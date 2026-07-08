Dovolená za deset milionů a sloni u bazénu. Vyzkoušeli jsme, jak cestují nejbohatší Češi
Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.
Na běžném letišti může cesta začít dlouho před samotným odletem. Odbavení, bezpečnostní kontrola, čekání u odletové brány a nakonec nástup do letadla. U soukromého letu se celý proces smrskne na několik minut. Auto zastaví téměř u stroje, zavazadla převezme posádka a krátce nato se startuje. Žádné fronty, hledání správného gatu ani nervózní sledování tabule s odlety. Letadlo čeká na cestujícího, nikoli naopak.
Jak takové cestování vypadá, jsme si vyzkoušeli při letu z Prahy do Brna. Krátká trasa samozřejmě není typickou dovolenkovou destinací. Umožnila nám ale zažít celý proces, od rychlého odbavení přes soukromí na palubě až po přistání bez dlouhého čekání.
Právě čas, flexibilita a minimum komplikací jsou tím, za co nejmajetnější zákazníci platí. Nejde jen o pohodlné sedadlo nebo sklenku šampaňského. Mohou si zvolit čas odletu, složení posádky i letiště, na kterém přistanou. Ve světě cestovní kanceláře Exclusive Tours, kterou vede Dominik Kohel, je podobná doprava často jen jednou částí pečlivě sestaveného programu. Následovat může pobyt v soukromé vile, plavba jachtou, safari nebo výprava na místa, kam běžné linky nelétají.
Letem dovolená teprve začíná
Náš výlet do Brna byl pouze krátkou ukázkou toho, jak soukromé létání funguje. Pro klienty specializovaných cestovních kanceláří ale podobný servis často představuje začátek cesty za stovky tisíc nebo několik milionů korun. Umožňuje přistát přímo ve francouzské oblasti Champagne, rychle se přesouvat mezi ostrovy, navázat na plavbu jachtou nebo pokračovat až na Antarktidu.
Právě zde se rozevírají nůžky mezi běžnou dovolenou a cestou sestavenou téměř bez ohledu na cenu. Klienti si neobjednávají jen kvalitnější hotel. Chtějí soukromé vstupy, mimořádnou gastronomii, osobní servis a program, který nebude dostupný nikomu dalšímu.
„Máme extrémně bohaté klienty, kteří utrácejí jako běžní lidé u nás, tedy běžní klienti. Jedou třeba na dovolenou za tři sta nebo čtyři sta tisíc,“ říká Kohel. Nejvyšší útraty přitom podle něj často nepřicházejí od lidí známých z médií nebo žebříčků nejbohatších. „Máme klienty, které vůbec neznáte, nejsou v médiích, a najednou utratí za dovolenou pět nebo deset milionů,“ dodává.
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Za šampaňským rovnou do Remeše
Soukromé létání dává největší smysl tam, kde výrazně zkrátí cestu nebo zpřístupní místo bez pravidelného spojení. Typickým příkladem je Champagne. Podle Kohela patří výpravy za šampaňským k nejoblíbenějším krátkým pobytům. Klienti během několika dnů navštěvují slavné vinařské domy, sklepy a degustace, kam se běžný turista nemusí dostat.
„Champagne děláme hodně, je to nejpopulárnější. Lidé letí na tři dny a my je dostaneme přímo do těch domů,“ říká Kohel. Zmiňuje například Moët nebo Dom Pérignon. „Většinou letí privátním letadlem, protože můžete přistát přímo v Remeši, kam běžné komerční linky nelétají,“ dodává.
Místo letu do Paříže a následného dlouhého přejezdu se cestující ocitnou přímo v regionu, kvůli kterému přijeli. U složitějších itinerářů lze podobně propojit několik ostrovů, vilu, jachtu, gastronomický program i další destinace.
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Když je cesta samotným cílem
Ne vždy ale chtějí bohatí zákazníci dorazit co nejrychleji. Do stejného světa patří také železniční výpravy typu Orient Expressu, u kterých se cesta naopak záměrně zpomaluje. Cestující si nekupují jen přesun mezi dvěma městy. Platí za historické vagony, prvotřídní gastronomii, formální večeře, osobní servis a několikadenní atmosféru, která je sama o sobě cílem.
Luxusní vlak je tak protikladem tryskáče. Jeden má cestu co nejvíce zkrátit, druhý ji úmyslně prodlužuje. V obou případech si však klient určuje, jak bude přesun vypadat. Do stejné kategorie patří privátní plavby, několikadenní výpravy po vinařských regionech nebo kombinace vlaku, jachty a letadla. Nejdražší dovolené dnes často nevznikají výběrem jediného hotelu, ale propojením řady mimořádných momentů do jednoho příběhu.
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Michelin přijede za klientem
Pětihvězdičkový hotel a letenka v business class už řadě zákazníků nestačí. Chtějí přístup na místa mimo běžnou nabídku nebo program vytvořený přímo podle jejich zájmů. „My všude máme partnery. Když víme, že klient chce třeba Harryho Pottera, máme v Británii partnera, který se zaměřuje čistě na exkluzivní zážitky. Dělá nám Jamese Bonda, dělá nám Harryho Pottera a s ním se domluvíme, co by šlo vymyslet,“ popisuje Kohel.
Podle něj jde o služby určené velmi úzké skupině lidí. „Oni se nezaměřují ani na jedno procento. Spíš na 0,01 procenta lidí. Dělají úplně ty nejexkluzivnější věci,“ říká.
Výsledkem nemusí být okázalý palác. Může jít o soukromou večeři v přírodě, grilování na otevřeném ohni nebo špičkového kuchaře, který přicestuje za hosty do pronajaté vily. „Klienti si pronajmou vilu a řeknou: chceme francouzského kuchaře. A my najdeme ve Francii michelinského kuchaře, který tam přijede,“ uvádí Kohel.
