Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Válka na Ukrajině: Oděsa
ČTK
nst
nst

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

Američané, Kanaďané, Britové i Francouzi považují vypuknutí třetí světové války během příštích pěti let spíše za pravděpodobné než nepravděpodobné. Výjimkou je Německo, kde převažuje názor, že globální konflikt v nejbližších letech pravděpodobný není, uvádí průzkum. Obavy přitom výrazně vzrostly oproti březnu 2025, kdy byla stejná otázka položena poprvé. Ve Spojeném království nyní 43 procent lidí věří, že do roku 2031 je nová světová válka „pravděpodobná“ nebo „velmi pravděpodobná“, zatímco před rokem to bylo 30 procent. Ve Spojených státech je tento podíl ještě vyšší – 46 procent oproti loňským 38 procentům.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

„Bude použita jaderná zbraň“

Američané zároveň nejčastěji předpokládají, že jejich země bude během příštích pěti let přímo zapojena do války. Následují Britové a Francouzi. Nejméně třetina obyvatel USA, Velké Británie, Francie a Kanady také považuje za pravděpodobné, že v některém z budoucích konfliktů bude použita jaderná zbraň.

Volodymyr Zelenskyj

Americký návrh na zónu v Donbasu budí skepsi. Nadšení nejsou ani Rusové, ani Ukrajinci

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.

nst

Přečíst článek

Rusko je podle respondentů největší hrozbou pro mír v Evropě. V Kanadě je však za největší bezpečnostní riziko považována Amerika pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Ve Francii, Německu a Velké Británii jsou Spojené státy označovány jako druhá největší hrozba, a to výrazně častěji než Čína.

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ ČTK

Přestože většina voličů ve Francii, Německu, Velké Británii a Kanadě v principu podporuje vyšší výdaje na obranu, ochota nést konkrétní náklady je omezená. Podpora výrazně klesá ve chvíli, kdy jsou respondenti konfrontováni s možností zvýšení daní, vyššího státního dluhu nebo škrtů v jiných oblastech rozpočtu. Ve Francii by letos zvýšení obranných výdajů za těchto podmínek podpořilo 28 procent lidí, zatímco loni to bylo 40 procent. V Německu podpora klesla z 37 na 24 procent. V německém žebříčku priorit patří obranné výdaje mezi nejméně populární oblasti státních investic – předstihuje je pouze zahraniční pomoc.

Válka na Ukrajině

Europarlament schválil obří půjčku pro Kyjev za 90 miliard. Jak hlasovali čeští europoslanci?

Money

Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

ČTK

Přečíst článek

Průzkum zároveň ukazuje výraznou skepsi vůči návrhu na vytvoření stálé armády Evropské unie pod jednotným centrálním velením. Tento krok podporuje pouze 22 procent Němců a 17 procent Francouzů. Naopak povinná vojenská služba má nejsilnější podporu právě v Německu a Francii, kde ji podporuje přibližně polovina obyvatel.

Výsledky tak odhalují zásadní dilema pro politické lídry NATO. Obavy z války mezi veřejností sílí, ale ochota financovat rozsáhlejší obranné programy slábne. Posilování bezpečnosti se proto odehrává v prostředí rostoucí nejistoty a napjatých veřejných financí.

Související

Inflace je nejníž od roku 2016. Potraviny ale dál zdražují

Rakousko žaluje řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl
ČTK
ČTK
ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

„Výrazný vliv na tento vývoj mělo zrušení poplatku za podporované zdroje energie do výpočtu ceny elektřiny,“ uvedla k poklesu meziroční inflace vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny elektřiny pro spotřebitele v lednu meziročně klesly o 12,2 procenta. Snížily se ale také ceny pohonných hmot o téměř devět procent. Dál zdražovaly služby, jejich ceny vzrostly o 4,7 procenta.

