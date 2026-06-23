„V4 je zpět.“ Magyar oznámil restart visegrádské spolupráce

Premiéři zemí V4 chtějí znovu posílit visegrádskou spolupráci. Maďarský premiér Péter Magyar po jednání u Budapešti prohlásil, že „V4 je zpět“ a že skupina má ambici společně čelit výzvám 21. století.
Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Po schůzce na zámku v Gödöllő u Budapešti to oznámil maďarský premiér Péter Magyar, který jednal se svými protějšky Andrejem Babišem, Donaldem Tuskem a Robertem Ficem.
„Všichni účastníci stojí o posílení naší spolupráce. Chtěli bychom V4, která je schopna dosahovat skutečně hmatatelných výsledků. Chceme V4 silnou v Evropě,“ prohlásil Magyar na tiskové konferenci. „V4 je zpět,“ zdůraznil.
Shodu potvrdili i další účastníci jednání. „Jsem z toho nadšený, těším se na spolupráci. Jsem rád, že jsme opět na stejné lodi a budeme bojovat za zájmy našich zemí,“ řekl novinářům český premiér Andrej Babiš. Ve Visegrádské skupině podle svých slov vidí „budoucnost Evropy“.
V4 by se podle Babiše měla v Evropské unii zaměřit na to, aby do 1.ledna 2027 dosáhla definitivního rozvolnění emisních povolenek a do Vánoc vyjednala co nejlepší peníze z příštího rozpočtu EU pro jednotlivé země skupiny, „protože vždycky jde o peníze“.
Dalibor Martínek: Soud o Ankaru. Pavel by měl zůstat doma, Babiš si zkrotit Macinku
Telenovela kolem prezidenta Pavla v Ankaře nekončí. Prezident posunul svůj spor o účast na vlastně nepodstatném zasedání NATO v Turecku k Ústavnímu soudu. Asi to Česko potřebovalo, aby někdo rozsekl, jak říká Pavel, spor o moc. Dva lidé s milionovou podporou to nedokázali, to je vlastně nejsmutnější sdělení. Nechají to na právnících.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že země V4 se nemusejí shodovat ve všem, v klíčových tématech ale podle něj mají styčné body. „Pokud pochopíme, že to, co nás spojuje, je vždy silnější než to, co nás rozděluje, pak nás Evropa bude slyšet,“ prohlásil.
Visegrádská skupina podle Tuska může být také „světlem naděje“ pro všechny země usilující o členství v Evropské unii. Důležité je podle něj vrátit se k tomu, co dříve fungovalo, tedy ke vzájemné důvěře a společným zájmům. Dodal, že na nynější schůzce stačila k porozumění „jedna hodina“.
Tusk zároveň poděkoval Babišovi za nekonvenční pohledy, které podle něj vrhají nové světlo na postavení a roli V4 v Evropě.
Ukrajina útočí na civilisty, tvrdí Putin. Schůzku se Zelenským odmítá
Vladimir Putin odmítá přímé jednání se Zelenským a tvrdí, že Ukrajina útočí na civilisty, aby destabilizovala Rusko. Kyjev obvinění odmítá a uvádí, že v hloubi ruského území míří na vojenské, logistické a ropné cíle.
Slovenský premiér Robert Fico zdůraznil, že země skupiny nechtějí být pouze objektem cizích rozhodnutí, ale chtějí v Evropě vystupovat jako aktivní aktér. Slovensko nyní přebírá od Maďarska předsednictví V4.
Fico zároveň vyzval k obnovení schůzek premiérů V4 před každým unijním summitem. „Nebudeme dávat na stůl témata, která nás rozdělují. Je velký objem agendy, kde budeme silnější, pokud se dohodneme,“ řekl.
Předchozí summit premiérů V4 se uskutečnil v únoru 2024 v Praze.
Související
Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role
Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.
Škoda Auto představila největší model ve své historii. Nové elektrické SUV Peaq má až sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a automobilka ho staví jako bateriovou alternativu ke spalovacímu Kodiaqu. Vyrábět se začne v létě a první zákazníci v Česku by se ho měli dočkat ještě před koncem roku.
Podle prvních informací bude Peaq zřejmě nejdražší škodovkou, ale ne nijak výrazně. Cenu automobilka zveřejní ve středu, podle předsedy představenstva Klause Zellmera bude začínat pod 50 tisíc eur, tedy méně než 1,2 milionu korun.
Novinka měří 4874 milimetrů, a je tak o 116 milimetrů delší než Kodiaq. Rozvor je o 124 milimetrů delší než u Superbu a zavazadlový prostor má objem 935 litrů. Peaq se tím stává novou vlajkovou lodí značky a zároveň jejím nejprostornějším SUV.
Podle předsedy představenstva Škody Klause Zellmera má Peaq zásadní roli v rozšiřování nabídky plně elektrických vozů. Automobilka jím chce oslovit zákazníky, kteří hledají velké rodinné auto, ale zároveň chtějí přejít na elektromobilitu.
„Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků,“ uvedl Zellmer.
Podobně mluví i člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn. Podle něj dealeři nový model dlouho očekávali, protože doplní elektrickou nabídku Škody v nejvyšším segmentu a může přivést nové skupiny zákazníků.
Peaq nabídne dvě velikosti trakční baterie. Větší má kapacitu 91 kWh a jde o největší baterii, jakou kdy Škoda do svého vozu použila. Právě s ní má SUV zvládnout dojezd přes 630 kilometrů, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh.
Zákazníci budou vybírat ze tří výkonových verzí. V nabídce bude pohon zadních i všech kol a výkon od 150 do 220 kW. Maximální rychlost se podle provedení pohybuje mezi 160 a 180 kilometry v hodině. Vůz dostane také řízení jedním pedálem nebo obousměrné nabíjení.
Interiéru dominuje multimediální systém s vertikálně umístěným displejem o úhlopříčce 13,6 palce. Poprvé u Škody je postavený na platformě Android. Novinkou je také příplatkový audiosystém vyvinutý ve spolupráci se společností Sonos.
Škoda dál sází na spalovací auta. Nástupce Karoqu dorazí už příští rok, říká Jahn
Škoda Auto po letošní elektrické ofenzivě znovu obrátí pozornost ke spalovacím motorům. Příští rok uvede nástupce SUV Karoq, který má nabídnout spalovací i hybridní pohon. Podle člena představenstva Martina Jahna zůstávají právě tyto modely hlavním zdrojem zisku automobilky.
Peaq přináší i několik prvků, které se u Škody objevují poprvé. Patří mezi ně výsuvné kliky dveří. Když je vůz zamčený nebo jede, jsou zapuštěné do karoserie a zlepšují aerodynamiku. Jakmile se řidič s klíčem přiblíží, elektricky se vysunou. Aktivovat je lze i mechanicky stisknutím označené části.
Další novinkou je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění. Čelní sklo má stěrače s integrovanými ostřikovači, které mají díky kratší vzdálenosti mezi tryskami a sklem snížit spotřebu kapaliny zhruba o polovinu a zároveň zlepšit oplach.
Škoda do vozu zakomponovala i odkaz na vlastní historii. Před spolujezdcem jsou na boční části čelního skla vyobrazeni tři cyklisté. Připomínají začátky automobilky a její první produkt, jízdní kolo Slavia.
Peaq rozšíří elektrickou nabídku Škody na čtyři modely. Automobilka nedávno představila městský crossover Epiq a v nabídce už má SUV Elroq a Enyaq. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Podíl elektromobilů na prodejích Škody by měl podle vedení značky do dvou let dosáhnout dvouciferné úrovně.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
Související
Zisk Volkswagenu se propadl o více než polovinu, Škoda patří k tahounům koncernu
V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
Zažitá představa, že jih Evropy automaticky znamená levnější dovolenou, už neplatí tak jednoznačně. Část destinací zůstává v evropském srovnání pod průměrem, ale nejvytíženější turistická místa žijí vlastním cenovým životem. Ostrovy, pobřežní letoviska a slavná historická města bývají výrazně dražší než zbytek země.
Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Turecko dlouho patřilo mezi cenově nejdostupnější dovolenkové destinace pro Evropany. Slabší měna a velká hotelová kapacita držely ceny all-inclusive pobytů atraktivně nízko. To z velké části platí i letos.
Řecko je pro Čechy stálicí. Láká mořem, ostrovy, kuchyní i širokou nabídkou zájezdů. Problém je, že nejoblíbenější řecké destinace zdražují pod tlakem silné turistické poptávky. Zajímavé je, že dražší dovolenou v Řecku neřeší jen zahraniční turisté, ale i samotní Řekové. Podle agentury Bloomberg tamní ekonomika sice roste, ale běžné domácnosti dál zatěžují ceny potravin, energií, bydlení a služeb. V nejvyhledávanějších ostrovních lokalitách se tak letní pobyt stává luxusem i pro část místních obyvatel.
Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Pro české turisty to neznamená, že se Řecko stává nedostupným. Nabídka je stále široká a ceny se výrazně liší podle ostrova, termínu i typu pobytu. Zásadní je ale počítat s tím, že dovolenou mohou prodražit výdaje mimo samotný zájezd, jako jsou restaurace, plážový servis, půjčení auta, trajekty nebo výlety.
Chorvatsko: blízko, oblíbené, ale citlivé na cenu
Chorvatsko zůstává pro Čechy jednou z nejoblíbenějších prázdninových voleb. Výhodou je dostupnost autem, známé prostředí a dlouholetá zkušenost českých turistů. Právě proto si ale lidé zdražení v Chorvatsku všímají rychleji než jinde.
Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.
Itálie a Španělsko patří mezi země, kde se cenový rozdíl mezi běžným místem a turistickou ikonou může projevit nejvíc. Jinak vyjde dovolená v menším městě mimo hlavní proud a jinak pobyt v Benátkách, Barceloně, na Ibize, v Toskánsku nebo v populárních přímořských letoviscích.
U Španělska i Itálie se navíc čím dál víc řeší tlak turismu na bydlení a služby. To může v nejvytíženějších lokalitách dál zvyšovat ceny ubytování i běžných výdajů.
Kde se dá ještě hledat hodnota
Cenově zajímavější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě. U městských pobytů patří podle Post Office Travel Money mezi levnější evropské volby Sarajevo, Bukurešť, Tirana, Bělehrad, Trenčín, Riga, Vilnius nebo Podgorica.
U mořské dovolené mohou být levnější alternativou Bulharsko, Albánie, Černá Hora nebo některé méně známé části Balkánu. Neznamená to, že budou vždy levné ve všech položkách. Ve srovnání s nejvytíženějšími letovisky v Chorvatsku, Řecku, Itálii nebo Španělsku ale často nabídnou lepší poměr ceny a zážitku.
Ve Španělsku se prodávají byty s neplatiči, s téměř poloviční slevou
Španělsko chtělo ochránit nájemníky před krizí. Místo uklidnění trhu ale vznikl nový fenomén: byty se prodávají i s neplatiči uvnitř a majitelé počítají ztráty. Zákaz vystěhování, který měl být dočasný, dnes zásadně přepisuje pravidla tamního realitního trhu.
Za první čtvrtletí Letiště Václava Havla odbavilo 3 540 350 lidí, meziročně o 342 946 více. Jen v březnu prošlo letištěm přes 1,3 milionu cestujících, loni 1,21 milionu. V žebříčku států podle počtu cestujících se propadly Spojené arabské emiráty. V lednu a únoru tam odletělo 139.315 lidí, v březnu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě 21 259 lidí. Dubaj vypadla z březnového žebříčku 15 nejoblíbenějších destinací, v únoru skončila s 47 641 pasažéry čtvrtá. Vyplývá to z dat uveřejněných na webu letiště.
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
Související
Dovolená v Itálii? Tyto dva resorty ukazují, jak si Italové umí užívat léto