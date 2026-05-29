SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů
Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.
SpaceX podle zdrojů obeznámených se situací aktuálně počítá při plánované primární veřejné nabídce akcií s oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Bloomberg už v dubnu informoval, že firma původně mířila na hodnotu přesahující dva biliony dolarů.
Cílové ocenění se podle zdrojů upravilo po konzultacích s poradci a investory. Parametry nabídky se však mohou ještě změnit podle zpětné vazby během marketingu IPO.
Největší IPO všech dob
SpaceX chce podle Bloombergu získat až 75 miliard dolarů. Pokud by se plán naplnil, šlo by o největší primární veřejnou nabídku akcií v historii.
Formální marketing nabídky by měl začít nejdříve 4. června, cena akcií by mohla být stanovena už 11. června. Harmonogram se ale podle zdrojů může o několik dní posunout.
„Ve světle prohlášení prezidenta o zrušení mých vládních zakázek začne SpaceX okamžitě vyřazovat z provozu svou kosmickou loď Dragon,“ uvedl Elon Musk v příspěvku na své síti X. O pár hodin později však vzal své prohlášení zpět.
Od raket k umělé inteligenci
Investorská prezentace připojená k podání IPO z 20. května podle Bloombergu ukazuje, že SpaceX se snaží představit nejen jako výrobce opakovaně použitelných raket a provozovatel satelitního internetu, ale také jako budoucí hráč v infrastruktuře a službách umělé inteligence.
Firma investorům popisuje i ambice v oblasti orbitálních datových center a uvádí celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.
Tržby rostly, firma ale skončila ve ztrátě
SpaceX v roce 2025 vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů, oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zisk 791 milionů dolarů z roku 2024 se však loni podle podání změnil ve ztrátu 4,94 miliardy dolarů.
V únoru společnost oznámila koupi Muskovy firmy xAI, pod kterou spadá chatbot Grok i sociální síť X. Bloomberg tehdy uvedl, že transakce ocenila SpaceX na jeden bilion dolarů a xAI na 250 miliard dolarů.
IPO povedou největší banky z Wall Street
Nabídku vedou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase spolu s dalšími bankami. SpaceX, oficiálně Space Exploration Technologies Corp., má podle Bloombergu debutovat na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.