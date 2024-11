Z centra Prahy na vrchol Klínovce. Prague Season se bude podílet na nové podobě horského hotelu

Zastupitelstvo Božího Daru vybralo strategického partnera pro rekonstrukci Horského hotelu Klínovec. Bude jím pražský hotel Prague Season. Projekt za 415 milionů korun, který má příslib evropské dotace z programu Spravedlivá transformace, bude asi pro město znamenat, že si bude muset vzít úvěr ve výši asi 50 milionů korun na spolufinancování.

Reklama

Do výběrového řízení na nájemce ikonického hotelu na vrcholu Klínovce se přihlásili dva zájemci, Ladislav Mareš z Chomutova a pražský hotel Prague Season. Podle výběrové komise Marešova nabídky nesplnila podmínky.

Diskuze o financích

Opoziční zastupitelé upozornili na to, že úvěr v desítkách milionů korun by na dlouho a velmi citelně omezil hospodaření města, které má běžné příjmy okolo 30 milionů korun. „Buď nájemce zaplatí dopředu nebo postupně a pak si budeme muset vzít úvěr. Jak zajistíme cash flow obce?“ ptala se zastupitelka Martina Poštová (nez.).

„Když bude zapotřebí, bude se ručit. Minimálně budovou toho Klínovce. Celou tu částku ale nebudeme potřebovat hned, ale postupně. A to už nám budou chodit peníze z dotací,“ oponoval starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Místostarosta Jaroslav Formáček (nez.) řekl, že hodně bude záležet i na jednání s bankami o podmínkách případného úvěru.

Reklama

Boží Dar hledá strategického partnera, který by po rekonstrukci horský hotel provozoval po dobu minimálně 25 let za 3,5 milionu ročně. Město už mělo dohodu se Sokolovsku uhelnou jako partnerem. Firma předběžně slíbala, že nájemné uhradí dopředu, čímž by městu odpadly starosti, jak zajistit peníze na spolufinancování rekonstrukce.

Jak dnes ale upozornil starosta Horník, Státní fond životního prostředí, který je správcem programu Spravedlivá transformace, chce mít smlouvu mezi městem a nájemcem do 15. prosince.

OBRAZEM: Jak se mění pardubický Grand. Funkcionalistickou památku si oblíbil i prezident Masaryk Reality Významná funkcionalistická památka v centru se mění. Jak probíhá přeměna Grandu od Josef Gočára? Petra Nehasilová Přečíst článek

Dalibor Martínek: Proč si v Česku pořád musíme připadat jako kavky, které někdo oškubává Názory Opakuje se to jako přes kopírák. Vyrazíte si o víkendu na výlet. Dorazíte do pěkného místa. Je tam hrad, tajemná soutěska, nějaký potok nebo něco podobného. Prostě abyste se po týdnu v kanceláři trochu odreagovali. Nebo dali dětem nový program. Všechno je celkem fajn, ale potom na výletě dorazíte do nejbližší restaurace, vlastně jediné v tom místě, a chcete utratit pár korun, které jste si v kanceláři vydělali. Dalibor Martínek Přečíst článek