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Na běžný byt v Praze dosáhne stále méně lidí. U luxusních vil ale poptávka nemizí. Komárkova KKCG Real Estate Group uzavřela projekt top’rezidence Jenerálka v Praze 6 a zahajuje výstavbu Strnadových Zahrad, další adresy pro klienty, kteří hledají prostor, soukromí a vilovou lokalitu.
Přistání na ledové dráze
Extrémní podobou drahého cestování jsou výpravy na místa, kam se běžný turista dostává jen obtížně. Jedním z příkladů je Antarktida. V obvyklé variantě se tam cestuje lodí. Člověk spí na palubě, přes den vystoupí na pevninu a večer se vrací. Náročnější verze vypadá jinak.
Klient nejprve letí do Kapského Města, kde může několik dní čekat na vhodné počasí. Poté pokračuje soukromým letadlem, přistane na ledové dráze a ubytuje se v glampingovém táboře přímo na kontinentu. „Je to jeden z mála způsobů, jak na Antarktidě opravdu spát. Většina cest funguje tak, že spíte na lodi a na pevninu vystupujete jen během dne,“ zaznívá v rozhovoru s týmem Exclusive Tours.
Program může zahrnovat ledové jeskyně, kolonie tučňáků císařských nebo výpravu k jižnímu pólu. Cestu lze spojit se safari v Jihoafrické republice, takže klient během jedné dovolené zažije divoká zvířata i ledovou pustinu.
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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.
Sloni u bazénu a gorily za stovky tisíc
Dlouho patřily mezi nejsilnější destinace Maledivy, Seychely a Mauricius. Podle Kohela ale výrazně posílila také Itálie. „Itálie je číslo jedna. Můžete tam letět v zimě, na jaře k jezerům, v létě na Sardinii, na podzim do Toskánska,“ říká.
Rychle roste také zájem o safari. Nejde přitom o jednoduchou chatku a ranní vyjížďku džípem. Špičkové lodge nabízejí obrovské obytné prostory, soukromý bazén a divoká zvířata přímo u terasy. „Teď nejrychleji roste safari,“ říká Kohel. „Máte třeba stan, který má čtyři sta metrů čtverečních, privátní bazén a sloni se vám ráno chodí napít na terasu. Lidé už neplatí jen za čistý luxus, ale za zážitky,“ dodává.
Podobně nákladné jsou cesty do Rwandy za horskými gorilami. Podle Kohela mohou ceny nejlepších lodgí začínat na stovkách tisíc korun za noc. Základní pokoj může stát kolem 200 tisíc, vyšší kategorie násobně více. Afrika tak může být dražší než tradiční přímořské resorty. Rozhoduje omezená kapacita, náročná logistika a možnost zažít něco, co nelze nabídnout masám turistů.
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Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
Luxus je i schopnost říct ne
Specializovaná cestovní kancelář ale nemá pouze plnit libovolná přání. Podle Kohela musí umět některé destinace odmítnout, pokud se nemůže zaručit za úroveň místních služeb. Příkladem byl Egypt, který Exclusive Tours dlouho nenabízela, přestože tam působily známé hotelové značky.
„Když nám klient volal, že chce do Egypta, řekli jsme mu: pardon, my to teď nemůžeme zařídit, protože to není na úrovni, za kterou se můžeme zaručit,“ říká Kohel.
Do nabídky se země vrátila až po otevření resortu odpovídajícího požadovanému standardu. Podobně firma přistupuje ke Gruzii nebo Arménii. Nejde tedy jen o exotickou adresu a působivé fotografie. Důležitá je návaznost hotelu, transferů, průvodců, restaurací, bezpečnosti i řešení případných problémů.
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Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.
Skutečný servis se pozná v krizi
Hodnota cestovní kanceláře se nejvíce projeví ve chvíli, kdy se plán začne komplikovat. Kohel zmiňuje situaci v Dubaji, kde bylo potřeba během krize přesouvat přibližně dvacet klientů. Jeden z nich musel zůstat o šest nocí déle a kancelář mu podle Kohela dodatečný pobyt uhradila. Zároveň jej nepřesunula do levnějšího hotelu.
„My tohle neděláme tak, že klienta přesuneme z hotelu za třicet tisíc na noc do hotelu za pět tisíc. To je výhoda cestovní kanceláře, které můžete věřit, že vám v krizové situaci pomůže,“ říká.
Právě zde se drahé cestování vzdaluje představě šampaňského a okázalosti. Klient platí také za jistotu, že někdo převezme řešení problémů a zachová odpovídající standard.
Podle Kohela je nyní silný Karibik, především Turks a Caicos, Saint Barth, Anguilla nebo Antigua. Kvůli poptávce z amerického trhu však bývá drahý a poměr ceny a služeb nemusí být tak výhodný jako v oblasti Indického oceánu. Dubaj naopak v jejich dovolenkovém segmentu po krizové situaci oslabila. „Máme klienty, kteří tam létají kvůli byznysu, ale že by tam teď někdo plánoval dovolenou, úplně ne,“ říká.
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Hormuz se stal testem důvěry v celý Perský záliv. Podle Elieho Naamana, spoluzakladatele a šéfa Ellington Properties, v něm Dubaj obstála. Po krátké nejistotě zůstává pro investory bezpečným přístavem i jedním z nejatraktivnějších realitních trhů regionu. Ceny nemovitostí sice za poslední roky výrazně vzrostly, proti Londýnu, Paříži nebo New Yorku ale podle Naamana emirát stále nabízí prostor pro další růst.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.