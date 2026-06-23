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newstream.cz Money Jachty, vily i umění. Itálie zabavila ruským oligarchům majetek za desítky miliard

Jachty, vily i umění. Itálie zabavila ruským oligarchům majetek za desítky miliard

Itálie zabavila ruským oligarchům majetek za asi dvě miliardy eur
iStock
nst
nst

Itálie od začátku války na Ukrajině zabavila ruským oligarchům majetek za dvě miliardy eur. V sankčním záběru skončily jachty, nemovitosti, auta, umělecká díla i podíly ve firmách.

Itálie od začátku ruské invaze na Ukrajinu zabavila na základě protiruských sankcí majetek ruských oligarchů za zhruba dvě miliardy eur, tedy bezmála 48,4 miliardy korun. S odkazem na italskou finanční policii o tom informovala agentura ANSA.

Nemovitosti i luxusní jachty

Zabavený majetek podle finanční policie zahrnuje nemovitosti, automobily, jachty, umělecká díla i podíly ve firmách. Řím sankce vůči Rusku zavedl po únoru 2022, kdy ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu.

Konec půlročních dohadů. EU prodloužila protiruské sankce rovnou na rok

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Sankce proti Rusku poprvé nedostanou jen půlroční prodloužení. Lídři EU se dohodli na dalších 12 měsících, což umožnila i změna postoje Budapešti po nástupu nového maďarského premiéra Pétera Magyara.

ČTK

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Finanční policie zároveň zveřejnila širší bilanci své činnosti. Mezi loňským lednem a letošním květnem odhalila podvody s italskými a evropskými fondy za více než 1,6 miliardy eur, tedy zhruba 38,7 miliardy korun. Ve stejném období zabavila také majetek za 4,7 miliardy eur, přibližně 113,7 miliardy korun, u něhož existuje podezření, že pochází z daňových úniků nebo daňových podvodů.

Za 17 měsíců úřady odhalily 8297 lidí, kteří se vyhýbali placení daní, a identifikovaly 47 419 osob pracujících načerno nebo jinak nelegálně zaměstnaných. Finanční policie také nahlásila prokuratuře 20 429 lidí kvůli podezření z daňových trestných činů.

Italská finanční policie vznikla v říjnu 1774. Aktuální bilanci zveřejnila u příležitosti 252. výročí svého založení.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Ztráta pro MAGA. Tucker Carlson se obrátil proti Trumpovi: Republikány už volit nebudu

Tucker Carlson
ČTK
ČTK
ČTK

Tucker Carlson po 35 letech otáčí zády k republikánům. Vlivný konzervativní komentátor tvrdí, že strana zradila vlastní voliče i Ameriku, a Trumpovu válku s Íránem označuje za bod zlomu uvnitř hnutí MAGA.

Vlivný americký konzervativní komentátor Tucker Carlson v podcastu prohlásil, že končí s podporou Republikánské strany a nebude ji volit. Carlson mimo jiné kritizuje rozhodnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa vstoupit do války s Íránem. Několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu tak zavrhl politickou stranu, kterou desítky let obhajoval jako komentátor, mimo jiné během působení na postu moderátora televize Fox News, píší média.

Carlsonovo vyjádření podtrhuje štěpení Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou), napsal zpravodajský web Axios. Republikáni jsou podle webu rozděleni ohledně války s Íránem či Trumpova přístupu k ekonomice.

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Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Dalibor Martínek

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„Končím. A pokud končím já, myslím, že končí mnoho dalších lidí,“ řekl Carlson v podcastu Can't Be Censored (Nelze cenzurovat) o podpoře Republikánské strany. Epizoda zveřejněná ve čtvrtek vzbudila pozornost médií a uživatelů sociálních sítí v pondělí. Od roku 2023, kdy Carlsona propustila Fox News, získal jeho vlastní podcast The Tucker Carlson Show mnoho posluchačů a sledujících.

