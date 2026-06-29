Rodinný byznys ve stínu Bílého domu. Trumpovi synové mají vydělat na kazašském wolframu
Synové Donalda Trumpa mají podle The New York Times profitovat z dohody o těžbě wolframu v Kazachstánu. Projekt, který získal podporu Trumpovy administrativy, otevírá investorům s vazbami na Bílý dům přístup ke strategickému kovu důležitému pro zbrojní i technologický průmysl.
Synové amerického prezidenta Donalda Trumpa mají profitovat z dohody o těžbě wolframu v Kazachstánu, kterou jejich otec loni uzavřel s kazašským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Píše o tom deník The New York Times.
Dohoda podle listu otevřela skupině amerických investorů s vazbami na Bílý dům přístup k jedné z největších dosud netěžených zásob wolframu. Tento kov je pro Spojené státy strategický, protože se využívá mimo jiné při výrobě raketových hlavic, stíhacích letounů nebo počítačových čipů.
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Federální financování za desítky miliard
Jednání se loni v září odehrálo v hotelu v New Yorku. Americký ministr obchodu Howard Lutnick se tehdy sešel s Tokajevem a prezident Trump se podle NYT ke schůzce připojil telefonicky. Výsledkem byla dohoda, která má umožnit málo známé americké společnosti, dnes vystupující pod názvem Kaz Resources, začít těžit v Kazachstánu.
Trumpova administrativa předtím schválila předběžné žádosti této firmy o federální financování až do výše 1,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 34 miliard korun.
Podle NYT ale příležitost v dohodě neviděla jen Trumpova administrativa. Do podnikání se brzy zapojili také synové prezidenta. Investoři ze společnosti Dominari Securities, která sídlí v newyorské Trump Tower a jejímiž spoluvlastníky jsou Eric Trump a Donald Trump mladší, získali společně s dalšími partnery 20procentní podíl ve firmě napojené na kazašský projekt.
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Stalo se tak jen několik týdnů po jednání mezi Washingtonem a Astanou. Samotná dohoda o těžbě mezi USA a Kazachstánem byla oficiálně podepsána 6. listopadu, tedy šest dní po investici Trumpových synů a jejich obchodních partnerů. Tato investice tehdy nebyla veřejně oznámena.
Ve stejné době podle NYT sehrála roli také investiční společnost Cantor Fitzgerald, ovládaná Lutnickovou rodinou pod dohledem jeho synů Brandona a Kylea Lutnickových. Pomohla jednomu z hlavních investorů zapojených do kazašské dohody a spolupracujících s Dominari Securities získat 210 milionů dolarů, tedy asi 4,5 miliardy korun, pro související subjekt. Cantor Fitzgerald z podobných transakcí inkasuje milionové poplatky.
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Nejde o ojedinělý případ
Deník zároveň upozorňuje, že nejde o ojedinělý případ. Z federálních dokumentů podle NYT vyplývá, že rodiny Trumpa a Lutnicka mají vazby na 14 společností, které aktivně spolupracují s federální vládou na těžebních dohodách, včetně té kazašské.
Všechny tyto firmy podle listu buď přímo profitovaly z nabídky finanční pomoci od Trumpovy administrativy, nebo čekají na vyřízení žádostí u ministerstva obchodu, nad nímž Lutnick dohlíží.
Celková částka, kterou Trumpova administrativa těmto firmám poskytla nebo jejíž poskytnutí zvažuje, přesáhla podle veřejných prohlášení firem a vlády 8,9 miliardy dolarů, tedy zhruba 189,5 miliardy korun.