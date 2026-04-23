Munice za miliardy. CSG hlásí další velkou zakázku v Evropě
Zbrojařská skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michal Strnad získala další významnou zakázku. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur, tedy zhruba šest miliard korun.
Nová zakázka navazuje na předchozí kontrakty v této oblasti. Už v polovině dubna skupina oznámila dodávky munice pro evropského odběratele v hodnotě téměř 300 milionů eur.
Podle společnosti půjde o dodávky munice ráže 155 mm, která je standardně využívána armádami NATO. Projekt bude financován jednou ze zemí západní Evropy a realizace dodávek má proběhnout během deseti měsíců. Kvůli bezpečnosti firma neupřesnila, komu přesně munici dodá ani v jakém rozsahu.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
„Tento kontrakt potvrzuje naši strategii v oblasti munice dlouhého dosahu a ukazuje, že jsme schopni realizovat velké projekty i na vysoce konkurenčních trzích západní Evropy,“ uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov. Skupina se podle něj dlouhodobě zaměřuje na rostoucí poptávku po munici s větším dostřelem.
CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce velkorážové munice. Klíčovou roli v produkci hraje dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci odpovídající standardům NATO.
Vedle aktuální zakázky a dubnového kontraktu uzavřela skupina letos také další významnou smlouvu. Prostřednictvím společnosti Excalibur International dodá desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice členské zemi NATO, přičemž hodnota zakázky dosahuje stovek milionů eur.
Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.
Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny
Trhy
Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.
CSG si na začátku roku zajistila zhruba 3,8 miliardy eur z prodeje akcií, což byl podle analytiků dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie skupiny výrazně posílily, i když od konce března se většinou drží pod upisovací cenou.
Skupina CSG působí v několika zemích a vyvíjí obranné i průmyslové technologie. Mezi její klíčové firmy patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí a loni jí výrazně rostly výsledky – čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur, zatímco tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.