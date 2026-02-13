Nový magazín právě vychází!

Rutte: Rusko není mocný medvěd, ale pomalý zahradní hlemýžď

Mark Rutte
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.

„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).

Ruský prezident Vladimir Putin

Rusko se bojí evropského přezbrojení, tvrdí estonská rozvědka

Politika

Rusko nemá v úmyslu zahájit vojenský útok na některou ze zemí NATO letos ani příští rok. Usilovně ale pracuje na obnovení svých sil v reakci na to, jak Evropa zintenzivňuje své přezbrojování. Ve své výroční zprávě to uvedla Estonská zahraniční zpravodajská služba.

ČTK

Přečíst článek

Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“ a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.

V Bruselu dnes nejmenovaný vysoký činitel NATO uvedl, že podle aliance bylo začátku ruské invaze na Ukrajinu zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen v roce 2025 měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.

Generální tajemník později novinářům řekl, že od sobotního vystoupení amerického ministra zahraničí Marka Rubia na bezpečnostní konferenci očekává, že Evropany znovu vyzve, aby převzali větší zodpovědnost v NATO. Zopakoval také, že Evropané v poslední době zvýšili výdaje na obranu, a to „nejen proto, že to po nás USA žádají, ale i proto, že to potřebujeme kvůli ruské hrozbě“. Spojené státy nicméně podle Rutteho navzdory vyššímu zapojení Evropanů zůstanou „pevně zakotvené“ v alianci.

Válka na Ukrajině: Oděsa

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Politika

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

nst

Přečíst článek

Volodymyr Zelenskyj

Americký návrh na zónu v Donbasu budí skepsi. Nadšení nejsou ani Rusové, ani Ukrajinci

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.

nst

Přečíst článek

AI zdražuje počítače. Paměti i SSD vyskočily až na dvojnásobek

Paměťové čipy zdražují
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Paměťové čipy mizí do AI datacenter a běžní zákazníci to začínají pociťovat na cenovkách. SSD i operační paměti zdražily pro běžné uživatele během pár měsíců i na více než dvojnásobek.

Boom umělé inteligence začíná dopadat i na běžné zákazníky. Zatímco technologické firmy investují miliardy do budování datacenter a výkonných serverů pro AI, na trhu s paměťovými čipy vzniká tlak, který se rychle promítá do cen pro koncové uživatele. SSD disky i operační paměti během několika měsíců výrazně zdražily – v některých případech dokonce na více než dvojnásobek.

Zdražení i o 70 procent

Podle dat agregátoru Heureka.cz je růst cen u konkrétních produktů velmi výrazný. Například SSD Samsung 990 PRO s kapacitou 1 TB zdražil zhruba z 2 300 korun na konci loňského roku na současných přibližně 4 000 korun, tedy asi o 70 procent během tří měsíců. Ještě dramatičtější vývoj je u operačních pamětí. 32GB kit Kingston Fury Beast DDR5 se od poloviny listopadu zvýšil z přibližně 5 000 korun na zhruba 10 500 korun, což znamená více než dvojnásobný nárůst ceny.

Za zdražováním stojí především enormní poptávka datacenter po paměťových čipech. Pro trénování i provoz modelů umělé inteligence je potřeba obrovské množství výkonných serverů a jejich výrobci nyní skupují prakticky veškerou dostupnou produkci. Výrobci pamětí tak logicky upřednostňují dodávky pro AI servery, kde zákazníci akceptují nejvyšší ceny. Spotřebitelský segment se dostává na řadu až následně.

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Názory

V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nejrychleji se zdražení promítá do samostatně prodávaných komponent, tedy pamětí a SSD disků. U hotových počítačů a notebooků je zatím dopad mírnější, protože výrobci čerpají ze starších kontraktů. Přesto i zde ceny rostou. „U operačních pamětí používaných v PC došlo mezi lednem 2025 a lednem 2026 k významnému nárůstu průměrné ceny, a to téměř na trojnásobek,“ říká Marek Bělohoubek z Datartu. U notebooků zatím podle něj průměrné ceny vzrostly asi o šest procent, u stolních počítačů zhruba o osmnáct procent.

Trend se může postupně přelít i do dalších zařízení. Podle prodejců mohou letos mobilní telefony či notebooky zdražit o jednotky až nižší desítky procent. Výrobci se však pravděpodobně budou snažit držet finální cenovky spíše úpravou základních konfigurací – například snížením kapacity paměti nebo úložiště – než přímým zdražením celého zařízení.

