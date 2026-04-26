newstream.cz Zprávy z firem Pražské letiště odbavilo za čtvrtletí 3,5 milionu lidí, o desetinu více

Pražské letiště odbavilo za čtvrtletí 3,5 milionu lidí, o desetinu více

Pražské letiště odbavilo za čtvrtletí 3,5 milionu lidí, o desetinu více
ČTK
ČTK

Za první čtvrtletí Letiště Václava Havla odbavilo 3 540 350 lidí, meziročně o 342 946 více. Jen v březnu prošlo letištěm přes 1,3 milionu cestujících, loni 1,21 milionu. V žebříčku států podle počtu cestujících se propadly Spojené arabské emiráty. V lednu a únoru tam odletělo 139.315 lidí, v březnu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě 21 259 lidí. Dubaj vypadla z březnového žebříčku 15 nejoblíbenějších destinací, v únoru skončila s 47 641 pasažéry čtvrtá. Vyplývá to z dat uveřejněných na webu letiště.

Za celý loňský rok odbavilo ruzyňské letiště přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu cestujících v rekordním roce 2019.

Za první tři měsíce roku nejvíce lidí z Ruzyně odletělo do Velké Británie, a to 507.108, jen v březnu 193.586. Londýn také vede žebříček destinací, v březnu byl cílem 101.749 cestujících, od začátku roku 270.718. Mezi 15 nejoblíbenějšími městy figuruje také Manchester, který v březnu skončil osmý.

Za Británií je v pořadí zemí Itálie, kam v březnu zamířilo 167 394 cestujících, z nich letělo 52 687 lidí do Milána a 51 770 do Říma. Třetí skončilo Španělsko se 140 818 cestujícími, nejčastěji mířili do Barcelony, Madridu a Malagy. V pořadí států je na čtvrtém místě Francie, následuje Německo, Nizozemsko, Turecko a Egypt. Mezi nejoblíbenějšími městy skončila za Londýnem Paříž, kam zamířilo 68 888 cestujících, následoval Amsterodam s 58 906 cestujícími.

Proti loňskému prvnímu kvartálu vzrostla hmotnost přepraveného nákladu. Zatímco loni za první čtvrtletí letiště přepravilo 17 497 tun, letos 27.585 tun, tedy o 58 procent více. V březnu byla hmotnost přepraveného nákladu 8213 tun, loni 6476. Za celý loňský rok byla hmotnost přepraveného nákladu 96 481 tun, za rok 2024 to bylo 65 306 tun. Od začátku roku evidovali na letišti 7,5procentní nárůst vzletů a přistání, jejich počet vzrostl na 29 337. Jen za březen jich bylo 10 735, meziročně o 5,4 procenta více.

Pojišťovny zaznamenaly v uplynulé zimní sezoně nárůst počtu zranění českých turistů v zahraničí. Nejčastějšími případy byly úrazy kolenních vazů, zlomeniny nohou a zranění zápěstí a loktů z lyžování a snowboardingu. Výrazně ale přibylo i případů z exotických destinací, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými pojišťovnami.

Generali Česká pojišťovna za uplynulou zimní sezonu eviduje 1795 škod za více než 30 milionů korun, proti předchozí zimě je to nárůst počtu i objemu škod o téměř 40 procent, řekla mluvčí pojišťovny Pavlína Adámková. U České podnikatelské pojišťovny se počet škod z cestovního pojištění za zimu zvýšil podle mluvčí Adély Janů o sedm procent na 1450 s celkovým plněním 22 milionů.

Nárůst zaznamenala také ERGO Cestovní pojišťovna. Průměrnou cenu škody v souvislosti se zimními sporty letos eviduje ve výši 12 400 korun, což je meziroční nárůst o dvě procenta, uvedl manažer marketingu a komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký. Nejvíce škod podle něj vzniklo v Itálii a Rakousku, přičemž nejčastěji to byly zlomeniny a zranění kyčlí, kolen a zápěstí.

Češi podle Adámkové stále častěji vyrážejí na zimní dovolené do zahraničí, přičemž tyto pobyty jsou obvykle kratší než v minulosti. Zároveň se podle ní mění charakter zimní sezony, která už není spojena jen s lyžováním. Přibývá klientů, kteří v zimě cestují do teplejších, často exotických destinací. Nejvíce škod z cestovního pojištění je i nadále hlášeno z Itálie a Rakouska, kam Češi nejčastěji vyrážejí na zimní dovolené. Naopak Slovensko se v tomto ohledu dostává do pozadí a počet hlášených škod odtud klesá. Mezi exotickými destinacemi dlouhodobě dominuje Thajsko, odkud eviduje Generali ČP největší počet pojistných událostí.

Nejdražší zásah Kooperativy byl na Kanárských ostrovech, kde si chlapec zlomil stehenní kosti a ošetřený byl v místní nemocnici. "Po konzultaci s revizní lékařkou jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat zpáteční let běžnou linkou a poslali jsme pro něj a pro jeho maminku air ambulanci s doprovodem paramedika, včetně následného převozu a přijetí v české nemocnici. Náklady na zásah byly 1,2 milionu," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

My držíme trumfy, jednat nepoletíme. Trump zatrhl setkání s íránským ministrem

ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.

"Před chvílí jsem svým lidem chystajícím se odletět řekl: 'Ne, nepoletíte tam 18 hodin. My máme všechny trumfy v ruce. (Íránci) nám mohou zavolat, kdykoli budou chtít, ale vy už nebudete podnikat žádné další 18hodinové lety, abyste tam seděli a mluvili o ničem'," řekl šéf Bílého domu.

Írán podle médií už dříve avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají. Podle televize Al-Arabíja zřejmě i proto, že delegaci tentokrát neměl vést americký viceprezident J. D. Vance. Podle íránské agentury Mehr se má Arakčí do Pákistánu vrátit. A to po té, co dokončí návštěvu Ománu a ještě předtím, než odletí do Ruska.

Arakčí do Islámábádu dorazil už v pátek, kde se setkal se šéfem pákistánských ozbrojených sil Ásimem Munírem, klíčovou postavou ve zprostředkování mírových jednání mezi USA a Íránem, i pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Arakčí jim předal požadavky Teheránu i jeho výhrady k americkým nárokům. Ze země pak podle zdrojů agentury AP odcestoval dnes po 17:00 SELČ.

Izraelsko-americké údery na Írán 28. února zažehly válku, která postupně přerostla v regionální konflikt. Teherán od března v reakci mimo jiné blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází významné světové zásoby ropy a zemního plynu. Zástupci Íránu a USA uzavřeli 8. dubna dvoutýdenní příměří a o nadcházejícím víkendu vedli v Islámábádu mírové jednání, které ale skončilo bez výsledku. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejím cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.

Americký prezident příměří toto úterý na žádost Pákistánu prodloužil do té doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou ukončena jednání. Írán ale požaduje ukončení blokády, která podle něj porušuje příměří a kterou považuje za pirátství.

