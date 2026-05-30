České mzdy v eurech letí nahoru. V regionu už šlapou na paty Polsku
Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.
Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti Forvis Mazars, která každoročně porovnává daňové systémy a mzdové ukazatele ve 22 zemích střední a východní Evropy.
Růst českých mezd patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Stejné tempo v rámci visegrádské čtyřky zaznamenalo už jen Maďarsko.
V4: Polsko vede, Česko je druhé
Nejvyšší průměrné mzdy ve V4 si i letos drží Polsko. Tamní mzda v soukromém sektoru vzrostla meziročně o osm procent na 2156 eur, tedy zhruba 52 154 korun.
Česko je druhé s částkou 2024 eur. Těsně za ním následuje Maďarsko, kde mzdy vzrostly rovněž o devět procent a dosáhly 1948 eur, tedy přibližně 47 122 korun.
Výrazně níže zůstává Slovensko. Tam průměrná mzda činí 1569 eur, v přepočtu asi 37 954 korun. Meziročně se zvýšila pouze o tři procenta.
Rakousko a Německo zůstávají úplně jinde
Při pohledu za hranice V4 je rozdíl stále značný. Nejvyšší mzdy ze sousedních zemí mají Rakušané. Průměrná mzda tam letos dosahuje 5497 eur, tedy zhruba 132 972 korun. Meziročně vzrostla o deset procent.
V Německu se průměrná mzda zvýšila o tři procenta na 4784 eur, což odpovídá asi 115 725 korunám.
Zajímavé je také srovnání minimálních mezd. V Rakousku i Německu se pohybují kolem 2400 eur, a tedy převyšují průměrnou mzdu v Česku.
ČSÚ zveřejní čerstvá data ve čtvrtek
Podle Českého statistického úřadu činila loni průměrná mzda v Česku 49 215 korun a meziročně vzrostla o 7,2 procenta. Nová data o vývoji mezd za letošní první čtvrtletí zveřejní ČSÚ ve čtvrtek.