Umělá inteligence tak sice zatím nenahrazuje lidskou práci v masovém měřítku, ale její rozmach už nyní citelně zdražuje hardware v domácích počítačích.

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem
iStock
nst
nst

Finanční kondice českých domácností se loni třetím rokem v řadě zlepšila a podle nového průzkumu agentury STEM se vrátila na předkrizovou úroveň roku 2017. Více než polovina lidí vychází se svým příjmem bez větších potíží a slábnou i obavy z budoucnosti. Ne všichni se ale z posledních let nejistoty zotavili stejně rychle.

„Převážná část veřejnosti ustála krize posledních let a loni vstoupila do období konsolidace,“ uvádějí autoři průzkumu zpracovaného pro poradenskou společnost KPMG. Index finanční situace domácností se v roce 2024 dostal na stejnou úroveň jako v roce 2017. Výše byl pouze v letech 2018 až 2020, poté prudce propadl a znovu začal růst až v roce 2023.

Přesto zůstává část společnosti pod tlakem. Podle STEM dopady krizí ustupovaly velmi pomalu zhruba pětině až čtvrtině populace. Obtíže přetrvávají zejména u lidí ve věku 45 až 59 let, dělníků a provozních pracovníků.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Superdávka se odkládá. Změny životního minima naberou zpoždění

Politika

Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.

nst

Přečíst článek

Většina lidí vychází s příjmem snadno

Se svým příjmem loni vycházelo velmi nebo spíše snadno 57 procent obyvatel. To je jen těsně pod historicky nejlepší hodnotou 61 procent z roku 2021 a patří k nejvyšším výsledkům od začátku sledování v roce 1993. Pozitivní trend se projevil téměř napříč všemi skupinami obyvatel.

Zlepšila se také ekonomická očekávání. Podíl lidí, kteří hodnotili svou finanční situaci jako horší než před rokem, klesl ze 44 na 38 procent. Obavy z dalšího zhoršení letos očekává 23 procent lidí, zatímco o rok dříve to bylo 32 procent. Ubylo i pocitů nejistoty – z 64 na 56 procent – a naopak přibylo těch, kteří hledí do budoucnosti s nadějí.

Polovina domácností dokáže spořit

Schopnost vytvářet úspory se po krizových letech stabilizovala. Přibližně polovina domácností dokázala v posledních třech měsících odložit část peněz stranou. Ubylo také těch, kteří se považují za chudé – z 32 na 29 procent – i těch, kteří by si při nečekaném výdaji 50 tisíc korun museli vzít půjčku, a to z 21 na 17 procent. Vysoká zůstává důvěra v banky, kterou vyjádřilo 81 procent respondentů.

Průzkum probíhal mezi 6. a 14. listopadem 2024 a zúčastnilo se ho 1355 lidí starších 18 let.

Sněmovna schválila nový zbraňový zákon

Karel Pučelík: Vláda odborníkům naslouchat nebude. Stejně jako ta předchozí. Z ekonomické debaty jen bolí mozek

Názory

Váda ruší NERV, opozice to kritizuje, celé kauza nás vede k mnohem závažnějšímu problému. Odborná ekonomická politika se u nás takřka nepěstuje. Opozice kritizuje vládu za amatérství, jen aby se začala chovat na chlup stejně, jen co se role obrátí. Dokud tenhle kruh nepřetneme, nikam se nedostaneme.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Stabilizace i mezi firmami

Pozitivní vývoj zaznamenaly podle KPMG také firmy. Nefinanční podniky si stále častěji berou úvěry na dlouhodobé investice místo krátkodobého provozního financování. Investice směřují především do energetické efektivity, digitalizace a automatizace výroby, což má posilovat jejich konkurenceschopnost.

Rok 2024 byl obdobím konsolidace i pro většinu rodinných firem. Ty podle KPMG reagují na ekonomické výkyvy obvykle konzervativněji a méně se zadlužují. Stabilnější ziskovost vykazují zejména podniky s vícegeneračním řízením a jasně nastavenými pravidly správy. Výhled do letošního roku je podle odborníků umírněně pozitivní, rizikem však u části rodinných firem zůstává nevyřešené nástupnictví.

Hongkong nevzkvétá, vzdělaní obyvatelé odcházejí

Hongkong nevzkvétá. Atmosférou připomíná předlistopadové poměry v Československu

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
