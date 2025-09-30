Hvězda Prahy Fairmont vznikl díky unikátní rekonstrukci
Stavbaři Metrostavu při rekonstrukci bývalého hotelu InterContinental obnovovali i otisky prken v pohledových betonech.
Luxusní hotel Fairmont Golden Prague, bývalý InterContinental, prošel pod vedením Metrostavu zásadní stavební úpravou a technickým znovuzrozením. Rozsáhlá rekonstrukce odhalila vrstvy cenné brutalistní architektury i rozsáhlá poškození historické stavby, a postavila tak celý realizační tým před výzvu v podobě hledání cest k jejich záchraně.
Aplikované moderní stavební postupy přispěly k obnovení této důležité stavby a jejího odkazu pro příští generace. Dokončení rekonstrukce hotelu a jeho přestavby s řadou nových objektů je klíčovou součástí projektu Staroměstská brána, jednoho z největších záměrů konverze a veřejného prostoru v historickém jádru Prahy.
„Původní plán nepočítal s tak velkým rozsahem stavebních prací, skutečný stav konstrukce se naplno ukázal až při demontáži. Betonové konstrukce byly v horším stavu, než jsme předpokládali, a špatná statika způsobila prodloužení délky výstavby. Sanace betonových prvků fasády, celkem přes 7000 m2 pohledových betonů, představovala jeden z nejnáročnějších úkolů. Po důkladném očištění byly rekonstruovány i jemné reliéfy, otisky prken, povrch byl upraven speciálními lazurami. Tzv. betonové žiletky, typický prvek brutalistní fasády, musely být nahrazeny novými prefabrikáty a znovu osazeny. Naše maximální snaha citlivě obnovit všechny náročné detaily a původní umělecké prvky se nakonec úspěšně zúročila,“ sděluje David Vlasák, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav.
Unikátní budova
V průběhu rekonstrukce se stavbaři potýkali s odstraněním poruch vzniklých v důsledku původních stavebních nedostatků a devastujících zásahů z devadesátých let. Největší změnu znamenalo částečné propojení tří pokojů do dvou, kdy statické úpravy zahrnovaly probourání nosných stěn. Ze zhruba 450 původních pokojů vzniklo nyní 297 větších a komfortnějších jednotek. Unikátní strop kongresového sálu musel být kompletně odstraněn kvůli havarijnímu stavu. Dnes jej zdobí přesná replika původního stropu s repasovanými lustry od sklářského mistra Reného Roubíčka.
Hotel sice změnil své jméno, ale ne kabát. Díky kompletní obnově fasády zůstává stejně brutalistní jako v době svého vzniku. „Staré keramické tvarovky podle návrhu sochaře Zbyňka Sekala byly nahrazeny novými, které byly vypáleny a skládány přesně podle originálního autorského kladení. Celkem jich bylo zhotoveno 12 301 v pěti tvarových variantách a jsou vyskládány do 52 keramických fasádních pásů o celkové ploše 1406 m2. Nyní tvoří součást moderní provětrávané fasády, která odpovídá současným tepelněizolačním nárokům,“ dodává Jiří Pauler, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav. Obnova fasádního pláště zahrnovala také prosklené části o ploše 3464 m2, které byly dodány a odborně instalovány nymburským střediskem lehkých obvodových plášťů Metrostav.
Předsazením do Pařížské ulice vznikly nové obchodní jednotky, součástí projektu je také architektonicky i technicky unikátní budova galerie Conceptstore, kdy celou prosklenou fasádu nesou překvapivě i skleněné sloupy a vazníky. Nový objekt Greenhouse s členitou dřevěnou fasádou a velkou terasou ukrývá dvoupatrové podzemí pro wellness i fitness a technologické zázemí. Pod areálem zahrady se nachází 30 geotermálních vrtů hlubokých 155 metrů pro tepelná čerpadla, která společně s plynovou kotelnou zajišťují energeticky úsporný provoz.
Náročná rekonstrukce
Od počátku samotného projektu dominovala myšlenka začlenění těsného okolí hotelu do veřejného prostoru. Přestavba budovy i jejího okolí tak umožnila mimo jiné v místě hotelové zahrady vytvoření nového veřejného náměstí a podchodu s vodním prvkem vedoucím přímo k náplavce, jehož vstup střeží bronzová socha lvice od Jaroslava Róny. Náročná tunelářská operace byla vedena ve třech etapách kvůli omezenému prostoru a komplikovanému dopravnímu režimu, kdy bylo nutné zachovat průjezdnost komunikace po celou dobu výstavby. Stavbaři si také museli poradit s protipovodňovými opatřeními během loňských zářijových povodní. Areál oživily i tři nové lávky – jedna propojuje hotel s přilehlou budovou domu se servisovanými rezidencemi, druhá vznikla kvůli bezpečnému přístupu žáků ZŠ Curieových a třetí propojuje Greenhouse přímo s Dvořákovým nábřežím.
Hotel zakoupila v roce 2019 investiční kancelář R2G, architektem projektu a vedoucím tvůrčího týmu je Marek Tichý z TaK Architects, která je i generálním projektantem, na realizační projektové dokumentaci se podílela řada subjektů. Celý projekt je výjimečný především propojením stavební, architektonické a výtvarné vize, spojuje historii s požadavky současnosti. Podařilo se navrátit důstojnost velkorysému brutalistnímu objektu, otevřít jeho areál veřejnosti a vytvořit zcela nový, pro město atraktivní genius loci.
