Slovensko hrozí vetem sankcí proti Rusku

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko. To po vítězství opoziční strany Tisza v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády.
Ruská ropa ropovodem Družba přes Ukrajinu přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při úterní návštěvě Německa řekl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Kyjev dříve tvrdil, že ropovod poškodil ruský útok.
Postoj Slovenska k dalším protiruským sankcím oznámil Blanár před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Řekl, že Slovensko chce jasnou, transparentní a ověřitelnou deklaraci, že ropovod Družba bude opět spuštěn. V minulosti přitom představitelé slovenské vlády tvrdili, že sankce proti Rusku podpoří, pokud nebudou poškozovat slovenské zájmy.
Podle dřívějších informací Slovensko a Maďarsko byly proti novému balíku protiruských sankcí už na únorové schůzce ministrů zahraničí členských zemí EU. Budapešť tehdy tvrdila, že zablokuje přijetí těchto sankcí, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska.
Podle Blanára postoj formující se nové maďarské vlády naznačuje, že je připravena podpořit uvolnění unijní půjčky Ukrajině. To blokoval maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla v nedávných parlamentních volbách porážku. Slovenský premiér a Orbánův spojenec Robert Fico v březnu v souvislosti s uvedenou půjčkou řekl, že Slovensko je připraveno převzít štafetu po Maďarsku, pokud to bude třeba.
Orbánova i Ficova vláda dlouhodobě obhajují dovoz ruských energií a vystupují také proti rozhodnutí EU postupně ukončit dovoz zemního plynu z Ruska. Po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vláda v Bratislavě vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft uvolnila ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, si pak zajistil alternativní dodávky ropy ropovodem Adria a státu vypůjčenou surovinu už vrátil.
Energetický trh znovu zdražuje a rozdíly mezi nabídkami mohou být tisíce korun ročně. ERÚ proto přichází s novým ukazatelem, který může odhalit, kdo přeplácí – a kdo ještě může ušetřit.
Energetický regulační úřad (ERÚ) spustil indikativní pásmo nabídkových cen fixovaných produktů elektřiny a plynu. Má spotřebitelům pomoci rychle posoudit, zda nabídka odpovídá situaci na trhu, ať už jde o novou smlouvu, prolongaci nebo rozhodování o fixaci. Nástroj shodou okolností přichází v době, kdy část dodavatelů v reakci na napjatou situaci na Blízkém východě zdražuje ceníky pro domácnosti i podnikatele. Odborníci ale upozorňují, že je ještě možné se dostat na nižší cenu – stále ještě jsou k dispozici ceníky z období před začátkem konfliktu, které odpovídají tehdejším velkoobchodím cenám.
ERÚ pásmo popisuje jako jednoduchý ukazatel, který má spotřebitelům usnadnit rozhodování. Na první pohled tak spotřebitel vidí, zda by ceny dodavatelů měly podle vývoje na velkoobchodních trzích klesat nebo zda je zdražení opravdu opodstatněné, jako je tomu nyní. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka díky němu lze „snadno posoudit výhodnost fixace ceny u nové smlouvy, podmínky prodloužení stávající smlouvy nebo porovnání s cenami u smlouvy na dobu neurčitou“. Úřad avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc.
Prakticky to znamená, že spotřebitel má v ruce orientační rozmezí, podle kterého může rychle zkontrolovat, zda nabídka odpovídá tržní realitě. Rozmezí se však týká pouze cen za komoditu, tedy za samotnou elektřinu nebo plyn, bez nákladů na dodávku (distribuci). Aby bylo možné tuto hodnotu porovnat s indikativním pásmem ERÚ, musí nejdříve domácnost ze stávajícího vyúčtování nebo z nabídky od dodavatele vyčíst, jaké je jednotková cena, což nemusí být vždy snadné. ERÚ zároveň upozorňuje, že nabídka mimo pásmo automaticky neznamená podezřelého dodavatele, roli mohou hrát různé obchodní strategie nebo zpoždění cenotvorby.
