Uran na menší jadernou bombu zmizel z Venezuely. Převzaly ho Spojené státy

Třináct kilogramů uranu, který mohl po dalším zpracování stačit na menší jadernou bombu, je pryč z Venezuely. Spojené státy materiál převzaly po letech vyjednávání v operaci, do níž se zapojila i MAAE a Británie. Cestu otevřela až změna politických poměrů v Caracasu.
Spojené státy převzaly mezi dubnem a květnem od Venezuely zhruba 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Uvedl to tento týden server BBC News. Takové množství by podle něj po dalším zpracování mohlo posloužit k sestavení menší jaderné bomby. O převozu materiálu se jednalo mnoho let, operaci zřejmě usnadnila změna hlavy státu v Caracasu.
Vysoce obohacený uran v minulosti sloužil jako palivo pro venezuelský výzkumný reaktor RV-1, který fungoval do 90. let. „Po této misi nezůstalo v reaktoru žádné palivo,“ uvedla MAAE. Starší výzkumné reaktory často potřebovaly pro své účely právě vysoce obohacený uran.
Podle serveru BBC Mundo měly západní vlády obavy, že by Venezuela mohla materiál předat některému ze svých spojenců, například Severní Koreji či Íránu. „Nedávno předaných 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu je teoreticky dostatečné množství po dalším zpracování pro sestavení malé jaderné zbraně,“ uvedl anglický expert Jack Crawford.
Podle BBC Mundo venezuelské úřady dávaly najevo svou ochotu předat uran do zahraničí od roku 2017, jednání ale byla dlouho bezvýsledná. Rozhodující roli pro uskutečnění operace měl podle serveru únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna. Nová vláda vedená prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou je výrazně vstřícnější vůči americkým požadavkům než její předchůdce.
Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.
Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.
Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.
Z celkového potenciálu až 350 tisíc nových bytů připadá přibližně 70 tisíc na pozemky vlastněné hlavním městem. Právě tyto pozemky představují příležitost pro výrazné rozšíření městského bytového fondu. „Potenciál až 350 tisíc nových bytů je pro Prahu bezpochyby dobrou zprávou. Samotný plán však ještě neznamená, že se všechny tyto byty skutečně postaví. Rozhodující bude ekonomická realita trhu, dostupnost financování i návratnost jednotlivých projektů,“ upozorňuje Tomáš Jelínek, výkonný ředitel společnosti Century 21.
Praha získává šanci posílit městské bydlení
Praha dnes disponuje přibližně 31 tisíci městskými byty. Ve srovnání s řadou západoevropských metropolí jde o relativně nízký počet, který omezuje možnosti města aktivně ovlivňovat segment nájemního a dostupného bydlení.
„Velký význam přikládám právě možnosti rozšířit městský bytový fond. Praha by díky tomu získala výrazně silnější nástroj pro podporu nájemního a dostupného bydlení. Právě v této oblasti hlavní město ve srovnání s řadou západoevropských metropolí dlouhodobě zaostává,“ říká David Krůta, finanční konzultant společnosti 4fin.
Kunovský: Ceny stavebních materiálů jsou přepálené. Jeřáby v Praze dojedou a boom skončí
Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
Podle něj je nový Metropolitní plán důležitým krokem k řešení dlouhodobého nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po bydlení. Praha totiž patří mezi nejrychleji rostoucí metropole ve střední Evropě, zatímco tempo bytové výstavby dlouhodobě nestačí růstu počtu obyvatel ani domácností.
Brownfieldy a transformační území ponesou hlavní část nové výstavby
Nový Metropolitní plán počítá především s rozvojem brownfieldů a transformačních území uvnitř města. Právě na ně připadá 73 procent navrhované kapacity nové výstavby.
„Metropolitní plán je důležitým krokem pro budoucí rozvoj Prahy, ale sám o sobě nové byty nepostaví ani nezlevní. Většina nové kapacity je navržena na brownfieldech, jejichž přeměna bývá technicky i finančně náročná. Samotná existence rozvojových ploch navíc neřeší ceny stavebních prací, materiálů ani ekonomiku jednotlivých projektů,“ říká Jelínek.