Odklon od Republikánské strany

Carlson se podle stanice CNN v poslední době odkláněl od Republikánské strany. Trumpovo rozhodnutí rozpoutat válku s Íránem to ještě umocnilo. Carlson podpořil Trumpa v prezidentské kampani před dvěma lety. Po únorovém začátku blízkovýchodního konfliktu se ovšem omluvil za podporu Trumpa a za „klamání lidí“ s tím, že to nebyl jeho záměr.

„Nepodpořil bych Republikánskou stranu. Neexistuje šance, že bych Republikánskou stranu podpořil,“ prohlásil nyní Carlson.

Konzervativní komentátor tvrdí, že válka s Íránem začala na popud Izraele a na úkor Američanů. Republikánskou stranu přitom nařkl, že selhala při zastupování vlastních voličů, amerických občanů a celého národa.

„Rozhodují se na základě jiných kritérií - co je nejlepší pro tuto firmu, co je nejlepší pro Izrael, co je nejlepší pro naše dárce,“ řekl Carlson v podcastu o republikánech. „Nejde jen o to, že se vydali špatným směrem. Je to nepřijatelné, je to vlastizrada, je to nemorální a takhle to nemůže pokračovat,“ dodal.

Keir Starmer

Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

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Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.

Karel Pučelík

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Konec podpory po 35 letech

Carlson uvedl, že Republikánskou stranu podporoval 35 let. „Není možné pro takové lidi hlasovat,“ prohlásil nyní. Demokratickou stranu se podle svých slov také nechystá volit a není si jistý, komu v budoucnu dá svůj hlas.

„Tucker není jediný, kdo skončil s podporou Republikánské strany. Mnoho z nás toho má plné zuby a nepodpoříme stranu, která zrazuje své voliče a zemi,“ napsala v pondělí bývalá republikánská kongresmanka a někdejší Trumpova stoupenkyně Marjorie Taylorová Greeneová na sociální síti X. Dodala, že rozkol s republikány ale neznamená podporu demokratů.

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Stanislav Šulc

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Domovy pro seniory čeká stavební boom. Špatné projekty mohou spolknout miliardy

Domov pro seniory ve Tmani získal cenu hejtmanky v rámci Stavby roku Středočeského kraje 2025.
ČKAI, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Česko bude v příštích letech potřebovat desítky tisíc nových lůžek pro seniory. Stárnutí populace tak vytvoří jednu z velkých investičních příležitostí pro stavebnictví, obce i soukromé investory. Podle projektantů ale nebude rozhodovat jen rychlost výstavby. Klíčové bude, aby nové domovy nebyly drahé na provoz, technicky problematické a nedůstojné pro lidi, kteří v nich budou žít.

Český stavební trh čeká nová investiční vlna. Vedle bytů, škol a dopravních staveb začne stále víc růst poptávka po sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory. Populace stárne a kapacity dlouhodobé péče už dnes nestačí. Podle predikcí MPSV a ÚZIS bude při zachování současné struktury péče potřeba do roku 2035 vybudovat přibližně 34,7 tisíce nových pobytových lůžek. Do roku 2040 má přibýt dalších 14,5 tisíce a do roku 2050 ještě zhruba 14 tisíc.

Už nyní je přitom trh napjatý. Analýza České spořitelny uvádí, že v Česku chybí zhruba 17 tisíc lůžek v domovech pro seniory a devět tisíc lůžek v domovech se zvláštním režimem. To odpovídá přibližně 260 zařízením po 100 místech.

„Pokud nebudou dotační podmínky a technická zadání definována ve spolupráci s experty a v souladu s normovými požadavky, hrozí vznik defektních projektů a neefektivní vynakládání miliardových částek,“ říká předseda ČKAIT Robert Špalek.