Právě na kombinaci obojího mohou nyní profitovat klienti u dodavatelů, kteří stále ještě drží ceny elektřiny a plynu z konce února letošního roku. Indikativní pásmo ERÚ je orientační kompas pro fixované produkty a pro srovnání toho, co zákazníkovi přistane v prolongaci nebo v nové nabídce.
Nenajdeme zde tedy pásma pro smlouvy na dobu neurčitou nebo méně obvyklé měsíční či spotové ceny. Zároveň zohledňuje jen pásma oficiálních zveřejněných ceníků dodavatelů. V praxi totiž existují i cenové nabídky, například neveřejné akviziční nabídky a produkty sjednávané přes zprostředkovatelské kanály nebo retenční nabídky.
Pro spotřebitele z toho plyne jednoduchá věc: pokud vidí, že se trh hýbe a pásmo naznačuje růst, vyplatí se zvážit fixaci ceny, ideálně ještě před tím, než se nová cenová hladina promítne do nabídek.
„Samotné pásmo je jen začátek a domácnosti poskytne základní povědomí o možném vývoji cen energií. Pro každou domácnost je ale rozhodující její stávající platná smlouva a z ní vyplývající ceny, které za energie platí. A pokud zvažuje změnu dodavatele, je pro domácnost podstatné převést indikativní pásmo do reality, tedy kolik skutečně může ušetřit nebo naopak o kolik se energie zdraží. A právě tady se často ukáže, že rozdíl mezi orientační a skutečně dostupnou cenou může být výrazný, zejména u domácností s vyšší spotřebou,“ upozorňuje energetická analytička poradenské služby Revido Kristýna Bajer.
Zdražování pro nové smlouvy
Část dodavatelů v posledních dnech zdražuje ceníky u nových akvizičních smluv, stejně tak jsou meziměsíčně méně výhodné retenční nabídky. Jde o reakci na růst cen plynu na velkoobchodním trhu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a omezením dodávek z oblasti Perského zálivu. Na první pohled by se mohlo zdát, že stávající klienti dodavatelů budou ve výhodě a zaplatí za energie méně – hovoří se totiž jen o růstu cen pro nové klienty, opak je však pravdou.
Lidé, kteří nikdy nezměnili dodavatele nebo mají uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou, již platí o 20–30 procent více za obchodní část ceny a dlouhodobě za energie přeplácí. Pro dodavatele to znamená, že u těchto klientů má mnohem vyšší marži, a tedy i prostor pro udržení cen. Zdražování se v budoucnu může týkat jak smluv na dobu neurčitou, tak i fixovaných smluv s omezenou garancí nebo bez garance ceny.
Pro stanovení orientačních cen vychází ERÚ z takzvaného indikativního nákladu nákupu elektřiny či plynu. Ten počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a z kombinace burzovních cen v různých hodinách, dnech a měsících; zohledňuje také další náklady obchodníků. Proto bude pásmo fungovat jen pro fixované produkty, u nichž je nákupní strategie lépe předvídatelná.
Pokud bychom se podívali na běžnou domácnost v bytě, která elektřinu využívá ke svícení, podle pásma indikativních cen by měla ročně zaplatit částku mezi 25 tis. - 27 tis. korun. Reálně jsou však na trhu nabídky (od velkých, prověřených dodavatelů), díky kterým je bude elektřina stát 21 tis. korun ročně. Pokud lidé elektřinou nebo plynem nemovitost vytápějí, jsou rozdíly mezi indikativními cenami a aktuálními tržními nabídkami ještě vyšší, okolo 8 tis. korun ročně (ve prospěch dostupných nabídek na trhu).
Podle odborníků v praxi indikativní pásmo funguje jako rychlá orientace, ale pro správné rozhodnutí je klíčové znát svou jednotkovou cenu za elektřinu nebo plyn (tzv. obchodní část ceny). Pomůže také vědět, zda mám fixovanou smlouvu a případně na jak dlouho.
