepci Nákladového nádraží Žižkov s důrazem na místní industriální ráz.

„Architektura je ve svých detailech inspirovaná historií lokality a přetvořená v současném pojetí,“ uvedl Jiří Řezák, architekt projektu a zakladatel studia QARTA Architektura.

Petr Palička

Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard, říká šéf Křetínského realitní divize Petr Palička

Reality

Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?

pej, lib

Klíčový pražský brownfield láká další developery

Nákladové nádraží Žižkov patří spolu se smíchovským nádražím nebo brownfieldem Bubny mezi největší rozvojová území v Praze. Bydlení zde plánují i další developerské skupiny. Například Penta Real Estate koupila od Českých drah pozemky v severní části areálu za 731 milionů korun a plánuje zde výstavbu 530 bytů.

Sekyra Group pak od Českých drah pořídila téměř deset hektarů pozemků za 2,23 miliardy korun a chystá zde čtvrť s až 3000 byty. V okolí už staví také Central Group, a to na pozemcích, kde nebyla potřeba změna územního plánu.

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Nové Dvory

Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy

Reality

Petra Nehasilová

„Slapy jsou podinvestované,“ říká mladá developerka. Ze starého hotelu buduje luxusní pětihvězdičkový resort

Takto bude vypadat resort Hladina
Pavla Čapková, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jedna z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku dlouhodobě postrádá prémiové služby. Projekt Hladina na této mezeře staví investiční model kombinující hotel a servisované apartmány s celoročním provozem. „Dnes tu chybí nabídka odpovídající reálné poptávce,“ říká v rozhovoru Pavla Čapková, která se svým manželem přestavují starý hotel na moderní pětihvězdičkový resort.

Slapy jsou dnes téměř plné. V čem jste viděla potenciál právě tohoto místa?

Opak je pravdou. Ano, na Slapy míří v letní sezóně dost návštěvníků za čistou vodou, lesy, sportovním vyžitím. A pak se večer vracejí domů. Nebo spí v kempu. Nebo ve staré tříhvězdičce. Na Slapech nejsou služby, které by přilákaly a udržely maličko náročnější klienty, nebo mladé moderní lidi a rodiny. Proto míří na Lipno, nebo k jezerům v zahraničí. Takže potenciál Slapů je právě v tomto skutečně obrovský.

Původní hotel jste tři roky sami provozovali. Co vám tento provoz ukázal o možnostech a limitech budovy?

Tím jsme se vlastně vůbec nezabývali, protože jsme věděli, že nová Hladina bude úplně jiná. Moderní, ekologická, s vlastními zdroji vody, tepla. Postavená takzvaně hi – tech. Provoz staré Hladiny nám ukázal ale něco mnohem víc, a to jaký potenciál Slapy mají ve všech ročních obdobích.

České moře? Ne Slapská přehrada

Slapy táhnou. Dvoupokoják vyjde i na 13 milionů, chatky v kopcích ale zlevnily

Reality

Za téměř totožnou cenu jako v Praze se kupuje metr čtvereční v nově postaveném apartmánu na Slapech. Oblast, která o víkendu připomíná spíš pražský Václavák, zkrátka dlouhodobě patří k áčkovým lokalitám, kde se ceny nemovitostí pohybují nad celorepublikovým průměrem.

Petra Nehasilová

Rozhodla jste se pro rekonstrukci, nikoli novostavbu. Jaké konkrétní parametry původního hotelu jste museli zachovat?

Zachovali jsme výšku budovy, takže z protějšího břehu to bude stále pěkně zarovnané s okolním lesem. Stejně tak necháváme velikost zastavěné plochy tedy žádné megalomanství na úkor zahrady, písečného břehu nebo parkoviště za domem.

Kde vás tyto limity nejvíce svazovaly a kde naopak architektura získala volnost?

Nesvazovalo nás to takřka vůbec. Od začátku s tím naši architekti počítali a dům navrhli tak, že přirozeně kopíruje okolní přírodu, svažitý terén se skálami a lesem. Když se podíváte na návrh, vidíte budovu s terasami, které jakoby „odskakují“ dopředu, Pod nimi je zahrada, svažující se pozvolně až k pláži.

