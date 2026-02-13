Rutte: Rusko není mocný medvěd, ale pomalý zahradní hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).
Rusko nemá v úmyslu zahájit vojenský útok na některou ze zemí NATO letos ani příští rok. Usilovně ale pracuje na obnovení svých sil v reakci na to, jak Evropa zintenzivňuje své přezbrojování. Ve své výroční zprávě to uvedla Estonská zahraniční zpravodajská služba.
Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“ a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.
V Bruselu dnes nejmenovaný vysoký činitel NATO uvedl, že podle aliance bylo začátku ruské invaze na Ukrajinu zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen v roce 2025 měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.
Generální tajemník později novinářům řekl, že od sobotního vystoupení amerického ministra zahraničí Marka Rubia na bezpečnostní konferenci očekává, že Evropany znovu vyzve, aby převzali větší zodpovědnost v NATO. Zopakoval také, že Evropané v poslední době zvýšili výdaje na obranu, a to „nejen proto, že to po nás USA žádají, ale i proto, že to potřebujeme kvůli ruské hrozbě“. Spojené státy nicméně podle Rutteho navzdory vyššímu zapojení Evropanů zůstanou „pevně zakotvené“ v alianci.
Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.
