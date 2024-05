OBRAZEM: Vyzkoušeli jsme nejdražší hotelový pokoj v Brně. Stojí za tu cenu?

V brněnském hotelu Courtyard ze skupiny Marriott se nachází nejpůsobivější pokoj v celém městě. A pravděpodobně také nejdražší.

Courtyard Brno je moderní čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 201 pokojů několika typů, včetně jednoho střešního apartmá. Nachází se v areálu Spilberk Office Centre a díky své poloze na jižním břehu řeky Svratky, kde se aktuálně buduje brněnská náplavka, poskytují pokoje ve vyšších patrech nádherný výhled na historické centrum města. To je od hotelu vzdálené zhruba dvacet minut chůze.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si střešní apartmá hotelu Courtyard Brno

Svoji světlou fasádu hotel odráží i v interiéru. U hotelové lobby hosty upoutá obří olejomalba ledního medvěda mezi antickými sloupy od současného výtvarníka Marka Číhala.

V hotelu se nachází jedna restaurace s barem – The Yard. Na obědy má otevřeno pouze v pracovní dny. Díky své poloze u kancelářských center je Courtyard vytíženější především ve všední dny.

Fantastický výhled

Střešní apartmá s číslem 1601 je jediný pokoj pro hosty v nejvyšším patře hotelu, kde se nachází také hotelové fitness. Apartmá o šedesáti metrech čtverečních nabízí na sebe plynule navazující obývací část, ložnici a otevřenou koupelnu. Mramorové koupelně vévodí v prostoru volně stojící vana a dvojitá sprcha. Součástí je velká krytá terasa nabízející panoramatický výhled na centrum Brna.

Takzvané rooftop suite se většinou prodává za 16 až 17 tisíc korun za noc. V hotelu je pouze jedno. Kdo tedy zaváhá, má smůlu.