Jaký architektonický přístup jste zvolili, aby stavba zapadla do krajiny Slap a nepůsobila rušivě?

Klíčem jsou přírodní motivy. Představte si třeba větší kus kůry borovice. Má několik vrstev, které „sedí“ na sobě a směrem nahoru jsou menší a menší. Nyní se podívejte na průřez či půdorys Hladiny. Vidíte tu paralelu? A borovice, to je naše zlato. Obepínají celý pozemek, dávají stín v parném létě. Dům je s nimi v bezprostředním kontaktu. Pak jsou to přírodní materiály, které při stavbě použijeme – dřevo, kámen, sklo. A nesmím zapomenout taky na zeleň. Bude takřka všude nejen v zahradě, ale i na terasách a na střeše.

Pracujete s terasami a výhledy na vodu. Byla orientace budovy jedním z klíčových architektonických témat?

Jednoznačně. I původní hotel měl většinu pokojů orientovaných k vodě. Nicméně u návrhu nové Hladiny jsme pracovali se všemi světovými stranami a typy výhledů. Máme apartmány s fantastickými terasami otočenými na vodní hladinu a protější skály. A vedle toho i několik apartmánů, které koukají opačným směrem, tedy do lesa. Jsou klidnější, intimnější a jakoby zenovější. Když jste si užili dost radovánek ve vodě, rádi se pak vrátíte do náruče svého „lesního“ apartmánu.

Jak se v návrhu odděluje hotelová část od soukromých apartmánů, aby si obě funkce nekonkurovaly?

Nekonkurují. Jsou spolu úzce propojené. Jste-li majitelem jednoho z apartmánů, můžete v něm dle libosti pobývat dvanáct týdnů v roce, po zbytek času jej poskytujete do hotelového provozu. A tím na své investici zpětně vyděláváte. Nemusíte se starat o nic.

Budou se jednotlivé apartmány architektonicky lišit, nebo je koncept spíš jednotný?

Je spíš jednotný. Co se týče barev, vybavení, standardu. Přeci jen, bude to hotel. Přesto budou mít jednotlivé apartmány svá specifika, některý má dvě koupelny, jiný dvě terasy, další vlastní soukromé wellness. Takže klienti, kteří k nám pojedou na pobyt, budou mít velkou škálu možností.

Jaké materiály a povrchy jste zvolili a proč hraje roli i dlouhodobá udržitelnost a provozní náročnost?

Udržitelnost a ekologii bereme vážně. Proto přírodní materiály, které jsem už zmiňovala - kámen, sklo, dřevo. Nejen v apartmánech, ale i společných prostorách jako je wellness nebo restaurace. Někde bude i keramika, ale přírodniny převažují. Jde o to, že dobré materiály vydrží déle. A taky lépe vypadají, za rok, za dva, za deset. Není nám jedno, v jaké kondici bude Hladina za více let. Chceme, aby byla dlouhodobě špičková.

Projekt kombinuje hotel a investiční bydlení. Jak bude v praxi fungovat model zpětného pronájmu apartmánů?

Je to vlastě hrozně jednoduché. Hladina bude hotel. Majitelé poskytují své apartmány k dispozici hotelovému provozu a dostávají za to dohodnutou, celkem vysokou, marži. Když naopak přijedou sami se rekreovat, pobyt už je samozřejmě nic nestojí. Jen energie a útratu v restauraci.

Pro koho je projekt primárně určen? Pro investory, nebo pro lidi, kteří tu chtějí trávit hodně času osobně?

Pro obojí. Svůj apartmán na Hladině už koupili ti, kteří plánují přijet dvakrát za rok a po zbytek času chtějí nechat svůj majetek vydělávat, i ti, kteří vědí, že tady stráví dva týdny svojí letní dovolené, pár víkendů v barevném podzimu i Vánoce.

Chatku na břehu Vranovské přehrady navrhlo studio Prodesi/Domesi.

Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně

Reality

Nabídkové ceny rekreačních nemovitostí i přes nižší poptávku stoupají. Záleží samozřejmě na tom, co a kde se prodává.

Petra Nehasilová

V jaké fázi je dnes stavba? Už se fyzicky pracuje, nebo jste stále v projektové přípravě?

