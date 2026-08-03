Mráz, tma a nedostatek Patriotů. Kyjev čeká nejkritičtější zima od začátku války
Nadcházející zima může být pro Ukrajinu dosud nejtěžší zkouškou války. Země očekává další nápor na elektrárny a teplárny, zároveň ale bojuje s nedostatkem prostředků protivzdušné obrany a nejistotou kolem další americké podpory.
Ukrajinští představitelé, bezpečnostní experti i zástupci obranného průmyslu varují, že nadcházející zima může být pro zemi nejtěžší od začátku ruské invaze. Moskva zesiluje raketové útoky na města a energetickou infrastrukturu, zatímco Kyjev se potýká s akutním nedostatkem prostředků protivzdušné obrany.
Rusko zvyšuje tlak na ukrajinská města
Ruské síly v posledních týdnech zvýšily počet raketových útoků na ukrajinská města. Podle CNBC se zřejmě snaží využít nedostatku střel, jimiž může Ukrajina ničit balistické rakety.
„Zima přichází. Ta minulá byla pro Ukrajinu a velká města velmi těžká. Tato nebude jednodušší, spíš naopak,“ řekla CNBC šéfka ukrajinského výrobce dronů Fire Point Iryna Terechová.
Ukrajina je při obraně proti balistickým střelám stále silně závislá na amerických systémech Patriot PAC-3. Domácí firmy se sice snaží vyvinout vlastní protiraketovou technologii, podle Terechové však nelze program, který běžně trvá dvě až tři desetiletí, zvládnout během několika měsíců.
Nejistotu zvyšuje také postoj Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že se ještě nerozhodl, zda Ukrajině umožní vyrábět střely pro systémy Patriot. Prezident Volodymyr Zelenskyj přitom zdůrazňuje, že právě protivzdušná obrana zůstává jednou z hlavních priorit země.
Dnes připadá na sto lidí v produktivním věku (20–64 let) přibližně 32 seniorů starších 65 let, do roku 2050 tento počet vzroste na 50 až 60 seniorů na sto pracujících. Nikoho zodpovědného to nemůže nechat v klidu. Neřešení penzí v této situaci zavání státním bankrotem a každá normální vláda by to řešila.
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Dnes připadá na sto lidí v produktivním věku (20–64 let) přibližně 32 seniorů starších 65 let, do roku 2050 tento počet vzroste na 50 až 60 seniorů na sto pracujících. Nikoho zodpovědného to nemůže nechat v klidu. Neřešení penzí v této situaci zavání státním bankrotem a každá normální vláda by to řešila.
Obměněný kabinet má zemi provést zimou
Kyjev posiluje ochranu energetické infrastruktury a vytváří zásoby pro zajištění dodávek tepla a elektřiny. Zároveň usiluje o další peníze od evropských partnerů, zejména z balíku Evropské unie ve výši 90 miliard eur, a snaží se sestavit zvláštní zimní pomoc.
Podle Serhije Kuzana z Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci souvisela část posledních personálních změn ve vládě právě s přípravou na chladné měsíce. Obměněný kabinet má podle něj zlepšit koordinaci úřadů a zajistit, aby energetická i bezpečnostní infrastruktura byla na zimu připravena.
Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.
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Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.
Putin může zimu znovu využít
Bývalý americký velvyslanec při NATO Kurt Volker očekává, že Vladimir Putin se opět pokusí vyřadit ukrajinské elektrárenské a teplárenské kapacity. Kyjev je však podle něj na balistické útoky připraven lépe než před rokem.
Volker zároveň tvrdí, že Rusko čelí rostoucím ztrátám a ukrajinské útoky na rafinerie a exportní kapacity oslabují příjmy Kremlu. Moskva podle něj bude pokračovat v bojích přes zimu, na jaře však může narazit na vážné limity.
Terechová přesto připomíná, že Ukrajina se bez západní pomoci neobejde. „Už se psychologicky nevnímáme jako oběť. Podporu ale stále potřebujeme a sami tuto válku vést nemůžeme,“ uvedla pro CNBC.
Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany, uvedl po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal 14 obětí a kolem 76 zraněných.
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Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany, uvedl po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal 14 obětí a kolem 76 zraněných.