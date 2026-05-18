Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Dovolená v Itálii? Tyto dva resorty ukazují, jak si Italové umí užívat léto

Dovolená v Itálii? Tyto dva resorty ukazují, jak si Italové umí užívat léto

Falkensteiner Resort Capo Boi je rodinný resort se silným důrazem na soukromí.
Falkensteiner Resort Capo Boi, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo se nachází v italském letovisku Lido di Jesolo přímo u dlouhé písečné pláže na pobřeží Jaderského moře. V resortu se tak prolíná moderní architektura s uvolněnou atmosférou přímořského letoviska.

Z Prahy je resort snadno dostupný, ať už přímým letem do Benátek, nebo autem zhruba za sedm až osm hodin. Z letiště v Benátkách je pak vzdálen přibližně 40 minut jízdy a už jeho samotná poloha vytváří atmosféru klidu a soukromí. Areál je zasazený do zelené zátoky obklopené středomořskou vegetací a kopci jen pár kroků od křišťálově čistého moře. Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody je ideální pro rodiny s dětmi, stejně jako pro hosty, kteří si chtějí užít klidné koupání nebo šnorchlování. Na své si ovšem přijdou i milovníci aktivní dovolené. Vyzkoušet zde mohou vodní sporty, tenisové kurty, jógu, pilates nebo cyklistické a pěší trasy v okolní přírodě.

9 fotografií v galerii

Zážitek v mnoha vrstvách

Hotel nabízí designové pokoje a suity v moderním stylu. Výrazným prvkem resortu je Acquapura Blue Horizon SPA, které patří k jeho hlavním tahákům. Hosté tu najdou saunový svět, parní lázně, relaxační zóny i vnitřní a venkovní bazény. Pomyslným středobodem dění je střešní infinity bazén s výhledem na moře, který posouvá pobyt o úroveň výš, od klasické plážové dovolené k zážitku s přesahem, na který přirozeně navazuje gastronomie.

Součástí hotelu jsou restaurace a bary, které jsou založeny na kombinaci středomořské a mezinárodní kuchyně. Staví na čerstvých a sezónních surovinách, moderním pojetí a lehkosti, která k pobytu u moře patří. Jídlo tu není jen doplňkem, ale součástí celkového zážitku, který dotváří atmosféru Jesola.

Klid ukrytý v zátoce

Falkensteiner Resort Capo Boi je rodinný resort se silným důrazem na soukromí. Leží na jihu Sardinie v chráněné mořské rezervaci Capo Carbonara a je zasazený do klidné zátoky obklopené středomořskou vegetací a nenápadnými kopci s přímým přístupem ke křišťálově čistému moři.

Z Prahy je Sardinie dostupná přímými lety do Cagliari, odkud je resort vzdálen přibližně 50 minut jízdy. Na ostrov se dá pohodlně cestovat i autem. Cesta z Prahy včetně plavby trajektem zabere zhruba 12 až 15 hodin.

11 fotografií v galerii

Soukromá pláž s jemným pískem se otevírá přímo do chráněné zátoky, kde má moře typickou sardinskou podobu – je klidné, průzračné a ideální pro pomalé koupání i šnorchlování. Rodinný charakter resortu doplňují dětské kluby a animační programy, zároveň ale nechybí ani prostor pro dospělý relax v podobě elegantního Acquapura SPA se saunovým světem, hammamem, relaxačními zónami a infinity bazénem s výhledem na moře.

Silnou stránkou je i gastronomie. Restaurace staví na čerstvých sezónních a lokálních surovinách. Večeře tu ovšem nekončí u servírování, ale pokračují tematickými večery a cooking show.

Jakub Vyškovský

Šéf kuchyně The Monkey Baru: Bez žen by v kuchyni nebylo tak čisto, navíc jsou skvělé kuchařky

Enjoy

Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hotel Falkensteiner Spa Resort Mariánské lázně

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Enjoy

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem.  A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Věra Tůmová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek

Turisté, taste peněženky. Itálie se chystá zvýšit pobytovou taxu až na 25 eur za noc

Money

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Praha se plní auty. Je to problém

Lukáš Kovanda: Praha se plní auty. Je to problém
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Praha patří mezi nejvíce motorizované regiony Evropské unie. Na tisíc obyvatel už připadá 753 osobních vozů. Za deset let v metropoli přibylo přes 365 tisíc registrovaných osobních aut. Praha se v evropském srovnání dostává mezi regiony s nejvyšší mírou motorizace. Pro město to znamená větší tlak na dopravu, parkování i kvalitu života.

