Tomáš Jelínek: Malé byty budou dál zdražovat. V cizině je hitem Albánie

Realitní trh se po pár letech stagnace spravil, říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21. Trpěli jsme, ale vše se vrátilo do zaběhnutých kolejí. Nabídka je nyní solidní, a také poptávka je velká. Jelínek věří, že letos nedojde na realitním trhu k žádným výkyvům. „Chtělo by to pár let normálního života, i toho realitního.“

Společnost Century 21 měla za první čtvrtletí nárůst tržeb o 43 procent. „Je to pro mě překvapivé. Jasnou dynamiku vidíme především v malých bytech,“ říká Jelínek.

Ceny malých bytů už se vyšplhaly nad historická maxima. Meziroční cenový růst je kolem 13 procent. Za posledních pět let vzrostly ceny malých bytů téměř o sedmdesát procent. Růst cen bude patrně pokračovat, bytů je na trhu nedostatek.

Velký potenciál je podle Jelínka v domech. Ty se neprodávají tak jako před covidem. „V obchodování s rodinnými domy jsme stále devět procent pod maximy,“ říká v podcastu Newstream Realitního Clubu. Jsou jasně dané cenové hranice, za které se dá rodinný dům prodat, tvrdí šéf Century 21. Například na severní Moravě to podle něj je asi sedm milionů korun. Jak se geograficky posouváte k Praze, dostanete se ve středních Čechách ke dvaceti milionům korun. Což je logicky dáno výší příjmů a tím i výší hypotéky, kterou si člověk může dovolit.

Před letní sezonou se čeští investoři zaměřují také na nákup nemovitostí v zahraničí. Century 21 jako mezinárodní značka se tomuto trhu významně věnuje. „Před čtyřmi lety jsme se rozhodli, že se budeme věnovat prodeji nemovitostí investičního charakteru v Evropě,“ říká Jelínek. Jde především o Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko nebo Portugalsko. „Cítíme tam velký potenciál,“ dodává. A Chorvatsko se přechodem na euro cenově „trochu pokazilo“.

Chuť českých investorů je však stále velká. Century 21 má nyní v nabídce asi šest tisíc zahraničních nemovitostí. „Cítíme zájem o všechny destinace,“ tvrdí Jelínek. Ve Španělsku klesly ceny nemovitostí a lze aktuálně na tamním trhu najít lepší nabídky než třeba v Chorvatsku. V Chorvatsku je naopak obrovská nabídka v nadstandardu. Ale za ceny osm až deset tisíc za metr čtvereční.

Trhákem na trhu jsou ovšem jiné země. Albánie, Černá Hora, ale i Itálie. Jsou tam nižší ceny nemovitostí s obrovským potenciálem jejich růstu.

Při koupi nemovitosti v cizině je podle Jelínka potřeba dát si pozor na právní nuance. Není žádný jednotný evropský právní přístup. „V každé zemi je jiný způsob práce s katastrem,“ upozrňuje. S tím souvisí i fakt, že v každé evropské zemi jsou jiné daně a jiné povinnosti. „Pokud chcete kupovat nemovitost v zahraničí, vyberte si partnera v zahraničí, a také právníka,“ doporučuje Jelínek.

Tomáš Jelínek byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Realitní Club. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na podcastových platformách Spotify a Apple Podcasts.

