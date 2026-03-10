Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Babiš: Visegrád nyní nefunguje

Babiš: Visegrád nyní nefunguje

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Visegrádská čtyřka nyní podle Andreje Babiše nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl český premiér po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

„Visegrád nyní nefunguje,“ uvedl na tiskové konferenci Babiš. Podle něj se tak děje, protože vztahy mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a šéfem maďarské vlády Viktorem Orbánem „nejsou úplně dobré“. Jinak to podle Babiše bylo za jeho předchozí vlády, kdy mezi tehdejšími premiéry byly lepší mezilidské vztahy.

„Pro nás je důležité, aby tyto státy spolupracovaly bez ohledu na to, kdo vyhraje nadcházející volby v Maďarsku a v příštím roce v Polsku,“ uvedl dále Babiš. Podle něj je region perspektivní a představuje nejsilnějšího partnera Německa.

V Maďarsku se uskuteční parlamentní volby v dubnu. Podle průzkumů by v nich mohla po 16 letech uspět opozice. Parlamentní volby v Polsku se mají konat v řádném termínu v příštím roce. Tusk a Orbán mají velmi odlišné postoje například v otázce vztahů s Ruskem a Ukrajinou.

Andrej Babiš a Friedrich Merz

Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem

Názory

Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Friedrich Merz

Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.

ČTK

Přečíst článek

Související

Ceny energií
Aktualizováno

Češi mají nejdražší elektřinu ze zemí V4. Natankují však nejlevněji

Money

ČTK

Přečíst článek

Revolut sjednocuje evropský marketing. Region CEE povede Wiktor Stopa

Wiktor Stopa
Revolut, užito se svolením
nst
nst

Finanční aplikace a evropská banka Revolut mění řízení marketingu a růstu v Evropě. Za marketing a obchodní růst ve střední a východní Evropě nově zodpovídá Wiktor Stopa. Společnost tím sjednocuje řízení tohoto regionu se západní Evropou pod vedením jednoho manažera.

Stopa ve firmě působí od roku 2022, kdy nastoupil jako šéf růstu a marketingu pro země německy mluvícího regionu DACH. Od roku 2023 odpovídá za obchodní růst v celé západní Evropě a nově bude mít na starosti také trhy střední a východní Evropy, včetně Česka, Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska či pobaltských států. Celkem tak bude řídit marketing a růst pro více než 30 milionů evropských zákazníků Revolutu.

Revolut v posledních letech v regionu rychle roste. Jen v roce 2025 zde získal více než tři miliony nových klientů a celkový počet uživatelů přesáhl 17 milionů. Podle firmy přibýval v regionu jeden nový zákazník zhruba každých deset sekund.

Marco Iannaccone

UniCredit mění vedení. Banku v Česku a na Slovensku povede Marco Iannaccone

Leaders

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se stane Marco Iannaccone. Do funkce nastoupí 1. dubna 2026 a současně převezme roli ředitele Klientských řešení pro region střední a východní Evropy. O změnách byl informován regulátor.

nst

Přečíst článek

V Česku má Revolut více než jeden milion zákazníků. Firma zároveň uvádí, že se mění způsob využívání její aplikace. Zatímco dříve byla často spojována především s platbami na cestách, dnes ji lidé využívají i pro běžné každodenní finance.

„Je neuvěřitelné sledovat, jak Revolut v Česku vyrostl z cestovní karty v značku, která je součástí každodenního života. Více než polovina plateb už dnes probíhá na domácím trhu,“ uvedl Stopa.

Novým generálním ředitelem služby Bolt Drive pro sdílení aut se stal Patrik Piščák.

Bolt má nového šéfa pro sdílená auta. Přichází z EasyParku

Zprávy z firem

Carsharingová služba Bolt Drive mění vedení. Novým generálním ředitelem se stal Patrik Piščák, který přišel z parkovací platformy EasyPark. Podle firmy má pomoci urychlit růst služby a modernizovat vozový park. Sdílená auta se podle něj mohou stát alternativou druhého rodinného vozu.

ČTK

Přečíst článek

Společnost v posledních letech na českém trhu rozšiřovala nabídku služeb. Spustila například spořicí produkty s okamžitým přístupem k penězům nebo investiční plány do burzovně obchodovaných fondů (ETF).

Revolut také představil celoevropský věrnostní program RevPoints, který odměňuje uživatele za každodenní platby a umožňuje body směnit například za letecké míle, slevy na ubytování či další benefity.

Vedle služeb pro jednotlivce se firma zaměřuje také na firemní klientelu. Mezi její partnery v regionu patří například aerolinky Wizz Air, cestovní platforma Booking.com nebo hudební festival Sziget.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

„Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP

Robin Böhnisch
ČTK
nst
nst

Ředitelé českých národních parků se postavili za odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Podle nich by si za svou práci zasloužil spíše pochvalu než odvolání. Böhnisch zároveň zůstává předsedou Asociace národních parků ČR.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) Böhnische odvolal v pondělí. Konkrétní důvody ale ministerstvo ani vedení KRNAP zatím neuvedly. Krok ministra kritizují také ekologické organizace, které varují před oslabováním ochrany přírody.

Ředitelé parků: Böhnisch posunul české parky mezi světovou špičku

Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený připomněl, že Böhnisch se podílel na zásadních změnách v ochraně přírody v Česku.

„Když byl ještě poslancem, spolu s tehdejším ministrem životního prostředí Richardem Brabcem změnili fungování národních parků a posunuli je mezi světovou elitu,“ uvedl Hubený. Podle něj si málokdo dokáže představit, kolik energie a osobní odvahy taková práce vyžaduje.

Podobně se vyjádřil také ředitel Národního parku Podyjí Pavel Müller. Böhnische označil za člověka vstřícného k lidem i přírodě.

„Umí upřímně pochválit, přitom by si sám zasloužil vyznamenání za to, co dnes značka KRNAP v regionu představuje,“ uvedl Müller.

Ředitel Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž ocenil zejména spolupráci mezi jednotlivými parky. Podle něj měl Böhnisch široký odborný rozhled a velký podíl na založení Asociace národních parků ČR, které nyní předsedá.

Friedrich Merz

Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.

ČTK

Přečíst článek

Kritika ekologických organizací

Odvolání vyvolalo obavy také mezi ekologickými organizacemi. Asociace ekologických organizací Zelený kruh upozornila, že změna ve vedení KRNAP může ohrozit stabilitu ochrany přírody.

„Robin Böhnisch vedl park více než osm let a díky své profesionalitě a otevřené komunikaci měl důvěru místních starostů,“ uvedla zastupující ředitelka asociace Nikol Krejčová. Pod jeho vedením park například připravil novou zonaci, vyhlásil klidová území a schválil plán péče na dalších 12 let.

Ekologické Hnutí Duha považuje odvolání za nepřijatelné. Podle jeho zástupců je problematické zejména to, že ministr neuvedl žádné konkrétní důvody.

„Odvolat úspěšného ředitele národního parku bez udání důvodu je v demokratickém státě nepřijatelné,“ uvedl expert na ochranu lesů Jaromír Bláha.

Ministerstvo chystá výběrové řízení

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že v nejbližších týdnech vypíše standardní výběrové řízení na nového ředitele Správy KRNAP. Dočasně bude vedením správy pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Krkonošský národní park byl založen v květnu 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku. Spolu s ochranným pásmem zaujímá plochu zhruba 55 tisíc hektarů a zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš.

Související

Filip Turek a Igor Červený

Michal Nosek: Další ministr na vodítku? Výrok Filipa Turka děsí víc než jméno nového kandidáta

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme