OBRAZEM: Škoda Peaq na víkend pod hvězdami. Češi z ní udělali malý obytňák
Nová Škoda Peaq se ukazuje v podobě, která může sednout české povaze výletníků. Plzeňská firma Obytnaq pro ni připravila spací set na míru. Bez složité montáže, bez velké vestavby, zato s možností přespat v autě téměř kdekoliv.
Škoda Peaq ještě ani pořádně nestihla vyjet na silnice a už dostala výbavu, která z ní dělá parťáka pro víkendové cestování. Nejde o klasický obytný vůz ani drahou přestavbu, ale o jednoduchý spací set, který se vloží do auta a během pár minut vytvoří místo na přespání.
FOTOGALERIE: Upravená Škoda Peaq
Za nápadem stojí plzeňská společnost Obytnaq, která se specializuje na doplňky pro cestování autem a mikro kempování. Firma podle webu Garáž.cz začínala před několika lety v garáži. Dnes už ji s vývojem řešení pro nový model oslovila přímo Škoda Auto.
Matrace na míru vyrovná sklopená sedadla
Pro Peaq museli v Obytnaqu připravit dvě novinky. Tou hlavní je matrace o rozměrech necelých 140 × 200 centimetrů. Není ale úplně obyčejná. Má speciální klínový tvar, který vyrovnává sklon sklopených zadních opěradel, uvádí server Garáž.cz.
Výsledkem má být rovná spací plocha bez nutnosti složité instalace. Stačí sklopit sedadla, vložit matraci a z městského elektromobilu je během chvíle „ložnice“ na přespání.
Panoramatická střecha potřebovala vlastní clonu
Druhou úpravou je termoclona pro velkou panoramatickou střechu. Ta je jedním z výrazných prvků Peaqu, jenže podle Garáž.cz nemá klasickou krycí roletku. Clona tak řeší soukromí i tepelný komfort při spaní v autě.
Obytnou verzi mohli vidět už účastníci světové premiéry Škody Peaq, která se konala 23. června na vrcholu Mont Salève ve Francii.
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
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Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Pro milovníky mikrokempování
Obytnaq nevyrábí doplňky jen pro Peaq. V nabídce má matrace i pro další modely Škoda a k nim také například termoclony, magnetický botník, odpadkový koš, deky, polštáře nebo síť pod strop.
Podle Garáž.cz stojí matrace od 11 970 korun, za termoclony zákazníci zaplatí nejméně 6 300 korun. Firma své produkty označuje puncem „Made in Czech“ a sází hlavně na jednoduchost: žádná složitá obytná vestavba, ale praktické řešení pro lidi, kteří chtějí vyrazit na cestu nalehko.
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Zprávy z firem
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Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.