Alzheimer centrum, vizualizace, interiér, PFFL

Na lůžko pro seniora se čeká dva roky. Nový fond chce masivně stavět nové domovy

Money

„Fondy pro bohaté”, tedy takzvané Fondy kvalifikovaných investorů, kam se dá investovat s částkou minimálně milion korun, rostou v Česku jako houby po dešti - a zaměřují se na různá aktiva. Property Fund for Living (PFFL) založený developery Robertem Sekerou z RS Group a Milanem Kuštou z K2 invest sází na investice do domovů pro seniory. Koupil první vlaštovku v Plzni.

nst

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Nový trh pro investory

Nejčastějšími stavebníky zařízení pro seniory jsou města, obce, kraje nebo příspěvkové organizace. Stále častěji ale do sektoru vstupují také církevní a neziskové organizace a soukromí investoři. Pro ně může být dlouhodobá péče stabilním segmentem s rostoucí poptávkou.

Výrazným hráčem je například Penta Hospitals, pod kterou nově spadá i síť SeneCura. Ta v Česku provozuje 17 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s kapacitou přes 2200 lůžek. Vedle toho vznikají i projekty založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Příkladem je SeniorCentrum SeneCura v Humpolci, které vzniklo jako PPP projekt Kraje Vysočina a soukromého provozovatele.

Podobným směrem se vydává také Praha 4. Ta chce na svých pozemcích umožnit vznik nových kapacit dlouhodobé péče prostřednictvím práva stavby pro soukromé investory. V Záběhlicích mají vzniknout dvě zařízení, domov pro seniory a Alzheimer centrum.

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva

Zdravotnický byznys nemá limity, říká miliardář Marek Dospiva

Leaders

Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.

Dalibor Martínek

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Podle ČKAIT ale nelze seniorská zařízení připravovat jako běžný realitní produkt. Musí spojit bydlení, péči, sociální a zdravotní služby, energetickou úspornost, hygienu, bezpečnost i důstojné prostředí pro život.

Nejde jen o počet lůžek

Moderní domovy pro seniory už nemají připomínat ústav. Rostoucí důraz se klade na menší jednotky, soukromí, orientaci v prostoru, kontakt s komunitou, zahradu a prostředí přátelské k lidem s demencí.

Tlak na kvalitu navíc poroste. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyzývá k zákazu tří- a vícelůžkových pokojů v pobytových sociálních službách od roku 2031. To by znamenalo větší důraz na soukromí a důstojnost klientů, ale zároveň další tlak na kapacity. Modernizovaná zařízení mohou mít po úpravách méně lůžek než dnes.

Domov seniorů v Novém Bydžově

Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat

Reality

Stárnutí populace už není jen sociálním tématem, ale ekonomickou realitou. Projekt z Nového Bydžova přináší model, který kombinuje provozní logiku, architekturu a proměnu očekávání nové generace seniorů.

Petra Nehasilová

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Příkladem nové generace zařízení je Objekt sociálních služeb ve Zlíně-Malenovicích. Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí je rozdělen do deseti domácností a nabízí 40 lůžek. Dalším příkladem je Domov pro seniory ve Tmani, který kombinuje domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, byty pro seniory a veřejně přístupnou kavárnu.

Miliardy mohou narazit na špatná zadání

Sektor čeká příliv veřejných i evropských peněz. To může výstavbu urychlit, zároveň ale zvyšuje riziko špatně připravených projektů. U zařízení pro seniory mají technické chyby větší dopad než u běžných budov. Špatné větrání, akustika, přehřívání, vlhkost nebo vysoké provozní náklady přímo ovlivňují kvalitu života klientů i ekonomiku provozu.

„Skryté netěsnosti znamenají nejen ztrátu energie, ale i riziko degradace konstrukcí a růstu plísní. V praxi mnohdy vedou i ke ztrátě přidělené dotační podpory,“ upozorňuje autorizovaný inženýr František Vlach.

Radomír Kočí

Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Reality

Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Ropa, nejistota a dražší byty. Íránská krize začíná dopadat na český realitní trh

Reality

Petra Nehasilová

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