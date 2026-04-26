Česko letos nesplní závazek NATO vydat na obranu dvě procenta HDP

Mark Rutte a Andrej Babiš
ČTK
Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle hodnocení NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl dnes ve videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje ve výši 1,85 procenta HDP.

Babiš uvedl, že o údajích NATO jednal v sobotu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). "V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 (procenta HDP) a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78," uvedl. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) k tomu v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že vláda chce na červencovém summitu NATO v Turecku přesvědčit své partnery, aby Česku do výdajů na obranu uznali investice zhruba 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun) financované z unijního úvěrového nástroje SAFE. Z toho chce vláda platit třeba dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky. "Myslím si, že by nám to mohli uznat," řekl Okamura.

Vládu dnes v diskusi kritizoval předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého reálně nechce dvouprocentní závazek plnit. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) podle něj v důvodové zprávě k rozpočtu jasně uvedl, že s takto navrženým plánem hospodaření to ani není možné. Hřib navíc uvedl, že Babišovi nevěří a premiér by měl vyjádření NATO zveřejnit. "Pokud se jedná o takto důležitou věc, tak bych rád viděl ten dokument," řekl.

Podle státního rozpočtu by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.

Politika

Předchozí vláda se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Loni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš ale dříve řekl, že jeho vláda žádný takový závazek nemá. Po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.

Babiš dnes ve svém videu řekl, že v roce 2023 uznalo NATO Česku obranné výdaje ve výši 1,31 procenta HDP, v roce 2024 to bylo 1,97 procenta, loni 1,85 procenta a letos zatím 1,78 procenta. S NATO chce vyjednávat. "Budeme říkat - my tam máme program SAFE, který je za 52 miliard, proč nám to nechcete uznat? A budeme se o tom bavit," uvedl. Za prioritu kabinetu Babiš označuje posilování armády náborem vojáků.

Rada EU před dvěma týdny schválila český plán na využití peněz z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. ČR může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy Kč). Česko bude podle Babiše z peněz financovat dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky.

Poslanec Turek se stává konstantou českého politického života. Chcete se týden nebo měsíc zabývat něčím nepodstatným, co ovšem hýbe médii a tím i veřejností, včetně politiků, obraťte se na Turka. Tento zlobivý chlapec vždy provede nějakou lotrovinu, která zcela zastíní podstatné okolnosti našich životů.

Naposledy se mu tento kousek povedl, když se o úřednících na „svých“ ministerstvech, myslel tím resorty pod správou Motoristů, nejvíc samozřejmě ministerstvo životního prostředí, zmínil jako o hmyzu, který bude potřeba deratizovat. Šéf odborů žádal omluvu, také Babiš se musel zapojit se svým rozhořčením, opozice chtěla Turka rovnou vyobcovat ze sněmovny. Dokonce i Turkův stranický kolega Boris Šťastný byl pro omluvu.

Jediný Petr Macinka nenašel na Turkových slovech nic podivného a aféru označil za pokračování Hilsneriády proti Filipovi Turkovi, kterou „jednoznačně“ odmítá. Další kulhající přirovnání z úst Motoristy. A mimochodem, slyšíte tam to imperativní Klausovské „jednoznačně“? Turek se přesto nakonec omluvil, nemyslel prý úředníky, ale aktivisty. Konec jedné zbytečné aférky, jistě přijde další.

Klíčoví lidovci?

Mnohem důležitější věci se dějí u lidovců. Tedy, hlavně pro lidovce. Zvolili si nového šéfa Jana Grolicha. Ten vzhledem k titěrným preferencím strany poněkud překvapivě ohlásil, že má ambici udělat z partaje klíčovou stranu, která se bude podílet na moci. Petr Pithart dokonce označil Grolicha za budoucího premiéra. Na sněmu v Ostravě bylo očividně veselo. Někteří delegáti přijeli v krojích, patrně i s výslužkou. Faktem je, že lidovci, pokud by se dostali do sněmovny, už naznačují, že Babiš pro ně nemusí být tabu. Teď už jim nezbývá než se poctivě modlit, aby se stal volební zázrak.

Prezident Pavel vrátil při návštěvě Pardubického kraje do hry svou účast na summitu NATO v Turecku. Už se zdálo, že věc je uzavřená a Pavel neletí, on si však opět dupnul. Nevidí prý důvod své neúčasti, na summitu by prý prezentoval mandát vlády. A konečně si na Babišovi vydupal termín schůzky, bude 8. května. Dočkáme se veletoče v další vládní sáze? Babiš by rád s prezidentem klidné vztahy, na druhé straně potřebuje Macinku. Možná má Turkova omluva za parazity hlubší souvislosti, než by se zdálo.

Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v trestním řízení, uvedla stanice CBS News s odvoláním na dva zdroje. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.

Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na dnešek SELČ zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se galavečeře konala. Podezřelého zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události evakuovala. Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku, řekl Trump s tím, že s dotyčným agentem hovořil.

Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a byl zadržen poté, co zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se konala akce, které se účastnil Trump, jeho choť, viceprezident J.D. Vance a další členové kabinetu.

Allenovi je asi 31 let o podle a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles, sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek.

Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.

Na profesní síti Linkedin Allen uvádí, že v posledních několika letech pracoval jako učitel na částečný úvazek pro C2 Education a jako samostatně výdělečně činný vývojář her. Předtím pracoval rok jako strojní inženýr pro společnost IJK Controls v South Pasadeně a předtím jako asistent učitele na Caltechu. Profil také obsahuje článek z místních novin o soutěži v robotice na Caltechu v roce 2016, kterou prý vyhrál Allenův tým.

Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání. Potvrdil, že střelec byl zadržen. Trump navrhl, aby galavečeře pokračovala. Poté, co ho bezpečnostní složky požádaly, aby místo incidentu v souladu s protokolem opustil, uvedl, že jim okamžitě vyhoví. Stanice MS NOW zveřejnila video, na kterém je vidět, jak jsou Vance a o chvíli později Trump eskortováni ze sálu. Trump, obklopen tajnými agenty, při tom upadne na zem.

Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely.

