Pražské letiště odbavilo za čtvrtletí 3,5 milionu lidí, o desetinu více
Za první čtvrtletí Letiště Václava Havla odbavilo 3 540 350 lidí, meziročně o 342 946 více. Jen v březnu prošlo letištěm přes 1,3 milionu cestujících, loni 1,21 milionu. V žebříčku států podle počtu cestujících se propadly Spojené arabské emiráty. V lednu a únoru tam odletělo 139.315 lidí, v březnu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě 21 259 lidí. Dubaj vypadla z březnového žebříčku 15 nejoblíbenějších destinací, v únoru skončila s 47 641 pasažéry čtvrtá. Vyplývá to z dat uveřejněných na webu letiště.
Za celý loňský rok odbavilo ruzyňské letiště přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu cestujících v rekordním roce 2019.
Za první tři měsíce roku nejvíce lidí z Ruzyně odletělo do Velké Británie, a to 507.108, jen v březnu 193.586. Londýn také vede žebříček destinací, v březnu byl cílem 101.749 cestujících, od začátku roku 270.718. Mezi 15 nejoblíbenějšími městy figuruje také Manchester, který v březnu skončil osmý.
Již tuto středu by podle agentury Bloomberg mohli zástupci Evropské unie přijít s novým opatřením, které by mělo racionalizovat distribuci leteckého paliva na kontinentu. Kvůli problémům v Hormuzském průlivu totiž hrozí nedostatek této suroviny, jejíž spotřebu navíc v posledních měsících výrazně navýšily ozbrojené složky NATO.
Letecké palivo na příděl? Problémy se zásobováním se prohlubují i kvůli armádám
Za Británií je v pořadí zemí Itálie, kam v březnu zamířilo 167 394 cestujících, z nich letělo 52 687 lidí do Milána a 51 770 do Říma. Třetí skončilo Španělsko se 140 818 cestujícími, nejčastěji mířili do Barcelony, Madridu a Malagy. V pořadí států je na čtvrtém místě Francie, následuje Německo, Nizozemsko, Turecko a Egypt. Mezi nejoblíbenějšími městy skončila za Londýnem Paříž, kam zamířilo 68 888 cestujících, následoval Amsterodam s 58 906 cestujícími.
Proti loňskému prvnímu kvartálu vzrostla hmotnost přepraveného nákladu. Zatímco loni za první čtvrtletí letiště přepravilo 17 497 tun, letos 27.585 tun, tedy o 58 procent více. V březnu byla hmotnost přepraveného nákladu 8213 tun, loni 6476. Za celý loňský rok byla hmotnost přepraveného nákladu 96 481 tun, za rok 2024 to bylo 65 306 tun. Od začátku roku evidovali na letišti 7,5procentní nárůst vzletů a přistání, jejich počet vzrostl na 29 337. Jen za březen jich bylo 10 735, meziročně o 5,4 procenta více.
