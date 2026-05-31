Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Červencový summit Severoatlantické aliance se blíží a spolu s ním také očekávaný hněv Donalda Trumpa vůči státům, které nepřispívají dostatečně na společnou obranu. Jednou z těchto zemí je také Česká republika, která v letošním rozpočtu na zbrojení vyčlenila jen zhruba 1,7 procenta HDP namísto dvou procent. Přesto se český premiér Andrej Babiš summitu a Trumpova hněvu neobává.
„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě za to kritizovali, ale měli bychom z toho mít výhodu,“ uvedl v rozhovoru pro britský list The Financial Times. Stylizuje se tak do nástupce bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, který díky své podpoře amerického prezidenta měl na mezinárodním poli zvláštní výhody. Tomu ostatně odpovídají také některé návrhy zákonů, které vycházejí z maďarských vzorů.
Jak upozorňuje FT.com, jde zejména o možné změny ve veřejnoprávních médiích a dále zákon o financování neziskových organizacích, který se podobá maďarskému zákonu o „cizích agentech“, uvádí list.
Evropská komise podle zdroje ČTK zahrnula do prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše také zemědělské fondy. České úřady podle Bruselu zatím neposkytly dostatek informací k tomu, aby Komise mohla případ uzavřít. Holding Agrofert trvá na tom, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
EU je na cestě k zániku
I v dalších argumentech, které český premiér listu představuje, se zračí snaha stát se klíčovým Trumpovým spojencem mezi evropskými politickými lídry. Klíčovým motivem se tak stává kritika unijních institucí, které podle Babiše svou dekarbonizační politikou vedou evropskou ekonomiku do propasti.
„EU je nyní pravděpodobně na stejné cestě, jakou byl konec Římské říše,“ prohlásil premiér, čímž následuje již klasickou deklinistickou teorii úpadku Evropské unie, kterou prosazuje řada amerických politiků i evropských populistických lídrů.
Podle Andreje Babiše mají ale oba návrhy za cíl zvýšit transparentnost vůči veřejnosti.
Ve stínu skandálu
Rozhovor vychází v týdnu, kdy Andrej Babiš a Česká republika znovu čelí kritice ze strany Evropské komise. Ta znovu upozornila na skutečnost, že Andrej Babiš stále nevyřešil svůj konflikt zájmů a Česku tak hrozí zastavení velké části evropských dotací.
Babiš však pro FT uvedl, že záležitost vyřešil „daleko nad rámec požadavků“ českého i evropského práva.
„Agrofert již nevlastním a akcie se mi po zbytek života již nikdy nevrátí. Z firmy také nemám žádný prospěch, a to tak zůstane i po mém odchodu z politiky. Upřímně nevím, co víc bych ještě mohl udělat,“ uzavřel rozhovor Babiš.
