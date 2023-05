Brusel chce zarazit obchodování se zlatými vízy. Cesta Číňanů k občanství v EU vede skrz nemovitosti

Evropská unie chce skoncovat s takzvanými zlatými vízy, která členské země nabízejí mimoevropským „investorům“. V řadě zemí to v praxi znamená trvalý pobyt a cestu k občanství pro každého, kdo si koupí dostatečně drahou nemovitost. Zatím udělování zlatých víz zůstává na jednotlivých státech unie.

Některé členské státy už začínají ustupovat tlaku svých občanů, kterým se nelíbí, že občanství jejich země je tak vlastně na prodej za pár milionů korun. Jedním z odpůrců je Portugalsko, které minulé roky čelilo doslova nájezdu zahraničních investorů přicházejících převážně z Ameriky a Asie.

Do Portugalska přitekly miliardy eur

Za posledních deset let přiteklo do Portugalska 5,8 miliardy eur, v přepočtu zhruba 136 miliard korun, a téměř všechny tyto peníze šly do nemovitostí. Ceny domů proto rostly, až se vlastní bydlení stalo nedosažitelným pro samotné Portugalce, kteří se začali bouřit.

Když už Lisabon neměl kam uhnout, ohlásila vláda, že program zlatých víz uzavře hned, jak návrh projedná tamní parlament. To by mělo být už během května. Záměr podle agentury Bloomberg odstartoval závod především mezi investory z Číny, kdo z nich ještě stihne něco koupit před změnou pravidel.

Irsko zavřelo svůj program investorských víz už letos v únoru. Mimoevropští zájemci o trvalý pobyt na starém kontinentu ale zatím nemají důvod k panice. Jejich pozornost se od Portugalska pomalu obrací k Řecku. Po Portugalsku a Maltě je Řecko třetím nejoblíbenějším cílem. Podle londýnské společnosti Astons, zabývající se investiční imigrací, zájem o Řecko v posledních týdnech vzrostl především mezi Američany.

Cesta, jak zalepit díry v rozpočtu

Evropská unie dlouhodobě tlačí na vlády, aby ukončily zlaté vízové programy kvůli tomu, že jsou nedemokratické a mohou sloužit jako prostředek pro vstup do regionu financovaný špinavými penízi.

„Evropské hodnoty nejsou na prodej,“ řekl loni Didier Reynders, unijní komisař pro spravedlnost. Bruselu dělají vrásky především investice z pochybných zemí. Investigate Europe zjistila, že více než 50 procent těch, kteří od roku 2012 obdrželi zlatá víza v Portugalsku, pochází z jurisdikcí známých praním špinavých peněz.

V návaznosti na globální finanční krizi v roce 2008 se Portugalsko a nejméně deset dalších evropských zemí snažilo zaplnit díry ve státních rozpočtech programy víz a občanství za investování v těchto zemích.

Bez pravidel pro celou Evropskou unii se požadavky na výši investice dramaticky lišily. Minimální investice začíná na 50 tisících eur, v přepočtu zhruba 1,2 milionu korun, v Lotyšsku, zatímco v Nizozemsku je to 1,2 milionu eur, tedy bezmála 29 milionů korun. Výměnou za to mohou investoři v zemi obvykle žít a pracovat tři až pět let a poté mohou požádat o občanství.

Statistiky chybí

Celoevropské statistiky je těžké získat, ale dostupná data naznačují, že podstatná většina lidí využívajících programy pochází z Číny, píše agentura Bloomberg.

V Irsku, které poskytlo pobyt výměnou za investici půl milionu eur investorům s majetkem aspoň dva miliony eur, představují čínští státní příslušníci více než 90 procent žadatelů schválených od roku 2012. V Řecku zaujímají téměř 60 procent udělených zlatých víz za poslední desetiletí. V Portugalsku je to téměř polovina z povolení. Před loňskou invazí Ruska na Ukrajinu registrovali v Portugalsku mezi žadateli o víza rovněž vysoký počet Rusů.