Fyzicky pracujeme už rok. Nejdřív jsme museli vyklidit starou budovu a připravit ji na částečnou demolici, všechno pečlivě roztřídit, aby všechny materiály skončily tam, kde mají, a ne na jedné velké hromadě. Pak jsme začali hloubit, nyní jsme ve dvanácti metrech pod úrovní příjezdové cesty a tam končíme. Naštěstí jsme to zvládli jen s bagry, nebylo potřeba používat chemii nebo nějaký odstřel, protože jsme na skále. Nyní děláme tak zvanou ležatou kanalizaci a veškerou technologii před vylitím základové desky, včetně hlubinných vrtů.

Jak do plánování zasahují aktuální ceny stavebních materiálů a prací? Museli jste kvůli tomu dělat kompromisy?

Určitě ne. Všechny materiály tendrujeme, abychom zachovali prvotřídní kvalitu, ale přitom finančně nevykrváceli. S tímto procesem jsme spokojení. Těžíme z toho, že jsme rodinná firma, nemáme generálního dodavatele na všechno, stavíme v režimu construction management jako ostatní moderní developeři, a tím si zajišťujeme neskutečnou míru svobody při výběru dodavatelů – ať už jde o dřevo, beton, železo, nebo interiéry. Vždy porovnáváme několik nabídek, než po něčem či někom sáhneme.

Jakou chcete u apartmánů nastavit cenu? Na Slapech jsou v některých nových projektech ceny vyšší než v Praze.

Cena je velmi podobná jako třeba ve Špindlerově mlýně nebo na Lipně. Bavíme se o rozmezí 230 až 300 tisíc za metr čtvereční. Nutno dodat, že půjde o zcela vybavený apartmán, a to kvalitním nábytkem.

Míříte na pětihvězdičkový standard. Jak se tato ambice promítá do architektury a interiérů?

Jak už jsem zmiňovala, saháme po top materiálech. Ale jdeme ještě za tuto hranici. A to je provedení. Dovolím si tvrdit, že budeme mít jedno z nejlepších audio a osvětlovacích řešení široko daleko. Není nic otravnějšího, než když vás u večeře ruší špatně umístěný reproduktor a z lampy ve stylu „bludička“ vás bolí akorát oči a hlava. Na tomhle teď intenzivně pracujeme se špičkami v oboru, aby se tohle na Hladině prostě nestávalo.

Jak důležitou roli hraje v celém konceptu gastronomie a zázemí pro špičkového kuchaře?

Naprosto zásadní. Už teď zkoušíme vařit pokrmy, které se můžou objevit na stálém lístku. Tedy šéfkuchař, se kterým počítáme, zkouší vařit, ne my osobně. My ochutnáváme a dáváme feedback. Celé to musí dávat smysl – sezónnost, lokálnost surovin – zkrátka to, o čem se dnes tolik mluví. Naše restaurace bude mít panoramatický výhled na vodní hladinu, a to v úrovni očí, v zahraničním rezortu to znáte coby „water level restaurant“. Na zázemí pro špičkového kuchaře pracujeme už rovnou s ním. 

Kdy by měl být projekt hotový a připravený přivítat první hosty i majitele apartmánů?

Cílíme na Vánoce a silvestr 2027. Ale neporučíme větru, dešti, tudíž můžeme získat nějaké to manko. Kvalita provedení je pro nás na prvním místě.

Developerská výstavba na levém břehu lipenského jezera

Lipno láká developery. Výstavba stovek rekreačních objektů ale znepokojuje místní

Reality

Apartmány a jiná ubytovací zařízení by měly vzniknout na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady na 16 000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři uskutečnili všech 30 plánovaných projektů, kapacita by se zvýšila na 25 000 lůžek.

ČTK

Rekreační areál v Rabyni jde do dražby. Budovy jsou v dezolátním stavu.

Smetkův brownfield je na prodej. Má to ale háček, za 100 milionů je moc drahý

Reality

Rekreační areál v Nové Rabyni, který kdysi patřil vytunelovanému H-Systemu, plochou odpovídá téměř čtvrtině zástavby v obci Lipno. Stát za něj chce v dražbě minimálně 100 milionů. To je ale vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu, který na těchto pozemcích nedovoluje stavět, podle expertů příliš.

Petra Nehasilová

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Petra Nehasilová