V Praze dramaticky přibývá aut. V posledních deseti letech se počet registrovaných osobních automobilů v české metropoli zvýšil o více než 44 procent, což patří k nejvýraznějším nárůstům v Evropské unii.

Za poslední dekádu zažila Praha výrazný nárůst počtu osobních automobilů. V roce 2013 připadalo na 1 000 obyvatel metropole 565 osobních vozů, zatímco v roce 2023 toto číslo vzrostlo na 753 (viz mapka Eurostatu). Tento nárůst o téměř 190 vozidel na 1 000 obyvatel řadí Prahu mezi desítku nejvíce motorizovaných regionů EU, a přitom také nadále nejrychleji se motorizujících se regionů v Evropské unii.

Eurostat

Za dekádu přibylo přes 365 tisíc aut

Zatímco v roce 2013 bylo v Praze registrováno rovných 821 tisíc osobních automobilů, roku 2023 už to bylo 1 186 209 vozů. V celé EU míra motorizace narůstala v daném období procentuálně výrazněji pouze ve dvou italských regionech a v Rumunsku, které však bylo roku 2013 motorizováno v rámci EU extrémně podprůměrně, takže jde o nárůst silně živený nízkou vstupní základnou. Konkrétně, Rumunsko vykazovalo roku 2013 pouze 242 osobních aut na 1000 obyvatel, zatímco průměr EU tehdy činil 493 vozů na 1000 obyvatel. Připomeňme, že Praha už tehdy vykazovala v rámci EU nadprůměrnou hodnotu, oněch zmíněných 565 osobních aut na 1000 obyvatel. Praha tedy vykazuje vysoké tempo nárůstu i z relativně vysoké, nadprůměrné základny.

Lukáš Kovanda
video

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Newstream TV

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Natálie Mužíková

Přečíst článek

Zmíněné dva italské regiony, Valle d’Aosta a autonomní provincie Trento, zase těží ze specifických, příhodných daňových podmínek pro registraci vozidla. To je třeba podtrhnout obecněji. Daná čísla vycházejí z registrací vozidel, nikoli z měření reálného provozu. Mnoho vozidel registrovaných v Praze nemusí být nutně provozováno na jejím území. Hlavní město je centrem státní správy a sídlem mnoha firem a leasingových společností, které často evidují svá vozidla na pražských adresách, i když jsou fyzicky provozována jinde.

Pro srovnání, i přes tento nárůst zůstává Praha s hodnotou 753 aut na 1 000 obyvatel pod některými regiony v EU. Například zmíněný alpský region Valle d’Aosta v Itálii vykázal v roce 2023 neuvěřitelných 2 295 osobních aut na 1 000 obyvatel. Itálie obecně dominuje v počtu osobních automobilů na obyvatele, přičemž šest z deseti nejvíce motorizovaných regionů EU se nachází právě zde.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB

Názory

Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Auto jako standard i problém

Tento trend v Praze naznačuje, že automobil se stává standardní součástí života mnoha obyvatel, ať už pro denní dojíždění, nebo víkendové výlety. Nárůst počtu vozidel může také odrážet rostoucí kupní sílu domácností, která navzdory inflačním tlakům posledních let umožňuje pořízení nového vozu nebo druhého auta do rodiny.

Na druhou stranu tento vývoj klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, životní prostředí a kvalitu života v hustě obydlených čtvrtích. Praha tak stojí před výzvou najít rovnováhu mezi potřebami individuální dopravy a udržitelností, aby se statistická iluze motorizace nestala nepříjemnou realitou.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Superhvězdy současné malby se představují v pražské DSC Gallery

Nová výstava v DSC Gallery Kde se svět zastaví
DSC Gallery - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

DSC Gallery představuje výstavu Kde se svět zastaví, která propojuje díla čtyř výrazných současných autorů: Dennise Scholla, Norberta Ștefana, Lucy Sáry Rózsy a Laurenta Prouxe. „Výstava Kde se svět zastaví zkoumá dialog mezi hmotným a pomíjivým, mezi lidským rozměrem a přírodním řádem. Osciluje mezi ideálním a podivuhodným ve snaze uchopit někdy brutální narušení antropocénu,“ vysvětluje svůj přístup kurátor Domenico de Chirico.