Výhodou řady transformačních území je jejich dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Naopak rozvoj silniční infrastruktury bude podle odborníků v některých lokalitách představovat další výzvu.
„Budoucnost města leží především v proměně brownfieldů a dalších zanedbaných území, která mají návaznost na dopravu, služby i technickou infrastrukturu. Pokud se podaří využít jejich potenciál, může to výrazně změnit podobu celých částí města a vytvořit prostor pro nové bydlení tam, kde to dává největší smysl,“ říká Karel Hubáček, realitní makléř společnosti Century 21.
Přestože plán vytváří podmínky, od schválení ke skutečně postaveným bytům vede ještě dlouhá cesta. O výsledku rozhoduje rychlost povolovacích procesů, dostupnost financování, rozvoj infrastruktury i ekonomická návratnost projektů.
Podle Jelínka už dnes někteří developeři odkládají nebo zpomalují plánované projekty, protože při současných cenách stavebních prací, materiálů a současné kupní síle domácností nevychází ekonomika výstavby.
„Samotné navyšování nabídky navíc nelze považovat za automatický recept na levnější bydlení. Ceny ovlivňuje celá řada faktorů, od nákladů na výstavbu přes úrokové sazby až po atraktivitu konkrétních lokalit. Metropolitní plán může v dlouhodobém horizontu zmírnit tlak na další růst cen, sám o sobě však problém drahého bydlení nevyřeší,“ uzavírá Jelínek.
Vychází jarní Realitní CLUB
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Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.
Češi v průměru berou už přes 50 tisíc korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 8,1 procenta na 50 282 korun. Proti loňsku tak byla vyšší o 3789 korun.
Po započtení inflace, která v prvních třech měsících roku činila 1,6 procenta, se mzdy reálně zvýšily o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Pro zaměstnance je to dobrá zpráva: výplaty dál dohánějí ztrátu, kterou v předchozích letech způsobila vysoká inflace. Pro Českou národní banku je to ale méně pohodlné čtení. Silný růst mezd může dál tlačit na ceny, hlavně ve službách, kde mzdy tvoří velkou část nákladů.
Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami
Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.
Reálná mzda v Česku meziročně roste od začátku roku 2024. Předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Nominálně, tedy bez započtení cenového růstu, se průměrná mzda zvyšuje nepřetržitě od roku 2014.
Celkový objem mezd v české ekonomice se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 8,8 procenta. Počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procenta.
„Průměrná mzda vzrostla o 8,1 procenta, což v reálném vyjádření znamená nárůst o 6,4 procenta. Ke zklidnění mzdové dynamiky, které očekávala prognóza centrální banky, tedy zatím nedochází,“ říká Petr Dufek z Banky Creditas.
Podle něj jsou aktuální čísla pro ČNB negativním překvapením. Centrální banka ve své prognóze počítala s růstem mezd kolem sedmi procent, skutečnost je zhruba o procentní bod vyšší.
Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Vládní návrh na znovuzavedení EET ve středu prošel prvním čtením. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že systém přinese přes 14 miliard korun ročně. Část opozice tomu nevěří a mluví o „digitalizaci nedůvěry“.
Také Raiffeisenbank označila růst mezd za výrazně silnější, než se čekalo. „Reálné mzdy v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly o 6,4 procenta. Takový růst nepředpokládal v analytické obci nikdo,“ říká analytička Tereza Krček z Raiffeisenbank. Podle ní byl nejblíže odhad Raiffeisenbank, který počítal s růstem reálných mezd o 5,5 procenta.
Růst mezd podle Krček podpořilo lednové zvýšení minimální mzdy a spolu s ním také růst zaručených mezd o 7,7 procenta. Do výsledku se podle ní zároveň ještě nepropsal nárůst platů ve veřejném sektoru, protože přišel až v dubnu po skončení rozpočtového provizoria.
Nejvíc rostly mzdy v realitách
Nejrychleji rostly mzdy v prvním čtvrtletí v oblasti nemovitostí. Pracovníci v realitách si meziročně polepšili v průměru o 22,1 procenta na 49 165 korun.
Podle analytiků za tím stojí pokračující oživení realitního trhu. Vyšší ceny bytů a domů se promítají do provizí realitních makléřů a zároveň roste poptávka po specialistech v oboru.
Výrazně se přidávalo také v administrativních a podpůrných činnostech, kde mzdy vzrostly o 18,8 procenta na 40 877 korun. Ve stavebnictví se průměrná mzda zvýšila o 12,6 procenta na 44 671 korun.
„Stavebnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu a vyšší poptávka po zaměstnancích tlačí na růst mezd,“ vysvětluje Krček.
České mzdy v eurech letí nahoru. V regionu už šlapou na paty Polsku
Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.
Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním čtvrtletí v informačních a komunikačních činnostech. Dosáhla 98 776 korun. Následovalo peněžnictví a pojišťovnictví s průměrnou mzdou 89 091 korun.
Vysoko nad celkovým průměrem zůstává také výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde průměrná mzda činila 87 404 korun. Právě tam ale statistici zaznamenali nejmenší meziroční nárůst, pouze o 2,1 procenta.
„Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.
Na opačném konci žebříčku zůstává ubytování, stravování a pohostinství. V tomto odvětví dosáhla průměrná mzda 30 688 korun.
Lukáš Kovanda: Živnostníkům zůstane víc peněz. Může to omezit šedou ekonomiku
Statistici tentokrát nezveřejnili medián mzdy, tedy hodnotu, která lépe ukazuje výplatu typického zaměstnance. Důvodem je konec datového zdroje, který tyto údaje modeloval; nový zatím nebyl zprovozněn.
To je důležité, protože průměrná mzda může realitu běžného zaměstnance zkreslovat. Nahoru ji táhnou vysoké příjmy ve vybraných oborech a regionech, zejména v Praze.
Na tento problém upozorňuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Rozevírají se nůžky v odměňování. Zatímco za celou republiku dosahuje medián mezd zhruba 87 procent průměrné mzdy, například v Praze je to jen kolem 75 procent,“ říká Hauk.
Podle něj platí, že čím vyšší je v regionu koncentrace nadprůměrně placených pozic, tím víc se průměr vzdaluje částce, kterou skutečně pobírá typický zaměstnanec. „Rozdíl mezi tím, co říká průměr, a co realita většiny lidí, se bude dále prohlubovat,“ dodává.
Lukáš Kovanda: Vláda zásadně „řízne“ do penzijního spoření, banky soptí
Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.
Výrazný růst reálných mezd podle Hauka nemusí vydržet celý rok. Do dalších měsíců podle něj ekonomika vstupuje s opatrnějším výhledem.
„Tempo růstu mezd bude podle našeho očekávání postupně zpomalovat a současně se začne zvolna projevovat rostoucí míra inflace kvůli válce v Íránu,“ říká Hauk.
Kombinace pomalejšího růstu mezd a vyšší inflace podle něj povede k tomu, že po současné fázi návratu reálných mezd k růstu mohou reálné příjmy spíše stagnovat. Tento zlom očekává zhruba ve druhé polovině roku.
Dobrá zpráva pro lidi, horší pro inflaci
První čtvrtletí tak přineslo silné mzdové číslo. Lidé si reálně polepšili, a to výrazně. Po letech, kdy inflace výplaty ukrajovala, se kupní síla domácností dál obnovuje.
Z pohledu ekonomiky to ale není jednoznačně bezproblémová zpráva. Pokud mzdy porostou příliš rychle, může to podpořit spotřebu a zároveň zdražit služby. Právě ty už nyní patří k nejodolnějším zdrojům inflace.
ČNB tak dostala signál, který se jí nebude číst pohodlně: inflace sice v posledních měsících zpomaluje, ale mzdové tlaky v ekonomice zůstávají silné.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
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