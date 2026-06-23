Jachty, vily i umění. Itálie zabavila ruským oligarchům majetek za desítky miliard
Itálie od začátku války na Ukrajině zabavila ruským oligarchům majetek za dvě miliardy eur. V sankčním záběru skončily jachty, nemovitosti, auta, umělecká díla i podíly ve firmách.
Itálie od začátku ruské invaze na Ukrajinu zabavila na základě protiruských sankcí majetek ruských oligarchů za zhruba dvě miliardy eur, tedy bezmála 48,4 miliardy korun. S odkazem na italskou finanční policii o tom informovala agentura ANSA.
Nemovitosti i luxusní jachty
Zabavený majetek podle finanční policie zahrnuje nemovitosti, automobily, jachty, umělecká díla i podíly ve firmách. Řím sankce vůči Rusku zavedl po únoru 2022, kdy ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu.
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Politika
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Finanční policie zároveň zveřejnila širší bilanci své činnosti. Mezi loňským lednem a letošním květnem odhalila podvody s italskými a evropskými fondy za více než 1,6 miliardy eur, tedy zhruba 38,7 miliardy korun. Ve stejném období zabavila také majetek za 4,7 miliardy eur, přibližně 113,7 miliardy korun, u něhož existuje podezření, že pochází z daňových úniků nebo daňových podvodů.
Za 17 měsíců úřady odhalily 8297 lidí, kteří se vyhýbali placení daní, a identifikovaly 47 419 osob pracujících načerno nebo jinak nelegálně zaměstnaných. Finanční policie také nahlásila prokuratuře 20 429 lidí kvůli podezření z daňových trestných činů.
Italská finanční policie vznikla v říjnu 1774. Aktuální bilanci zveřejnila u příležitosti 252. výročí svého založení.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.