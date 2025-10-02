Nový magazín právě vychází!

Trump slibuje Ukrajině zpravodajské informace pro útoky na ruské rafinerie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké činitele.

Americký prezident Donald Trump nedávno povolil, aby zpravodajské služby a ministerstvo obrany pomáhaly Kyjevu s těmito útoky, a Američané se obrátili na spojence v NATO, aby Ukrajině poskytli podobnou podporu. WSJ uvádí, že toto rozšířené sdílení informací od tajných služeb je dalším signálem, že Trump posiluje podporu Ukrajiny poté, co jeho snahy přivést Rusko a Ukrajinu k mírovým jednáním uvázly v mrtvém bodě.

Podle amerických činitelů je to poprvé, co Trumpova administrativa pomůže Ukrajincům s útoky s nasazením zbraní dlouhého dosahu proti energetickým objektům hluboko v Rusku. Spojené státy už dlouho poskytují ukrajinské armádě podporu při dronových a raketových útocích, díky dalším informacím od zpravodajských služeb ale bude moci lépe útočit na rafinérie, ropovody a plynovody, elektrárny a další objekty na území sousední země. Cílem těchto ukrajinských operací je omezit Rusku příjmy z ropy, které mu pomáhají financovat válku proti sousední zemi. Než začnou informace Ukrajincům předávat, čekají ještě američtí činitelé na písemné instrukce z Bílého domu.

Zelenskyj: Putin chce expanzi války. O přežití rozhodují zbraně a silní spojenci

Leaders

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruskou hlavu státu Vladimira Putina z toho, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu. Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku také vyjádřil přesvědčení, že jenom zbraně a silní partneři, a nikoliv mezinárodní právo rozhodují o tom, kdo přežije.

ČTK

Přečíst článek

Frustrace z Putina

Trump souhlas dal krátce před tím, než minulý týden v příspěvku na sociální síti projevil svoji frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina. K překvapení mnohých tehdy napsal, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré své území, jež v současnosti okupuje Rusko.

WSJ také píše, že Spojené státy uvažují o tom, že Ukrajině dodají střely Tomahawk a Barracuda a další americké střely odpalované ze země a ze vzduchu, které mají dolet okolo 800 kilometrů. Zástupci Trumpovy administrativy nicméně podotkli, že žádné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny prozradil, že Trumpa požádal o střely Tomahawk, které patří k nejpřesnějším americkým zbraním. Americký viceprezident J.D. Vance následně řekl, že Spojené státy žádost Ukrajinců zvažují.

Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.

Podle Bloombergu prodali současní i bývalí zaměstnanci akcie v hodnotě přibližně 6,6 miliardy dolarů. Mezi investory figurují významná jména jako Thrive Capital, japonská SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, investiční fond Abu Dhabi MGX a T. Rowe Price. Ocenění společnosti tak výrazně překonalo dosavadní laťku 300 miliard dolarů, stanovenou při předchozím kole financování letos na jaře.

Rychlý růst odráží obrovský investiční zájem o firmy stojící v čele vývoje umělé inteligence. OpenAI pod vedením Sama Altmana patří společně s Nvidií mezi tahouny budování obřích datových center a vývoje AI služeb, jejichž realizace má stát biliony dolarů. Ačkoli společnost zatím nevykazuje zisk, uzavírá miliardové smlouvy s partnery jako Oracle či SK Hynix a významně přispívá k rozvoji potřebné infrastruktury.

Verbování zaměstnanců

Agentura Bloomberg dále podotýká, že současný prodej zaměstnaneckých akcií může posílit loajalitu týmu, který čelí lákavým nabídkám konkurence. Konkurenční společnost Meta, patřící Marku Zuckerbergovi, například verbuje výzkumníky z OpenAI s nabídkami odměn v řádu stovek milionů dolarů. Sekundární prodej v objemu nižším než původně povolených 10 miliard dolarů podle znalců naznačuje, že zaměstnanci věří v dlouhodobý úspěch firmy.

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda přichází v době, kdy OpenAI jedná s Microsoftem o přeměně původně neziskové organizace na klasickou ziskovou společnost s právní formou „public benefit corporation“. Nad neziskovou entitou by si přitom měla ponechat kontrolu. Tento krok už vyvolal právní spor s Elonem Muskem, spoluzakladatelem firmy, který OpenAI obviňuje z odklonu od původní mise.

OpenAI čelí narůstající konkurenci ze strany Googlu či rychle rostoucího start-upu Anthropic. Firma proto urychluje vývoj, v srpnu představila svůj dosud nejvýkonnější model GPT-5 a zároveň zpřístupnila dvojici volně dostupných AI modelů zaměřených na logické uvažování.

S hodnotou půl bilionu dolarů tak OpenAI nejen přepisuje žebříčky start-upů, ale také nastavuje tempo v závodě o to, kdo ovládne budoucnost umělé inteligence.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

OBRAZEM: Japonci otevřeli luxusní hotel s výhledem na hrad, noc vyjde i na půl milionu

Hotel Espacio Nagoya Castle
Hotel Espacio Nagoya Castle, užito se svolením
ČTK
ČTK

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.

hotelu Espacio Nagoya Castle, navrženém ve stylu japonského hradu, jsou podle provozovatele pokoje inspirované japonskou samurajskou kulturou a tradičními řemesly. Nachází se v něm také šest restaurací, jeden bar, čtyři konferenční sály, fitness centrum, lázně nebo bazén. Ceny pokojů začínají na čtvrt milionu jenů (35 tisíc korun) za noc.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si luxusní hotel

17 fotografií v galerii

Naproti hradu stál dlouhé roky místo současného podniku prestižní hotel Nagoya Castle, který v minulosti hostil členy japonské císařské rodiny i zahraniční hodnostáře. Kvůli zastaralému vybavení byl ale před pěti lety uzavřen.

Ve středojaponské Nagoji se plánuje otevření dalších luxusních hotelů v reakci na příliv turistů, mimo jiné i díky očekávanému otevření magnetické levitační železnice. Ta má z Nagoje směřovat do Tokia na východě a v budoucnu do Ósaky na západě země. Vlaky jezdící na magnetickém polštáři předpokládanou rychlostí 505 kilometrů v hodině by se na trase měly objevit okolo roku 2034.

Hotel Fairmont

Hvězda Prahy Fairmont vznikl díky unikátní rekonstrukci

Reality

Stavbaři Metrostavu při rekonstrukci bývalého hotelu InterContinental obnovovali i otisky prken v pohledových betonech.

Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

