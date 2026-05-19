Škoda dál sází na spalovací auta. Nástupce Karoqu dorazí už příští rok, říká Jahn
Škoda Auto po letošní elektrické ofenzivě znovu obrátí pozornost ke spalovacím motorům. Příští rok uvede nástupce SUV Karoq, který má nabídnout spalovací i hybridní pohon. Podle člena představenstva Martina Jahna zůstávají právě tyto modely hlavním zdrojem zisku automobilky.
Škoda Auto příští rok uvede nástupce SUV Karoq. Po letošní ofenzivě dvou nových elektrických modelů půjde opět o vůz se spalovacím a hybridním motorem. Novinářům to při představení elektromobilu Epiq řekl člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn.
„Jsme flexibilní, snažíme se stále mít auta se spalovacími motory, o kterých věříme, že tady budou ještě dlouho,“ uvedl Jahn s tím, že na rozdíl od elektromobilů tvoří modely se spalovacím motorem většinu zisku automobilky. Elektromobily ale snižují průměrné emise vyráběného portfolia, za jejichž překročení hrozí od EU vysoké pokuty.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Modernizované spalováky
Vedle Karoqu přijdou podle Jahna v příštím roce modernizované verze stávajících spalovacích modelů. Zástupci značky zároveň hovoří o chystaném zabudování mild-hybridního pohonu do nižších modelových řad, jako jsou Fabia, Scala nebo Kamiq.
Škoda v současnosti vyrábí ve třech závodech v Česku, ale i v dalších provozech koncernu Volkswagen, například v Bratislavě nebo, jako v případě nového elektromobilu Epiq, ve španělské Pamploně. Své vozy pro asijský trh produkuje v Indii. Naopak v polovině roku má zcela opustit čínský trh, kde čelí silné konkurenci tamních značek.
Automobilka se v posledních letech více zaměřila na Evropu, kde si vytyčila cíl být mezi pěti nejprodávanějšími značkami. V současnosti se jí podařilo dosáhnout na druhé místo. Vedle Evropy vidí Jahn prostor pro růst v severní Africe, v Turecku, na Blízkém východě nebo v Izraeli. V Asii pak chce rozvíjet své působení v Indii a regionu ASEAN.
Epiq může jednou předhonit Elroq
Ve Švýcarsku automobilka představila malý crossover Epiq s cenou okolo 26 tisíc eur. Ten doplní větší elektrická SUV Elroq a Enyaq, ke kterým v polovině roku přibude ještě největší Peaq.
Přestože je Elroq druhý nejprodávanější elektromobil v Evropě, je podle Jahna možné, že jej Epiq, který je svou velikostí ekvivalentem spalovacího modelu Kamiq, v budoucnu v prodejích předhoní.
„Logicky si myslím, že jednou by mohl, protože to je menší auto za lepší cenu,“ podotkl.
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc
Zprávy z firem
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.