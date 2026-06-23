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newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Soud o Ankaru. Pavel by měl zůstat doma, Babiš si zkrotit Macinku

Dalibor Martínek: Soud o Ankaru. Pavel by měl zůstat doma, Babiš si zkrotit Macinku

Petr Pavel
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Telenovela kolem prezidenta Pavla v Ankaře nekončí. Prezident posunul svůj spor o účast na vlastně nepodstatném zasedání NATO v Turecku k Ústavnímu soudu. Asi to Česko potřebovalo, aby někdo rozsekl, jak říká Pavel, spor o moc. Dva lidé s milionovou podporou to nedokázali, to je vlastně nejsmutnější sdělení. Nechají to na právnících.

Babiš by se s Pavlem asi nějak domluvil. Nemá s ním zásadní problém, naopak by mu klidná kohabitace s ním vyhovovala. Pavlovi také. Je tu ovšem element Macinka, na kterém stojí Babišova vláda. Takže Pavel má smůlu, a my musíme sledovat truchlohru o rozdělení moci v Česku. Po pětatřiceti letech svobodné republiky musí nyní pár soudců rozhodnout, zda má prezident reprezentovat zemi navenek, nebo rozhoduje vláda.

Na jednu stranu není šťastné, že k rozhodování Ústavního soudu ohledně kompetencí vůbec dojde. Skutečně má o způsobu vládnutí v zemi rozhodovat patnáct právníků? Na druhé straně, když se dva lidé, které volily miliony lidí, nedokážou dohodnout na kompetencích, musí to někdo udělat za ně. Smutná práce pro oba pány i Ústavní soud.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Opozice stojí za Pavlem. Spor o summit NATO podle ní způsobil slabý Babiš

Politika

Opozice se staví za Petra Pavla ve sporu o summit NATO. Kompetenční žalobu označuje za logický krok a viní premiéra Andreje Babiše, že kvůli tlaku koaličních partnerů nechal konflikt s Hradem dojít až k Ústavnímu soudu.

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Mimochodem, Pavla volilo v roce 2023 ve druhém kole prezidentských voleb téměř 3,4 milionu lidí. Ale Babiše 2,4 milionu, a to také není málo. Babišovo ANO zvítězilo loni ve sněmovních volbách s téměř dvěma miliony hlasů. Oba lídři mají silný mandát, a v zásadě spolu nemají pře. Přesto táhnou svůj spor o jeden nepodstatný summit před právníky.

Babiš reagoval na prezidentovu žalobu ve smyslu, že si nemyslí, že je to správně. On prý také netáhl prezidenta před soud, když nejmenoval Turka. Pavel ke své žalobě uvedl, že „měsíce veřejného dohadování o tom, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. To musí skončit.“ Oba mají pravdu. Ale bohužel tyto dva kohouty už někdo musí rozsoudit. Možná z toho bude nějaká společenská katarze.

Pavlovi soudci

Pavel během svého tříletého působení jmenoval 13 z 15 ústavních soudců. To by mohlo naznačovat, že v nadcházejícím rozhodování by mohl mít navrch, že budou soudci stát na jeho straně, když si je vybral. To je ovšem lichá úvaha, soudci rádi zůstanou nezávislí.

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Pro Babiše přitom není zasedání NATO nijak klíčové. Sice se čeká řádění Donalda Trumpa, ale výdaje na zbrojení si česká vláda nějak vyřeší. Nižší výdaje Babiš svede na minulou vládu. K tomu přidá pár slibů do budoucna. Z NATO nás nikdo nevyhodí. Pro Babiše je mnohem podstatnější, jak mu soud vykolíkuje prostor pro omezování výkonu funkce prezidenta. Sám v tom evidentně nemá jasno.

A na okraj, je bizarní si představovat, co by se stalo, kdyby soud podpořil prezidenta, že na summit může letět. Co by se potom dělo? Nacpal by se do Babišova letadla, seděl někde vzadu se svou ochrankou, s nikým se nebavil? Na summitu by seděl vedle Macinky? Nebo před Babišem? Kdo by mluvil? Jsou to absurdní představy. Ať soud rozhodne o rozdělení kompetencí jakkoliv, Pavel by měl tentokrát zůstat v zájmu republiky doma. A Babiš by si měl zkrotit Macinku.

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Ztráta pro MAGA. Tucker Carlson se obrátil proti Trumpovi: Republikány už volit nebudu

Tucker Carlson
ČTK
ČTK
ČTK

Tucker Carlson po 35 letech otáčí zády k republikánům. Vlivný konzervativní komentátor tvrdí, že strana zradila vlastní voliče i Ameriku, a Trumpovu válku s Íránem označuje za bod zlomu uvnitř hnutí MAGA.

Vlivný americký konzervativní komentátor Tucker Carlson v podcastu prohlásil, že končí s podporou Republikánské strany a nebude ji volit. Carlson mimo jiné kritizuje rozhodnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa vstoupit do války s Íránem. Několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu tak zavrhl politickou stranu, kterou desítky let obhajoval jako komentátor, mimo jiné během působení na postu moderátora televize Fox News, píší média.

Carlsonovo vyjádření podtrhuje štěpení Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou), napsal zpravodajský web Axios. Republikáni jsou podle webu rozděleni ohledně války s Íránem či Trumpova přístupu k ekonomice.

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Filantropie

Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Dalibor Martínek

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„Končím. A pokud končím já, myslím, že končí mnoho dalších lidí,“ řekl Carlson v podcastu Can't Be Censored (Nelze cenzurovat) o podpoře Republikánské strany. Epizoda zveřejněná ve čtvrtek vzbudila pozornost médií a uživatelů sociálních sítí v pondělí. Od roku 2023, kdy Carlsona propustila Fox News, získal jeho vlastní podcast The Tucker Carlson Show mnoho posluchačů a sledujících.

Odklon od Republikánské strany

Carlson se podle stanice CNN v poslední době odkláněl od Republikánské strany. Trumpovo rozhodnutí rozpoutat válku s Íránem to ještě umocnilo. Carlson podpořil Trumpa v prezidentské kampani před dvěma lety. Po únorovém začátku blízkovýchodního konfliktu se ovšem omluvil za podporu Trumpa a za „klamání lidí“ s tím, že to nebyl jeho záměr.

„Nepodpořil bych Republikánskou stranu. Neexistuje šance, že bych Republikánskou stranu podpořil,“ prohlásil nyní Carlson.

Konzervativní komentátor tvrdí, že válka s Íránem začala na popud Izraele a na úkor Američanů. Republikánskou stranu přitom nařkl, že selhala při zastupování vlastních voličů, amerických občanů a celého národa.

„Rozhodují se na základě jiných kritérií - co je nejlepší pro tuto firmu, co je nejlepší pro Izrael, co je nejlepší pro naše dárce,“ řekl Carlson v podcastu o republikánech. „Nejde jen o to, že se vydali špatným směrem. Je to nepřijatelné, je to vlastizrada, je to nemorální a takhle to nemůže pokračovat,“ dodal.

Keir Starmer

Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

Politika

Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.

Karel Pučelík

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Konec podpory po 35 letech

Carlson uvedl, že Republikánskou stranu podporoval 35 let. „Není možné pro takové lidi hlasovat,“ prohlásil nyní. Demokratickou stranu se podle svých slov také nechystá volit a není si jistý, komu v budoucnu dá svůj hlas.

„Tucker není jediný, kdo skončil s podporou Republikánské strany. Mnoho z nás toho má plné zuby a nepodpoříme stranu, která zrazuje své voliče a zemi,“ napsala v pondělí bývalá republikánská kongresmanka a někdejší Trumpova stoupenkyně Marjorie Taylorová Greeneová na sociální síti X. Dodala, že rozkol s republikány ale neznamená podporu demokratů.

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Prezident Pavel žene spor s Babišem k Ústavnímu soudu

Prezident Pavel žene spor s Babišem k Ústavnímu soudu
Profimedia
ČTK
ČTK

Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Podle Hradu jde také o omezení ústavních pravomocí hlavy státu.

Prezident žádá Ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Případně aby vládě uložil nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.

„Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě. Ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně,“ uvedl Pavel ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu.

Podle prezidenta by nečinnost v této věci mohla vytvořit nebezpečný precedent. „Pokud bych tyto pravomoci nebránil, nesl bych díl odpovědnosti za to, že by se dveře k dalšímu svévolnému okrajování pravomocí ústavních činitelů otevřely dokořán,“ dodal.

Soud rozhodne, zda případ projedná přednostně

O případném přednostním projednání rozhodne plénum Ústavního soudu, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace, uvedla jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soud si podle ní uvědomuje naléhavost věci.

Návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí dorazil v pondělí večer datovou schránkou. „Ve věci budou nyní probíhat standardní procesní úkony, podání bude přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce,“ uvedla Číhalíková Sedláčková.

Vláda s Pavlem v Ankaře nepočítá

Vláda v pondělí oznámila, že s účastí Pavla na summitu, který se koná za dva týdny, nepočítá. Delegaci povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se jí budou také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Pavel už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud.

Babiš v pondělí uvedl, že případnou kompetenční žalobu vidí Babiš jako zbytečnou. Argumenty jsou prý jasné. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale podle Babiše dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku sám aktivně vést.

ÚS na základě ústavy rozhoduje ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Týká se to sporů o "příslušnost vydat rozhodnutí nebo činit opatření nebo jiné zásahy", upřesňuje zákon o ÚS. Soud může nálezem vyjasnit, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v konkrétní věci, případně může zrušit starší rozhodnutí, kterým si orgán nějakou kompetenci přivlastnil, anebo ji popřel.

Spory o rozsah kompetencí jsou v agendě ÚS poměrně vzácné. V minulosti se zabýval například tím, zda prezident potřebuje kontrasignaci premiéra při jmenování guvernéra a viceguvernérů České národní banky. Dospěl k závěru, že prezident je může jmenovat samostatně, bez kontrasignace. Od podání návrhu k rozhodnutí tehdy uplynuly dva měsíce. Další kompetenční spory se týkaly přidělování soudců k Nejvyššímu soudu a jmenování jeho místopředsedy. V obou případech ÚS určil, že ministr spravedlnosti, respektive prezident, potřebují předchozí souhlas předsedy či předsedkyně Nejvyššího soudu s těmito personálními kroky.

Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění

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Ať už jste příznivci Donalda Trumpa a Andreje Babiše, nebo jejich odpůrci, jedno se jim nemůže upřít: dělají věci jinak. Tradice pro ně nic neznamená, instituce jsou v jejich očích od toho, aby škodily, proto je lepší je zničit. Bojovat proti tomu v rámci mantinelů zákona tak zcela zjevně nemůže stačit. A i to potvrdila aktuální výstražná stávka veřejnoprávních médií, která se odehrála v mantinelech zákona.

Stanislav Šulc

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Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

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ČTK

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