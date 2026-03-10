Babiš: Visegrád nyní nefunguje
Visegrádská čtyřka nyní podle Andreje Babiše nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl český premiér po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
„Visegrád nyní nefunguje,“ uvedl na tiskové konferenci Babiš. Podle něj se tak děje, protože vztahy mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a šéfem maďarské vlády Viktorem Orbánem „nejsou úplně dobré“. Jinak to podle Babiše bylo za jeho předchozí vlády, kdy mezi tehdejšími premiéry byly lepší mezilidské vztahy.
„Pro nás je důležité, aby tyto státy spolupracovaly bez ohledu na to, kdo vyhraje nadcházející volby v Maďarsku a v příštím roce v Polsku,“ uvedl dále Babiš. Podle něj je region perspektivní a představuje nejsilnějšího partnera Německa.
V Maďarsku se uskuteční parlamentní volby v dubnu. Podle průzkumů by v nich mohla po 16 letech uspět opozice. Parlamentní volby v Polsku se mají konat v řádném termínu v příštím roce. Tusk a Orbán mají velmi odlišné postoje například v otázce vztahů s Ruskem a Ukrajinou.
Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.
Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem
Názory
Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.
Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.
Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi
Politika
Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.