Pražská DSC Gallery pokračuje v tom, co jí jde mimořádně dobře: českému publiku a sběratelům představuje autory současné evropské i světové extratřídy. Výstava Kde se svět zastaví nabízí malby a kresby čtveřice autorů, kteří slaví úspěch v Berlíně a dalších mezinárodních scénách, například Dennis Scholl se pak s mimořádným úspěchem ukázal již dříve právě v pražské DSC na samostatné výstavě.

Luca Sara Rózsa: Me and Myself As A Piece Of Meat Having A Walk In The Woods, 2025 Dennis Scholl: A Song of Transformation 2026 Dennis Scholl: A Lesson in Discernment 2026 6 fotografií v galerii

„Tvorba Dennise Scholla je založena na radikálním přehodnocení proporcí a vztahů mezi jednotlivými prvky obrazu. Lidské tělo, krajina i anatomický detail se v jeho malbě slévají do proměnlivého celku, v němž se krása a krutost, zrození i zranění vzájemně prostupují. Scholl vytváří svět, kde žádná forma neexistuje sama pro sebe, ale vždy je součástí širšího rytmu přeměn, energií a vzájemné závislosti. Jeho nová série se pohybuje mezi pastorální scénou a symbolickou vizí, v níž se péče, oběť, něha i ztráta stávají součástí jednoho jemně zneklidňujícího obrazového řádu,“ komentuje kurátor Domenico de Chirico.

Dialog čtyř výrazných osobností

Expozice v pražské DSC je ale nejsilnější v dialogu všech čtyř tvůrců. „Každé dílo se zde stává zavěšeným okamžikem, v němž se svět zdánlivě zastavuje a nabízí obnovené vnímání času, prostoru a materiálnosti. Výstava se tak rozvíjí jako poetická i konceptuální scéna, v níž se setkávají proměny forem, prolínání lidského a nelidského, napětí mezi viditelným a neviditelným i plynutí různých stavů vědomí. Jednotlivé obrazy a kresby nevytvářejí uzavřený celek, ale spíše soustavu vrstevnatých obrazů a významů, které se navzájem dotýkají, zpochybňují a doplňují,“ dodává kurátor.

U Norberta Ștefana tak návštěvník vstupuje do prostoru fragmentů, deformovaných forem a zbytků tělesnosti, které se zdají být v permanentním pohybu a proměně.

Malby Lucy Sáry Rózsy rozvíjejí existenciální i symbolický jazyk, v němž se život ukazuje jako cyklický proces růstu, zániku a obnovy. Laurent Proux zkoumá ve své tvorbě napětí mezi figurací a abstrakcí, mezi realitou a metaforou, mezi průmyslovým prostředím a organickým světem.

„Lidské tělo se v jeho obrazech proměňuje v křehký, někdy až strojový útvar, pohybující se mezi fascinací, zranitelností a odcizením. Prostřednictvím deformací, kolidujících plánů, umělých barev a fragmentovaných siluet vytváří Proux obrazy, v nichž se současná lidská zkušenost odhaluje jako nestabilní pole mezi rutinou a instinktem, ochranou a ohrožením, úpadkem a nadějí. Jeho díla vracejí realitu v její rozporné, ale intenzivně živé podobě,“ říká Domenico de Chirico.

Výstava Kde se svět zastaví probíhá v pražské DSC Gallery v Dlouhé a bude přístupná do 26. června.

Související

Expozice Kiss / Monsters kissing better v DSC Gallery

Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Mexický malíř Bodco Sodi vystavuje v DSC Gallery

Mexičan Bosco Sodi vystavuje v Praze hypnotická díla připomínající krajinu Marsu

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme