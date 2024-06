Miodrag Mlačić: Češi dávno nejsou paštikáři. Patří k těm nejbohatším turistům v Chorvatsku

Češi dobývají Chorvatsko víc než 130 let. Nejenže se k Jadranské riviéře jezdí rekreovat, ale kupují tam i nemovitosti. „Češi před 130 lety nastartovali náš cestovní ruch a opět se k nám vrací. Nakupují a je jich u nás čím dál víc,“ říká Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení. V rozhovoru pro Newstream přiblížil i podrobnosti o letošní sezóně.

Jak významně prodraží Chorvatsko pro letošní sezónu?

Na většině míst zůstanou ceny za ubytování stejné, někde ale k nepatrnému zvýšení o zhruba pět až 10 procent dojde.

Které lokality konkrétně zdraží?

Spíš bude záležet na tom, jak moc dopředu a jaký typ ubytování budete řešit. Také záleží, jestli využijete služeb cestovky nebo budete dovolenou plánovat po vlastní ose. Bude-li to přes cestovku, pak určitě vyjde nejlevněji first minute. Zvolíte-li platformu Booking.com, pak cenu vaší dovolené, respektive ubytování, ovlivní mnoho dalších proměnných. Na tomto serveru určuje koncovou cenu nabídka a poptávka. Pak hovoříme o 100 eurech za noc, ale i víc.

Do Chorvatska? Mimo hlavní sezónu

Pojďme to upřesnit. Na kolik tisíc vyjde týdenní dovolená pro čtyřčlennou rodinu?

A opět vám budu muset odpovědět, že cena se bude odvíjet od řady okolností. Asi nejzásadněji cenu vaší dovolené ovlivní doba, konkrétně měsíc, ve které se rozhodnete do Chorvatska vyrazit. Květen i září jsou krásné měsíce, kdy už se bez problému dá koupat v moři. Nejsou ale v hlavní sezóně a vy tak zaplatíte nižší cenu. V hlavní sezóně jsou samozřejmě ceny nejdražší. Klima se ale mění celosvětově, tedy i v Chorvatsku a období, v němž si můžete užívat slunného a teplého Jadranu, se prodloužilo od května až do poloviny listopadu.

Tedy radíte vyjet do Chorvatska mimo letní prázdniny?

To jsem tím nechtěl říct. Víte, Češi milují Chorvatsko, jezdí tam dlouhá léta do stejného apartmánu, velkého, klidně 100 metrového apartmánu umístěného v první řadě od moře, kde noc stojí klidně za 90 euro.

Češi bývali v Chorvatsku za „paštikáře“. Takže se to mění?

Dávno už tomu tak není. Češi jsou třetí největší skupinou turistů po Němcích a Rakušanech v segmentu „nautica“. A nejenomže jsou Češi skvělí jachtaři, možná i lepší než Chorvaté, Češi v Chorvatsku čím dál tím víc investují, kupují domy, hotely, apartmány i lodě.

Vyšší ceny jim tedy nevadí?

Nejde generalizovat, ale mám za to, že platí stejné ceny jako v Česku. Před dvěma týdny jsem byl v Dubrovníku, v turisticky nejatraktivnějším městě Jadranské riviéry, v tamní nejstarší cukrárně koupíte velký kopeček zmrzliny za 2,5 eura. Je tedy za podobnou cenu jako v Česku. Samozřejmě, že jsou tam podniky, kde je kopeček zmrzliny i za čtyři eura. Ale to v centru Prahy taky. Nikdo přeci nečeká, že na Staromáku si dá pivo za šedesát, jako o pár ulic dál. Je to všude stejné. Češi před 130 lety nastartovali náš cestovní ruch, dnes přijíždějí ve stále větších počtech a i tu více utrácejí.

Češi nejsou paštikáři, v Chorvatsku investují

Chorvatsko připravuje zákon, který by měl formovat udržitelný cestovní ruch a zabránit overturismu. Jaká omezení konkrétně přinese?

Chorvatsko, stejně jako třeba Španělsko, chce bojovat proti nadměrnému turismu v určitých oblastech. Ale iniciativu nechává na každém městě, aby si samo zvážilo, kolik turistů zvládne pojmout.

Může se tedy stát, že některá chorvatská města zavedou návštěvnické limity?

Spíš dojde k tomu, že nebudou přibývat nové apartmány. Kapacita se bude těžit z těch stávajících. Bude se razit politika „co máme, to nám stačí“. Nechceme zažít to, co se dělo ve Španělsku, kde vyšli do ulic demonstrovat proti turistům. Musíme dopředu nalézt tu rovnováhu, aby místí přemírou turistů netrpěli.

Loňská sezóna byla skvělá. Bude ta letošní ještě lepší? I díky přijetí eura a vstupu Chorvatska do Schengenu?

Přijetí eura je skvělé a vstupem do Schengenu se cesta na Jadranskou riviéru výrazně zrychlí. Odpadne hodinové čekání na hranicích. A ještě výrazněji se ulehčí doprava k Jadranu v roce 2025, kdy plánujeme zrušit mýtné brány a zavést placení mýtného elektronicky.

