Obrat k nájemnímu bydlení. Velcí developeři hledají odbyt a nabízejí městu výstavbu levných bytů

Na jedné straně nálepka luxusního bydlení v atraktivních lokalitách, na druhé levné nájemní byty pro město. Top hráči na pražském rezidenčním trhu se snaží dohnat skomírající prodeje výstavbou obecních bytů. Dostupné bydlení chystá po Finepu také Sekyra Group, zapojit se chce i Central Group.

Reklama

Odhodlání držet ceny nabízených novostaveb naráží na realitu prodejů v řádu jednotek bytů měsíčně, a to i v případě ostřílených developerů. Marketingové akce, kterými se snaží nalákat kupující disponující aspoň nějakou hotovostí, prodeje znovu neroztočí. Volbou číslo jedna je tak obrat k nájemnímu bydlení. Kromě institucionálních investorů, kteří mají na nájemní projekty specifické požadavky, proto i nejzkušenější hráči hledají záchranné lano u výstavby dostupného bydlení.

Ceny pronájmů narazily na strop, ukazují nová data Reality Růst cen pronájmů v meziročním srovnání zpomalil a mezičtvrtletně ceny i klesly, v Praze u bytu 2+1 o pět procent a v Olomouci u dispozice 3+1 o osm procent. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz. Asociace nájemního bydlení nicméně odhaduje, že letos nájemné zdraží o méně než 15 procent. ČTK Přečíst článek

Když udeřila finanční krize v roce 2008, vyřešil developer Sekyra Group problém s „ležáky“ z čerstvě dokončeného projektu Zahrady Opatov celým jeho odprodejem Městské části Praha 11. Tehdy to bylo ojedinělé řešení, dnes se touto cestou chtějí vydat i další. Naproti jim jde samo město, které skrze svoji Pražskou developerskou společnost chystá desítku projektů a začíná řešit, kdo je postaví.

Sekyra jedná s Českou spořitelnou i městem

„Město by si mohlo byty koupit, ale zvolilo strategii, že si je nechá postavit. Stejně jako další velcí developeři, tak i my bychom se rádi na rozvoji městských lokalit podíleli,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.

Skupina miliardáře Luďka Sekyry hledá také další příležitosti, jak utrhnout podíl na výstavbě nájemního bydlení pro městem preferované profese či sociální skupiny. Tím je program Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS), pro který už chystá konkrétní projekt. Následuje tak konkurenční Finep, který už pro DBČS buduje přes dvě stovky bytů v projektu Prosek Park v Praze 9.

Dostupné bydlení jako běžný development

Česká spořitelna vychází z programu mateřské firmy v Rakousku. Do roku 2026 plánuje v Česku postavit tisícovku bytů pro zaměstnance z preferovaných profesí. Nájemné v bytech od DBČS má být zhruba o pětinu nižší oproti tržní ceně v dané lokalitě. Pokud jde o developery, tak nebudou škodní. „Pro nás jde o standardní obchod stejně jako v případě jednání s institucionálními investory,“ konstatuje Anderle.

Nemovitostní fondy skoupily tisíce nájemních bytů. A nájemní byznys láká i velké realitní hráče či katolickou církev Reality Tisíce nájemních bytů v Praze by mohly být ve vlastnictví nemovitostních fondů. Nájmy jsou vzhledem k poklesu prodejů bytů do vlastnictví na vzestupu a z aktuálního vydání studie českého realitního trhu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a z dnešního diskusního setkání v Praze vyplynulo, že zájem investorů o nákupy projektů po loňském útlumu začíná stoupat. ČTK Přečíst článek

Dosáhnout nižšího nájemného chce spořitelna kombinací několika faktorů. Díky mateřské firmě má DBČS přístup k úvěrovému financování na desítky let. Další úsporou mají být nižší marže, než mívají developeři, úspora nákladů na prodej a marketing a také levnější typizovaná modulární výstavba. Do karet jí hraje i trend ESG. Levnějších nákladů dosáhne také díky tomu, že jde o takzvaně udržitelnou výstavbu.

Vítaným zákazníkem je také církev

Ukrojit si z krajíce obecních bytů chce také největší český bytový stavitel Central Group. „Pro Prahu je výhodné rozpracovat různé modely spolupráce se soukromým sektorem - PPP projekty. Město má důležitější úkoly než stavět vlastní byty,“ říká majitel Central Group Dušan Kunovský. „Fond nájemních bytů si město může vytvořit transparentní směnou nevyužívaných veřejných pozemků a brownfieldů za byty, které postaví soukromí investoři,“ nabízí své služby Kunovský.

Central Group, který se donedávna soustředil na vlastnické bydlení, už loni prodal celé domy ze dvou svých projektů pražskému arcibiskupství. To plánuje v příštích letech nakoupit či postavit až tisícovku nájemních bytů. Staví pro něj i další významný pražský hráč, Trigema. Podle magazínu Building World už má katolická církev s Trigemou nasmlouvané nejméně tři stovky bytů. Firma Trigema Building pro ni čerstvě staví rezidenční projekt Habrovka v atraktivní lokalitě u stanice metra Budějovická.

Církevní realitní byznys s nájemními byty se rozjíždí. Do dvou let investuje miliardy Reality Realitní společnost, kterou založilo pražské arcibiskupství, pronajala od konce loňského roku většinu nabízených bytů. Ve svém portfoliu nájemního bydlení chce společnost XPlace postupně nabídnout v Praze a jejím okolí až tisíce bytových jednotek, uvedlo arcibistkupství. Peníze na zabezpečení své činnosti chce arcibiskupství získat také prodejem nepotřebných nemovitostí. ČTK Přečíst článek

Spolupráci s municipalitami či církví vyhledává také developer JRD, a to zejména v regionech. „Dokážeme scelovat území a dotahovat jejich přípravy pro rozvoj. Většinou jsou to lokality pro zhruba tisíc až několik tisíc bytů, ale nejde jen o bytové komplexy,“ uvedl majitel JRD Group Jan Řežáb. Některé nachystané projekty si JRD ponechá pro vlastní development, další připravuje k následnému odprodeji.

Miliardář Jan Řežáb našel byznys budoucnosti. Odpad pálí plazmou Zprávy z firem Plazmové zplynování, to je dosud nepříliš známé sousloví. Označuje revoluční nakládání s odpady, s všelijakými kaly, toxickými látkami a vlastně se vším, co není možné recyklovat. Plazma by samozřejmě dokázala rozložit na atomy i papír, plasty či kovy. Ale to by byla škoda. Dalibor Martínek Přečíst článek