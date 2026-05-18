Dovolená v Itálii? Tyto dva resorty ukazují, jak si Italové umí užívat léto
Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.
Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo se nachází v italském letovisku Lido di Jesolo přímo u dlouhé písečné pláže na pobřeží Jaderského moře. V resortu se tak prolíná moderní architektura s uvolněnou atmosférou přímořského letoviska.
Z Prahy je resort snadno dostupný, ať už přímým letem do Benátek, nebo autem zhruba za sedm až osm hodin. Z letiště v Benátkách je pak vzdálen přibližně 40 minut jízdy a už jeho samotná poloha vytváří atmosféru klidu a soukromí. Areál je zasazený do zelené zátoky obklopené středomořskou vegetací a kopci jen pár kroků od křišťálově čistého moře. Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody je ideální pro rodiny s dětmi, stejně jako pro hosty, kteří si chtějí užít klidné koupání nebo šnorchlování. Na své si ovšem přijdou i milovníci aktivní dovolené. Vyzkoušet zde mohou vodní sporty, tenisové kurty, jógu, pilates nebo cyklistické a pěší trasy v okolní přírodě.
Zážitek v mnoha vrstvách
Hotel nabízí designové pokoje a suity v moderním stylu. Výrazným prvkem resortu je Acquapura Blue Horizon SPA, které patří k jeho hlavním tahákům. Hosté tu najdou saunový svět, parní lázně, relaxační zóny i vnitřní a venkovní bazény. Pomyslným středobodem dění je střešní infinity bazén s výhledem na moře, který posouvá pobyt o úroveň výš, od klasické plážové dovolené k zážitku s přesahem, na který přirozeně navazuje gastronomie.
Součástí hotelu jsou restaurace a bary, které jsou založeny na kombinaci středomořské a mezinárodní kuchyně. Staví na čerstvých a sezónních surovinách, moderním pojetí a lehkosti, která k pobytu u moře patří. Jídlo tu není jen doplňkem, ale součástí celkového zážitku, který dotváří atmosféru Jesola.
Klid ukrytý v zátoce
Falkensteiner Resort Capo Boi je rodinný resort se silným důrazem na soukromí. Leží na jihu Sardinie v chráněné mořské rezervaci Capo Carbonara a je zasazený do klidné zátoky obklopené středomořskou vegetací a nenápadnými kopci s přímým přístupem ke křišťálově čistému moři.
Z Prahy je Sardinie dostupná přímými lety do Cagliari, odkud je resort vzdálen přibližně 50 minut jízdy. Na ostrov se dá pohodlně cestovat i autem. Cesta z Prahy včetně plavby trajektem zabere zhruba 12 až 15 hodin.
Soukromá pláž s jemným pískem se otevírá přímo do chráněné zátoky, kde má moře typickou sardinskou podobu – je klidné, průzračné a ideální pro pomalé koupání i šnorchlování. Rodinný charakter resortu doplňují dětské kluby a animační programy, zároveň ale nechybí ani prostor pro dospělý relax v podobě elegantního Acquapura SPA se saunovým světem, hammamem, relaxačními zónami a infinity bazénem s výhledem na moře.
Silnou stránkou je i gastronomie. Restaurace staví na čerstvých sezónních a lokálních surovinách. Večeře tu ovšem nekončí u servírování, ale pokračují tematickými večery a cooking show.
Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české," říká Vyškovský.
Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem. A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.