Zdražilo nájemné, vodné i stočné

Ceny stravovacích služeb se meziročně zvýšily o 4,5 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta. Nájemné zdražilo podle ČSÚ o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta. Ceny rekreačních služeb, kam patří například zájezdy, stouply o 6,8 procenta. Spolu s elektřinou klesly také ceny zemního plynu o 6,5 procenta a pevných paliv o dvě procenta.

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Ceny zboží v lednu úhrnem meziročně klesly o 0,4 procenta. Zlevnily oděvy a obuv. Potraviny a nealkoholické nápoje ale zdražily o 1,3 procenta. Za hovězí maso lidé platili meziročně víc o pětinu, růst cen u vajec převýšil 13 procent a u kávy 18 procent. Vyšší než v lednu 2025 byly také ceny destilátů a likérů o 3,4 procenta, vína o 1,4 procenta, piva o 3,3 procenta a tabákových výrobků o 6,3 procenta.

Ceny zboží v lednu proti prosinci úhrnem vzrostly o 0,7 procenta a ceny služeb o procento. Ovoce meziměsíčně zdražilo o téměř sedm procent, brambory o víc než 11 procent. Vyšší o skoro osm procent byly ceny čokolády a kakaa. O téměř devět procent se snížily ceny másla. Víno zdražilo proti poslednímu měsíci loňska o 13,7 procenta, destiláty a likéry o víc než 11 procent a pivo o skoro osm procent. Elektřina meziměsíčně zlevnila o 8,4 procenta. Vzrostly ceny nájemného, zemního plynu, vodného a stočného a také tepla a teplé vody.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Potraviny zdraží více, než se čekalo
Aktualizováno

Červnová inflace byla letos zatím nejvyšší. Zrychlila na 2,9 procenta

Money

ČTK

Přečíst článek
Meziroční inflace zpomaluje osmý měsíc v řadě
Aktualizováno

Inflace v Česku opět zpomalila, nižší byla naposledy v březnu 2018

Money

ČTK

Přečíst článek

Španělská monarchie si polepší. Král ročně dostane sedm milionů

Felipe VI.
ČTK
ČTK
ČTK

Španělský král Felipe VI. si letos mírně polepší a jeho roční královský plat dosáhne 290 tisíc euro (sedmi milionů korun). Píše to agentura EFE s odkazem na oficiální údaje královského paláce. Plat dostává i královna Letizia, která ročně dostane 190 tisíc euro. Královna matka Sofía má nárok na 130 tisíc euro ročně.

Monarchové si letos polepšili o 1,5 procenta, což je v souladu s nárůstem platů ve španělské veřejné správě. Dohoda mezi vládou a odbory však počítá s tím, že španělští státní zaměstnanci dostanou za rok přidáno o dalšího půl procentního bodu, pokud inflace za rok 2026 překoná 1,5 procenta. V roce 2027, kdy se v řádném termínu konají parlamentní volby, pak platy mají vzrůst o 4,5 procenta.

Španělský král však má k dispozici a může nakládat podle svého uvážení s celým rozpočtem vyčleněným pro královský palác. Ten od roku 2023 dostává ze státní pokladny 8,4 milionu eur. Částka se v posledních letech neaktualizovala, protože Španělsko nemá od roku 2024 řádně schválený státní rozpočet. V přepočtu se jedná o zhruba 203 milionů korun.

princ Andrew

Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí

Názory

Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Britský král Karel III.

Král Karel III. loni zbohatl takřka o miliardu. I tak je stále 27 Čechů bohatších než on

Názory

Majetek britského krále Karla III. se loni rozrostl na 640 milionů liber, což odpovídá zhruba devatenácti miliardám korun. Panovník tak zbohatl zhruba o 890 milionů korun a je nyní stejně bohatý jako bývalý ministerský předseda Rishi Sunak a jeho choť. Platí, že 27 celkem Čechů má i tak ještě rozsáhlejší majetek než Karel III. V britském žebříčku nejbohatších je král ovšem až na 238. příčce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Aktualizováno

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Money

ČTK

Přečíst článek
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

ČTK

Přečíst článek
Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme