Účtenky jen na přání, evidence i pro platby kartou. Nová EET míří do druhého čtení
Vládní návrh na znovuzavedení EET ve středu prošel prvním čtením. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že systém přinese přes 14 miliard korun ročně. Část opozice tomu nevěří a mluví o „digitalizaci nedůvěry“.
Elektronická evidence tržeb se má po letech vrátit do českého podnikání. Sněmovna ve středu večer v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovuzavedení. Pokud projde celým legislativním procesem, má nová EET začít fungovat od příštího roku.
Vláda si od systému slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslancům řekla, že nová evidence má být jednodušší a méně administrativně náročná než její předchozí podoba. Návrh odolal pokusům TOP 09 a ODS o zamítnutí i vrácení předkladatelům. Proti zamítnutí hlasovali koaliční poslanci, k nimž se přidali také opoziční lidovci.
Účtenky jen na přání
Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.
Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
Stanislav Šulc: EET se vrací. Ale kam zmizela Účtenkovka?
Názory
Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k začátku roku 2023 naopak zrušila. Do té doby byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu.
Schillerová: Nechceme kopírovat minulost
Schillerová poukázala na to, že návrh stojí na zcela nových principech a vláda nechce kopírovat minulost. Poučila se podle ní z praktických zkušeností i nedostatků předchozí verze. Ujistila, že stát stejně jako dřív nebude sledovat obsah nákupů, ale jen částku, místo a čas.
„Nová úprava je oproti původní v řadě aspektů mírnější,“ zdůraznila.
Opozice mluví o byrokracii
Návrh si však vysloužil očekávanou kritiku opozice. Například podle místopředsedy klubu TOP 09 Michala Kučery jde pouze o zátěž a byrokracii v novém obalu, která nepřinese očekávané výnosy. Spolu s poslancem ODS Vojtěchem Munzarem navrhli zamítnutí návrhu nebo jeho vrácení vládě k přepracování.
„Už je to ovoce jednou přežvýkané, už jsme ho tu jednou měli,“ řekl místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS).
Evidence i pro bezhotovostní platby
Výhrady směřovaly například k tomu, že nově se mají evidovat i bezhotovostní platby. Zákon už nebude vycházet z toho, zda jde o hotovostní, nebo bezhotovostní úhradu. Evidence se proto bude vztahovat třeba i na platby pomocí virtuálních aktiv, například bitcoinu a dalších kryptoměn, nebo na směnky, šeky a cestovní šeky.
Ústavní soud přitom v minulosti tržby z bezhotovostních převodů z povinnosti evidence vyňal. Zdůvodnil to tím, že jsou dobře dohledatelné a není dostatečně silný zájem státu na jejich plošné evidenci.
Starostové chtějí oddělit daňové změny
Zástupkyně klubu STAN Lucie Sedmihradská řekla, že Starostové nebudou návrh odmítat jen kvůli tomu, že jde o EET. Nebudou však přehlížet jeho slabá místa. Chtějí například, aby se daňové změny řešily samostatně, a nikoli jako součást tohoto návrhu.
Sedmihradská měla výhrady právě k dalším daňovým změnám, které označila za daňové přílepky. Například snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích podle ní může vymazat přínos EET.
Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit do praxe. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze EET jednodušší, méně administrativně náročná a spravedlivější vůči podnikatelům, kteří řádně odvádějí daně. Stát si od ní slibuje až 15 miliard korun ročně navíc do veřejných rozpočtů.
EET se má vrátit. Schillerová slibuje jednodušší systém i miliardy navíc pro rozpočet
Politika
Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit do praxe. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze EET jednodušší, méně administrativně náročná a spravedlivější vůči podnikatelům, kteří řádně odvádějí daně. Stát si od ní slibuje až 15 miliard korun ročně navíc do veřejných rozpočtů.
Piráti: Marketing hnutí ANO
Podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové je EET především marketing hnutí ANO a vlajková loď Schillerové, aby mohla tvrdit, že bojuje se šedou ekonomikou a za lepší výběr daní.
Možnému přínosu až 15 miliard korun podle ní nevěří nikdo. Zdůvodnila to tím, že když se předchozí verze rušila, pracovalo ministerstvo financí s maximální částkou čtyř miliard korun. Včetně navazujících daňových úlev pak podle ní zavedení nového systému vyjde celkově záporně.
„Digitalizace nedůvěry“
Podle Munzara nejde o modernizaci důvěry, ale o „digitalizaci nedůvěry“. Také podle něj je návrh v rozporu s dřívějším závěrem Ústavního soudu.
Poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila řekl, že lidovci jsou připraveni zákon podpořit pro postup do druhého čtení. Systém by podle něj měl fungovat, ale pokud fungovat nebude, měl by ho stát opravit.
Za největší problém považuje dopad na státní rozpočet. Poukazoval přitom na daňové úlevy, které jsou s návrhem spojeny, například školkovné nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
Návrh obsahuje i další daňové změny
Projednávaný návrh obsahuje i navazující daňové změny. Například zařazuje nealkoholické nápoje podávané v restauracích do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu.
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