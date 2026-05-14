Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech
Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.
Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok první roční provozní ztrátu od vstupu na burzu v roce 1957. Za 12 měsíců do konce března činila ztráta 414,3 miliardy jenů, tedy zhruba 54,5 miliardy korun. O rok dříve firma ještě vykázala provozní zisk 1,2 bilionu jenů.
Za propadem stojí hlavně americká dovozní cla a náklady přesahující devět miliard dolarů, které automobilka spojila s restrukturalizací svého byznysu v oblasti elektromobilů. Honda o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.
Analytici oslovení společností LSEG čekali mírnější ztrátu. Jejich mediánový odhad počítal se ztrátou 315,6 miliardy jenů.
Elektromobily se ukázaly jako drahý problém
Celkové ztráty související s elektromobily se u druhého největšího japonského výrobce aut vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech Honda zastavila vývoj tří modelů určených pro výrobu v Severní Americe.
Společnost zároveň ustupuje od části svých dřívějších plánů v elektromobilitě. Zrušila dlouhodobý cíl, podle kterého měly elektromobily do roku 2030 tvořit pětinu jejího prodeje. Ruší také záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.
Honda sází na návrat do zisku
Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s návratem do zisku. Pro letošní rok prognózuje provozní zisk 500 miliard jenů a spoléhá především na úsporná opatření a ziskové podnikání s motocykly.
„Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů,“ uvedla Honda.
