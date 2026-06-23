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newstream.cz Politika Ukrajina útočí na civilisty, tvrdí Putin. Schůzku se Zelenským odmítá

Ukrajina útočí na civilisty, tvrdí Putin. Schůzku se Zelenským odmítá

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Vladimir Putin odmítá přímé jednání se Zelenským a tvrdí, že Ukrajina útočí na civilisty, aby destabilizovala Rusko. Kyjev obvinění odmítá a uvádí, že v hloubi ruského území míří na vojenské, logistické a ropné cíle.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajina útočí na civilisty a že kvůli těmto úderům nevidí důvod k přímým rozhovorům s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Informovala o tom agentura Reuters, podle které šéf Kremlu míní, že cílem ukrajinských dronových útoků je destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území. Šéf Kremlu dnes nařídil vládě, aby přijala opatření k minimalizaci dopadů ukrajinských úderů na ruskou infrastrukturu.

„Úkol potlačit tyto hrozby leží především na bedrech ministerstva obrany a dalších silových složek. Zároveň musí vláda Ruské federace přijmout doplňková opatření k minimalizaci důsledků takových akcí,“ řekl podle státní agentury TASS šéf Kremlu na jednání se členy kabinetu. Kyjev se podle Putina snaží Rusku vytvářet problémy s dodávkami energií a ovlivňovat turistickou sezónu.

Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie se podle Reuters od začátku letošního roku zdvojnásobily, což v některých ruských nebo Moskvou okupovaných ukrajinských regionech vedlo k omezení prodeje pohonných hmot. Ukrajina uvádí, že při úderech na cíle v Rusku míří na vojenské, logistické a s ropným průmyslem spojené cíle, čímž chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak dnes na jednání s prezidentem podle Reuters uvedl, že Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty a další opatření, která by pomohla stabilizovat domácí trh s palivy.

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Putin se podle ruské služby BBC vyjádřil k ukrajinským dronovým útokům poprvé od masivního úderu z 18. června, který ukrajinská armáda podnikla na Moskvu a ropnou rafinérii v tamní čtvrti Kapotnja. Putin dnes při setkání s absolventy vojenských škol prohlásil, že ruští vojáci postupují na frontě, a ukrajinské dronové útoky označil za pokus Kyjeva odvést pozornost od tohoto postupu a destabilizovat ruskou společnost.

Agentura AFP přitom nedávno s odvoláním na vlastní analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem.

Dronovým útokům mezitím čelí také Ukrajina, která pravidelně informuje o ruských zásazích bytových domů či obchodů a civilních obětech, ačkoli Rusko trvá na tom, že útočí jen na vojenská zařízení.

Více než 16 tisíc mrtvých civilistů

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) od začátku ruské invaze potvrdila smrt nejméně 16 126 civilistů včetně stovek dětí. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly. Počty zabitých civilistů budou podle mise vyšší, než se jí podařilo ověřit. V jiných zprávách OSN napsala, že bilance HRMMU nezahrnuje hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, které mise nebyla schopna ověřit kvůli nedostatečnému přístupu a omezeným veřejně dostupným informacím.

Stávající rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války, které se snaží zprostředkovat Spojené státy, dosud žádný průlom nepřinesly. Zelenskyj proto opakovaně navrhoval přímé setkání s Putinem, který ale reagoval poznámkou, že k tomu nevidí důvod. Dnes při projevu k absolventům vojenských škol navíc řekl, že současné ukrajinské dronové útoky, které podle něj míří na civilisty, takové schůzce nenahrávají.

Putin se podle TASS také vyjádřil o důvodech války, kterou Rusko označuje za speciální vojenskou operaci. Šéf Kremlu řekl, že Rusko bylo po osm let trpělivé, než bylo v roce 2022 donuceno vystoupit na podporu obyvatel Donbasu. Poznamenal, že kdykoli se Rusko rozhodne hájit své zájmy, je obviňováno z agrese.

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ETF na české akcie se blíží. Pražská burza chce být dostupnější drobným investorům

Pražská burza cenných papírů
ČTK
nst, ČTK

Pražská burza jede i bez velkého domácího IPO. Investoři letos zobchodovali akcie už za více než 91 miliard korun a dál hledají nové příležitosti. Zájem vzbudil duální listing Czechoslovak Group, první ETF i přesun KARO Leather na hlavní trh.

Zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává silný. Od začátku roku do 19. června dosáhl objem obchodů s akciemi 91,2 miliardy korun. To je téměř stejně jako za celé první pololetí loňského roku, kdy se na burze zobchodovaly akcie za 92,4 miliardy korun. Pražskou burzu letos drží nejen domácí investoři, ale také nové emise. Patří mezi ně duální listing Czechoslovak Group, první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy nebo přesun společnosti KARO Leather na hlavní trh Prime. Burza cenných papírů Praha o tom informovala v tiskové zprávě.

„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává velmi silný. Přestože letošní rok nepřinesl velkou primární nabídku akcií na domácím trhu, investoři aktivně vyhledávají nové příležitosti a jsou připraveni investovat do kvalitních firem i nových investičních produktů,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Pro druhou polovinu roku Koblic očekává další rozšíření nabídky obchodovaných emisí. Významným milníkem by podle něj mohlo být také spuštění ETF (Exchange-traded fund) na index PX, které by investorům nabídlo jednoduchý způsob, jak investovat do nejvýznamnějších titulů pražské burzy. Zmínil v této souvislosti aktivity společnosti Wood & Company.

„Na projektu intenzivně pracujeme,“ řekl ČTK Martin Luňáček, produktový ředitel Portu, která patří do skupiny Wood & Company. Klíčovou podmínkou pro jeho spuštění je nalezení řešení, které umožní snížit nákladovost fondu na přijatelnou úroveň. Pokud se to podaří, mohlo by podle něj být ETF uvedeno na trh v září.

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Připravované ETF na český index PX by mělo být atraktivní zejména pro drobné a konzervativnější investory, míní analytik XTB Tomáš Maxa. ETF podle něj zažívají v posledních letech velkou popularitu a jde tak o logický krok, jak zpřístupnit nákup indexu prostřednictvím tohoto produktu. Nespornou výhodou ETF jsou nízké poplatky, které se obvykle pohybují v setinách procent ročně.

Spuštění ETF by mohlo zvýšit i viditelnost pražské burzy v zahraničí, doplnil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Pro řadu institucionálních investorů je právě existence burzovně obchodovaného fondu základní podmínkou pro vstup na menší regionální trhy. Pokud by se podařilo vytvořit dostatečně likvidní produkt, mohl by podle něj představovat další krok k oživení českého kapitálového trhu, který se dlouhodobě potýká s nízkým počtem nových emisí i omezeným zájmem zahraničního kapitálu.

CSG láká investory i v Praze

Jednou z hlavních novinek letošního roku byl vstup akcií Czechoslovak Group na pražský Free Market. Firma se v Praze začala obchodovat ve stejný den, kdy vstoupila na burzu v Amsterdamu.

Primární nabídka akcií se sice uskutečnila mimo Česko, obchodování v Praze si ale podle burzy rychle získalo pozornost investorů. V červnu už objemy obchodů s akciemi CSG v Praze dosahovaly 17,2 procenta objemu obchodů na amsterdamské burze.

Podle Koblice je to signál, že domácí investoři mají zájem o firmy, kterým rozumějí. „Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ uvedl Koblic.

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nst

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První ETF si našlo drobné investory

Druhou letošní novou emisí se stal fond BlueSphere World Equity UCITS ETF, jehož obchodování bylo zahájeno 16. dubna. Jde o vůbec první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy. Od zahájení obchodování dosáhl objem obchodů s ETF hodnoty 62,7 milionu korun, přičemž průměrný denní objem činí 1,4 milionu korun. Fond si rychle našel cestu zejména k drobným investorům. Přibližně jedna třetina investovaných prostředků směřuje prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP).

„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.

Po mimořádně úspěšném roce 2025, kdy index PX dosáhl historických maxim, letošní vývoj zatím přinesl mírnou korekci. K 19. červnu 2026 index PX od začátku roku ztrácí přibližně jedno procento. „Po rekordním růstu v minulém roce je současný vývoj přirozenou konsolidací,“ podotkl Koblic.

KARO Leather se posunula mezi hlavní emise

Dalším letošním milníkem byl přesun společnosti KARO Leather z trhu START na hlavní trh Prime. K přesunu došlo 2. března a firma se stala třetím emitentem, který touto cestou prošel.

Od 23. března jsou akcie KARO Leather zároveň součástí indexu PX. Podle pražské burzy to potvrzuje, že trh START může fungovat jako platforma pro růstové firmy, které se postupně posouvají mezi nejvýznamnější tituly na trhu.

