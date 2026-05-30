newstream.cz

České mzdy v eurech letí nahoru. V regionu už šlapou na paty Polsku

Mzdy v Česku rychle rostou
Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.

Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti Forvis Mazars, která každoročně porovnává daňové systémy a mzdové ukazatele ve 22 zemích střední a východní Evropy.

Růst českých mezd patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Stejné tempo v rámci visegrádské čtyřky zaznamenalo už jen Maďarsko.

V4: Polsko vede, Česko je druhé

Nejvyšší průměrné mzdy ve V4 si i letos drží Polsko. Tamní mzda v soukromém sektoru vzrostla meziročně o osm procent na 2156 eur, tedy zhruba 52 154 korun.

Česko je druhé s částkou 2024 eur. Těsně za ním následuje Maďarsko, kde mzdy vzrostly rovněž o devět procent a dosáhly 1948 eur, tedy přibližně 47 122 korun.

Výrazně níže zůstává Slovensko. Tam průměrná mzda činí 1569 eur, v přepočtu asi 37 954 korun. Meziročně se zvýšila pouze o tři procenta.

Rakousko a Německo zůstávají úplně jinde

Při pohledu za hranice V4 je rozdíl stále značný. Nejvyšší mzdy ze sousedních zemí mají Rakušané. Průměrná mzda tam letos dosahuje 5497 eur, tedy zhruba 132 972 korun. Meziročně vzrostla o deset procent.

V Německu se průměrná mzda zvýšila o tři procenta na 4784 eur, což odpovídá asi 115 725 korunám.

Zajímavé je také srovnání minimálních mezd. V Rakousku i Německu se pohybují kolem 2400 eur, a tedy převyšují průměrnou mzdu v Česku.

ČSÚ zveřejní čerstvá data ve čtvrtek

Podle Českého statistického úřadu činila loni průměrná mzda v Česku 49 215 korun a meziročně vzrostla o 7,2 procenta. Nová data o vývoji mezd za letošní první čtvrtletí zveřejní ČSÚ ve čtvrtek.

Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí

Kompletní rekonstrukce bytu v pražském domě z konce 30. let, která propojuje historické kvality interiéru s moderním životem mladé rodiny.
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Starý pražský byt měl výhled na Vltavu, původní parkety a jeden výrazný problém: rohový sloup uprostřed dispozice. Místo aby ho architekt schoval, udělal z něj hlavní motiv celého interiéru.

V pražském domě z konce třicátých let vznikl byt, který se nesnaží tvářit jako novostavba. A právě v tom je jeho síla. Rekonstrukce o ploše 115 metrů čtverečních zachovala původní charakter interiéru, ale zároveň ho přizpůsobila životu mladé rodiny.

20 fotografií v galerii

Projekt navrhl designér Prokop Hartl, který se pohybuje na pomezí architektury, interiéru a produktového designu. Zadání od klientů bylo poměrně jasné: upravit dispozici tak, aby odpovídala současnému rodinnému provozu, využít výjimečný výhled na Vltavu a zároveň nepřijít o kvality původního bytu.

Jedním z konkrétních požadavků bylo i velmi praktické téma, a to dostatek úložného prostoru pro rodinná jízdní kola. Výsledek ale není jen funkční rekonstrukcí. Je to interiér, který stojí na materiálové střídmosti, přesném detailu a respektu k době, v níž dům vznikl.

Historie, která nezůstala jen kulisou

Hartl v bytě nepracuje s historií jako s dekorací. Původní prvky se stávají aktivní součástí nového řešení. V bytě se zachovaly a renovovaly původní dubové parkety i některé dveře. Nad vybranými dveřmi přibyly světlíky, které přivádějí denní světlo hlouběji do dispozice. Hlavní komunikační osy pak zvýrazňují vestavné skříně z dubové dýhy.

V chodbě stojí skříně přesně na rozhraní dvou materiálů: lité polyuretanové podlahy a renovovaných dubových parket. Nábytek tak není jen úložným prvkem, ale zároveň kreslí logiku celého prostoru. Celým bytem procházejí detaily z tmavě mořeného dřeva, od madel skříní až po podlahový vlys v místě vybourané příčky. Právě tyto drobné zásahy dávají interiéru autorský rukopis, aniž by působily okázale.

Kuchyň jako sebevědomé gesto

Největší dispoziční změna se odehrála v obytné části. Odstraněním příčky mezi dvěma původními pokoji vznikl velkorysý otevřený prostor, který naplno využívá výhledu z předposledního patra domu. Do této centrální části se přesunula i kuchyň, která byla původně schovaná v zadní části bytu společně s bývalým pokojem pro služku. Nově se z ní stal jeden z nejvýraznějších prvků celého interiéru. Obývací pokoj a kuchyň propojuje jídelní stůl navržený na míru. 

Jedním z nejsilnějších prvků bytu je rohový nosný sloup. Původně mohl být problémem, nakonec se ale stal hlavním architektonickým motivem. Díky zrcadlům, dubové dýze a návaznosti obytných funkcí se z konstrukční nutnosti stal výrazný prvek, kolem kterého se organizuje život v hlavním obytném prostoru.