„Ceny energií se skládají ze dvou částí. Z tzv. regulované, kterou platíme všichni bez rozdílu za distribuci a z obchodní části ceny. Indikativní pásmo nám umožňuje porovnání pouze té obchodní části, proto je potřeba ji nejdříve z vyúčtování nebo nabídky vyčíst. To pro běžného spotřebitele může být obtížné, navíc je třeba si pohlídat, zda je cena s DPH nebo bez DPH. U malých spotřeb do 1 MWh je pak nejdůležitější výše měsíčního poplatku, nikoliv cena za komoditu, ten však indikativní pásma zohledněn není,” upozorňuje CEO poradenské služby Revido Tomáš Suchý.
ERÚ zároveň avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc, aby spotřebitelé viděli, jak se očekávané cenové rozmezí mění podle vývoje na velkoobchodních trzích. V praxi tak půjde o pravidelný orientační kompas – obzvlášť v obdobích, jako je nyní, kdy jdou ceny na trzích nahoru a je vhodné fixovat. I pokud má domácnost již zafixováno, smlouvu s výhodnou cenou s novým dodavatelem může podepsat až 12 měsíců dopředu – což může přinést jistotu do domácího rozpočtu. Naopak klesající ceny lidem napoví, že by mohlo být vhodné s uzavřením nové smlouvy ještě chvíli počkat.
A tady je náhled faktury. Aby se klient dostal k ceně, kterou může 1:1 srovnávat s indikativním pásmem, musí najít ve vyúčtování jednotkovou cenu za komoditu (zde elektřina) s DPH nebo bez DPH - níže varianta bez DPH (na této faktuře údaj s DPH není resp. nenašla jsem ho tam). Podle toho pak nastavit i v pásmu cen.
Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.
Čeští investoři se již těší na dvě IPO. Jedním je Anthropic, který by mohl na burzu vstoupit letos na podzim. Ještě více se ale hovoří o burzovním startu vesmírného startupu Elona Muska SpaceX. Důvodem je, že by mělo jít o největší IPO historie, které by mohlo vynést až 75 miliard nového kapitálu, což by byl sám o sobě rekord, to by přitom společnost nacenilo na dva biliony dolarů. A to by překonalo dosavadní rekord společnosti Saudi Aramco, která na burzu vstoupila v roce 2019.
Na obří zhodnocení se přirozeně těší Elon Musk, který by se při takovém scénáři stal historicky prvním dolarovým bilionářem. Velké očekávání pak má také společnost Alphabet, která vedle Googlu či YouTube drží také velký podíl právě ve SpaceX.
„Původně Alphabet držel podíl ve výši 6,11 procenta, ten se ale snížil při letošním spojení SpaceX a xAI,“ uvádí Bloomberg s tím, že přesná velikost podílu drženého jednotlivými akcionáři není známá. Podle odhadů pak samotný Musk drží zhruba 40procentní podíl SpaceX.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Podle Franka Grandy, analytika společnosti PitchBook, se investoři, kteří měli možnost kopit akcie nejpozději v roce 2021, během IPO zajistí do konce života. „I když jste minuli možnost investovat mezi lety 2010 a 2020 a nějak se vám to podařilo v roce 2021, své prostředky zhodnotíte 20násobně,“ uvedl Granda pro Bloomberg.
Cesta k bilionům
Společnost SpaceX založil Elon Musk v roce 2002 díky prostředkům získaným při prodeji platebního systému PayPal. V roce 2010 se vesmírný startup stal jednorožcem s valuací přesahující miliardu dolarů.
Google poprvé investoval do SpaceX v roce 2015, kdy se připojil ke společnosti Fidelity Investments v rámci kola financování v hodnotě jedné miliardy dolarů. Tehdy to firmu nacenilo na deset miliard dolarů a oběma společnostem zajistilo desetiprocentní podíl. Aktuální podíl společnosti Fidelity ani dalších akcionářů není znám, s výjimkou několika pozic, které jednotlivé fondy zveřejnily.