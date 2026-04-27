Slovensko žene Brusel k soudu. Kvůli ruskému plynu jde do střetu s EU
Slovensko posouvá spor s Bruselem do právní roviny. Minulý týden podalo žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do členských zemí. Potvrdilo to slovenské ministerstvo spravedlnosti. Stejný krok už dříve učinilo i Maďarsko.
Bratislava i Budapešť dlouhodobě odmítají způsob, jakým bylo unijní nařízení přijato. Obě země proti němu hlasovaly a tvrdí, že nejde o běžné energetické opatření, ale fakticky o sankci vůči Rusku. A takový krok měl podle nich vyžadovat jednomyslný souhlas všech států Evropské unie.
Právě proceduru schválení nyní Slovensko napadá u soudu EU. Podle slovenské vlády i dosluhujícího kabinetu Viktora Orbána Brusel obešel pravidla a prosadil zásadní rozhodnutí bez souhlasu všech členů.
Podle schváleného plánu má dovoz ruského LNG do EU skončit nejpozději 1. ledna 2027. Potrubní plyn z Ruska bude za určitých podmínek možné dovážet nejdéle do 1. listopadu 2027.
Citlivá otázka
Pro Slovensko je to citlivá otázka. S Ruskem má uzavřený kontrakt na dodávky plynu až do roku 2034. Plyn nyní proudí přes Turecko a další země potrubím s omezenou kapacitou. Dříve Slovensko odebíralo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni tranzitní dohodu s Moskvou neprodloužila.
Žaloba tak otevírá další frontu ve sporu o evropskou energetickou politiku — a zároveň ukazuje, že odpor části střední Evropy proti odstřižení od ruského plynu nekončí.