Ložnice s luxferami

Zadní část bytu, kde se dříve nacházela kuchyň, se proměnila v klidovou zónu pro rodiče. Vznikla zde ložnice s velkorysou úložnou stěnou a sprchou oddělenou luxferami. Luxfery do interiéru vracejí jemný odkaz na dobu vzniku domu, zároveň ale působí současně a funkčně. Nejsou retro dekorací, ale způsobem, jak pracovat se světlem, intimitou a materiálovou strukturou.

Vestavný nábytek doplňují autorské kusy značky anýz, kterou Prokop Hartl založil jako platformu pro vlastní nábytkové a objektové návrhy. Interiér tak není jen rekonstrukcí bytu, ale i ukázkou toho, jak může architektura přirozeně navazovat na produktový design a řemeslo.

Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

Ferrari Luce
Ferrari, užito se svolením
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Ferrari Luce se stalo jedním z nejdiskutovanějších nových modelů italské automobilky. Na sociálních sítích vyvolává poprask a kritici mu vyčítají nepřesvědčivý vzhled i odklon od toho, co si mnozí se značkou Ferrari tradičně spojují.

Na první pohled by se mohlo zdát, že kritika neobstála. Vůz jde podle všeho dobře na odbyt, a tak se nabízí jednoduchý závěr. Zákazníci ho chtějí, kritici se spletli.

Jenže u Ferrari tak jednoduchá rovnice neplatí. V prostředí extrémně luxusního zboží totiž prodejní čísla často nevypovídají jen o tom, zda se daný produkt lidem skutečně líbí. Mohou vypovídat také o tom, jak moc chtějí zůstat v přízni značky.

Ferrari není běžná automobilka. Je to klub

Ferrari má mimořádně silnou pozici. Neprodává jen auta, ale status, exkluzivitu a přístup do uzavřeného světa, do něhož se nedostane každý, kdo má dost peněz.

Právě proto se na jeho produkty nedá dívat stejně jako na běžné automobily. Zákazník si nekupuje pouze dopravní prostředek. Kupuje si vztah se značkou, historii svých předchozích nákupů a často také lepší pozici pro budoucí příležitosti. A tady začíná být model Luce zajímavý.

Luce jako drahá vstupenka k vytouženému F80

Ekonomická teorie zná pojem vázaný prodej. V praxi jde o situaci, kdy firma využívá silnou pozici u jednoho mimořádně žádaného produktu k tomu, aby podpořila prodej produktu jiného, méně atraktivního.

Ferrari samozřejmě nemusí nikde oficiálně říkat, že koupě Luce je podmínkou pro získání možnosti pořídit si limitovaný model typu F80. U podobně luxusních značek to ani není nutné. Sběratelé a dlouholetí zákazníci dobře vědí, že jejich nákupní historie hraje roli.

Kdo chce mít vyšší šanci dostat se k výjimečnému modelu, musí značce opakovaně dokazovat loajalitu. A koupě vozu, který není jednoznačně vysněným autem, může být právě takovým důkazem.

Nejde o auto. Jde o signál

Nákup Ferrari Luce tak nemusí být vyjádřením nadšení z konkrétního modelu. Může být především signálem: jsem věrný zákazník, podporuji značku i ve chvíli, kdy nepřichází s nejžádanějším autem, a zasloužím si přednostní přístup k tomu, co bude opravdu vzácné.

V ekonomii se tomu říká nákladná signalizace. Čím dražší a bolestivější je určitý krok, tím věrohodněji vypovídá o skutečné motivaci zákazníka.

Jinými slovy: kdo si koupí Luce, ačkoli by za zlomek ceny mohl mít elektromobil podobného vzhledu, vysílá Ferrari velmi silný signál. Ukazuje, že mu nejde jen o samotné auto. Jde mu o vztah ke značce a o budoucí privilegia, která z něj mohou plynout.

Ferrari si tím třídí zákazníky

Pro automobilku má takový mechanismus velkou hodnotu. Pomáhá jí oddělit skutečně oddané klienty od těch, kteří chtějí pouze rychle vydělat na přeprodeji limitovaných modelů.

Ferrari potřebuje chránit vlastní exkluzivitu. Pokud by se k nejžádanějším vozům dostávali hlavně spekulanti, značka by ztrácela kontrolu nad svým trhem. Proto je pro ni důležité vědět, kdo je dlouhodobý sběratel, kdo je loajální zákazník a kdo se pouze snaží dostat k vozu, který může okamžitě se ziskem přeprodat.

Luce v tomto smyslu může fungovat jako filtr. Ne nutně jako milovaný model, ale jako test oddanosti.

Dobré prodeje nemusí být důkazem úspěchu

To, že se Ferrari Luce prodává, proto samo o sobě neznamená, že jde o oblíbený vůz. Znamená to především, že Ferrari má natolik silnou značku, že dokáže prodat i model, který část fanoušků považuje za přešlap.

Jeden takový přešlap si značka této síly může dovolit. Pokud by se jich ale objevilo více za sebou, i ti nejvěrnější zákazníci by mohli začít pochybovat.

Prozatím však může Ferrari situaci obrátit ve svůj prospěch. Díky Luce získá nejen další tržby, ale také cennou informaci o tom, kteří zákazníci jsou ochotni značku podpořit i ve chvíli, kdy nejde o jednoznačně vysněný model.

A právě tito zákazníci pak mohou stát v první řadě, až přijde na skutečně žádané limitované vozy typu F80.