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Sólo cestovatelů přibývá. Čedok jim nově nabízí moře, wellness i exotiku

Čedok nabízí nové možnosti cestování
iStock
nst
nst

Sólo cestování přestává být okrajovou záležitostí. Čedok reaguje na rostoucí poptávku a jako první velká cestovní kancelář v Česku spouští samostatnou nabídku zájezdů pro lidi, kteří chtějí cestovat bez doprovodu. Nová sekce má usnadnit výběr pobytů, poznávacích cest, wellness dovolených i exotiky.

Cestovat sám už dávno neznamená být výjimkou. Stále více lidí si chce dovolenou naplánovat podle sebe, bez kompromisů a bez čekání na to, až se přizpůsobí někdo další. Na tento trend nyní reaguje Čedok, který spouští samostatnou sekci zaměřenou na sólo cestovatele.

Nová nabídka je určena klientům, kteří chtějí vyrazit na dovolenou sami, ať už za odpočinkem u moře, poznáváním evropských měst, wellness pobytem, aktivní dovolenou nebo exotikou. U jednotlivých zájezdů se cena zobrazuje jako konečná částka za osobu podle vybraného termínu, dostupnosti a typu ubytování. V některých případech může odrážet také samostatné obsazení pokoje.

Nápad přišel od zaměstnanců

Za vznikem nové nabídky stál podle Čedoku i netradiční impuls zevnitř firmy. V interní soutěži, ve které zaměstnanci navrhovali nové produkty a služby, patřily koncepty zaměřené na samostatné cestování k nejúspěšnějším. Nápady poté prošly produktovým posouzením i analýzou zákaznického chování.

Kolegové napříč firmou nás potěšili nejen množstvím nápadů, ale také tím, jak přesně dokázali pojmenovat trendy, které dnes ovlivňují cestovní ruch. Právě koncepty zaměřené na sólo cestování získaly v hlasování zaměstnanců největší podporu,“ uvedla Klára Divíšková, manažerka komunikace společnosti Čedok.

Podle ní se ukázalo, že téma rezonuje nejen mezi klienty, ale také mezi lidmi, kteří jsou s cestováním v každodenním kontaktu. Jeden z vítězných nápadů se tak nyní proměnil v konkrétní produkt.

Sólo cestovatelů přibývá

Klienti cestující samostatně dnes podle Čedoku tvoří necelá tři procenta všech zákazníků cestovní kanceláře. Jejich podíl ale meziročně roste. Nejčastěji si vybírají jednolůžkové pokoje, a to nejen u pobytových zájezdů, ale také u poznávacích okruhů.

Mezi sólo cestovateli jsou oblíbené klasické hotely, adults only resorty i ubytování zaměřené na aktivní životní styl. Čedok zmiňuje například hotely s nabídkou jógy, fitness nebo dalších sportovních aktivit. K nejvyhledávanějším destinacím patří Turecko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Egypt.

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Devět týdnů volna je pro děti radost. Pro rodiče ale často nejdražší logistický rébus roku. Kolik stojí letní cirkus složený z táborů, příměstských programů, rodinné dovolené a nové výbavy pro dítě? Loňské sandály už jsou dítěti malé, plavky dosloužily, batoh už nestačí a na tábor je potřeba spacák. Peníze z účtu mizí obdobně rychle jako před Vánoci. Týden dětského programu může stát i desetitisíce. Kdo na to má?

nst

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Počet klientů, kteří se rozhodnou cestovat sami, dlouhodobě roste a my vnímáme, že jejich potřeby se v řadě ohledů liší od ostatních cestovatelů,“ řekla Martina Havlová, ředitelka charterového a dynamického produktu společnosti Čedok.

Dovolená bez kompromisů

Nová sekce má podle Čedoku nabídnout inspiraci napříč různými typy cestování. Sólo cestovatelé v ní najdou pobytové zájezdy, poznávací okruhy, wellness pobyty, city breaky i exotické dovolené.

Významnou roli mají hrát také dynamické balíčky. Díky nim si klienti sami vybírají destinaci, termín i délku pobytu. Systém následně sestaví kompletní dovolenou z nabídky více než 2 000 hotelů, leteckého spojení z 18 letišť v Česku i okolních zemích a navazujících transferů.

Tento model má oslovit hlavně cestovatele, kteří chtějí větší flexibilitu, ale zároveň nechtějí přijít o výhody služeb cestovní kanceláře. Čedok u těchto balíčků zdůrazňuje pojištění proti úpadku, asistenci během pobytu i podporu v případě mimořádných událostí v destinaci.

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

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Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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