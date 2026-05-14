Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech

ČTK

Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.

Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok první roční provozní ztrátu od vstupu na burzu v roce 1957. Za 12 měsíců do konce března činila ztráta 414,3 miliardy jenů, tedy zhruba 54,5 miliardy korun. O rok dříve firma ještě vykázala provozní zisk 1,2 bilionu jenů.

Za propadem stojí hlavně americká dovozní cla a náklady přesahující devět miliard dolarů, které automobilka spojila s restrukturalizací svého byznysu v oblasti elektromobilů. Honda o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.

Analytici oslovení společností LSEG čekali mírnější ztrátu. Jejich mediánový odhad počítal se ztrátou 315,6 miliardy jenů.

Elektromobily se ukázaly jako drahý problém

Celkové ztráty související s elektromobily se u druhého největšího japonského výrobce aut vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech Honda zastavila vývoj tří modelů určených pro výrobu v Severní Americe.

Společnost zároveň ustupuje od části svých dřívějších plánů v elektromobilitě. Zrušila dlouhodobý cíl, podle kterého měly elektromobily do roku 2030 tvořit pětinu jejího prodeje. Ruší také záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.

Honda sází na návrat do zisku

Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s návratem do zisku. Pro letošní rok prognózuje provozní zisk 500 miliard jenů a spoléhá především na úsporná opatření a ziskové podnikání s motocykly.

„Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů,“ uvedla Honda.

Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz

Tereza Zavadilová
tzv

Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.

Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal  Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.  

„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.

Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek. 

„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik. 

Dům nebo byt? Rozdíl!

Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.

Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.

„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.

Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.

Třetina Čechů nemá „pojistku na blbost“

Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.

Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.

A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.

Trumpova čínská cesta může pomoci odemknout zakleté čínské akcie

Americký prezident Donald Trump dorazil do Číny na historickou návštěvu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?

Čínské akcie v posledních letech ztrácejí na atraktivitě pro západní investory, ať už institucionální, tak i retailové. Ačkoli si někteří hráči na konkrétních akciích užili mimořádné zisky, státní intervence výrazně poškodily místní realitní trh, technologický sektor a v důsledku došlo k útlumu investorských aktivit. Navíc se čínský trh i v důsledku platných sankcí a celních restrikcí výrazně přeorientoval na domácí zákazníky, pro investory je tak Čína aktuálně složitě čitelná.

V posledních měsících se klíčovým stává polovodičový sektor a boj o technologickou dominanci, ve kterém Čína zatím ztrácí a nedaří se jí dohnat tchajwanské společnosti, jež dokážou vyrábět pokročilé čipy na 2nanometrové architektuře (a Intel oznámil nejpokročilejší 1,8nm technologii), zatímco Čína dokáže vyrábět stále maximálně 5nanometrové čipy. To čínské technologické firmy výrazně omezuje.

Jenomže Donald Trump do Číny přijel zjevně s nabídkou, která by toto mohla výrazně změnit. Součástí delegace totiž je také Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, která vyvíjí nejpokročilejší čipy na světě pohánějící AI sektor. Huang přitom vystoupil na červeném koberci spolu s americkým prezidentem a nejbohatším mužem planety Elonem Muskem. To tak slibuje možnost, že se americko-čínské vztahy vylepší.

Čínský big tech padá

A to by znamenalo zásadní impuls pro řadu firem amerických, ale také pro celé sektory čínské ekonomiky. Zejména pro ten technologický a akcie společností, jako jsou Baidu nebo Tencent, již na samotný přílet Huanga reagovaly růstem, přičemž Baidu rostlo dokonce o osm procent.

Čínské akcie

Tencent, Baidu, CATL a Alibaba

Vývoj vybraných čínských technologických a průmyslových titulů

Markets
Co sledujeme internetové platformy, AI, e-commerce a bateriový průmysl
 
Tencent OTC:TCEHY
Baidu NASDAQ:BIDU
CATL SZSE:300750
Alibaba NYSE:BABA
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.

Pokud by skutečně došlo k nějakému zlepšení vztahů mezi oběma supervelmocemi, mohlo by to investorům přinést velmi zajímavé příležitosti. Ačkoli Baidu i Tencent patří k největším firmám svého druhu na světě, jejich akcie za posledních pět let výrazně propadly. Obě akcie za tu dobu odepsaly více než 16 procent.

To by na první pohled nemuselo vypadat jako dramatický propad, nicméně za stejnou dobu obdobné americké firmy zásadně narostly. Alphabet (majitel Googlu či Androidu a YouTube) posílil o 245 procent, Apple o téměř 135 procent, Microsoft o 64 procent. A samotná Nvidia o neuvěřitelných 1500 procent.

Levné akcie

Nicméně zatímco cena akcií je jeden úhel pohledu, ziskovost firem může nabídnout trochu odlišný pohled. Právě kvůli tomu, že se čínské obří firmy přeorientovaly na domácí trh (případně na evropský, jako například Temu), jejich byznys ve stejném období často nadále rostl.

To vede k jednomu zásadnímu fenoménu: při pohledu na poměr ceny akcie a ziskovosti dané firmy (P/E ratio) jsou čínské firmy v současnosti velmi solidně naceněné. Například zmíněný Tencent, který působí v řadě oblastí tech-sektoru včetně gamingu, má tento podíl aktuálně na úrovni cca 17, což je jednak více než 30 procent pod desetiletým průměrem, zároveň výrazně níž než u podobných západních společností.

Průměrné P/E firem zahrnutých do indexu S&P 500 je aktuálně více než 31, dlouhodobě se pak tento údaj pohybuje kolem 25. U technologických firem ale může dosahovat mnohem vyšších úrovní.

Dojde i na e-commerce a elektromobilitu?

Čínský technologický sektor a sektor polovodičů by měly být hlavními beneficienty situace, že by došlo k výraznějšímu uvolnění vztahů mezi USA a Čínou. K tomu může dojít, pokud se prezidenti mocností domluví, že společně podpoří konec blokády Hormuzského průlivu, který dělá problémy Donaldu Trumpovi již i v domácí politice a ekonomice.

Jenomže to nejsou jediné sektory, kterým by mohla Trumpova cesta pomoci. K těm dalším patří zejména e-commerce sektor, který by mohl těžit z případných uvolněných celních restrikcí (na tom by vydělaly firmy jako Alibaba, JD.com či Pinduoduo, pod něž spadá i slavný e-shop Temu).

Velkou otázkou bude případné uvolnění cel na čínské elektromobily, z čehož by těžila zejména společnost BYD, ale také NIO či výrobce baterií pro elektromobilitu CATL.

