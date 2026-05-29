SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

SpaceX podle zdrojů obeznámených se situací aktuálně počítá při plánované primární veřejné nabídce akcií s oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Bloomberg už v dubnu informoval, že firma původně mířila na hodnotu přesahující dva biliony dolarů.

Cílové ocenění se podle zdrojů upravilo po konzultacích s poradci a investory. Parametry nabídky se však mohou ještě změnit podle zpětné vazby během marketingu IPO.

Největší IPO všech dob

SpaceX chce podle Bloombergu získat až 75 miliard dolarů. Pokud by se plán naplnil, šlo by o největší primární veřejnou nabídku akcií v historii.

Formální marketing nabídky by měl začít nejdříve 4. června, cena akcií by mohla být stanovena už 11. června. Harmonogram se ale podle zdrojů může o několik dní posunout.

Od raket k umělé inteligenci

Investorská prezentace připojená k podání IPO z 20. května podle Bloombergu ukazuje, že SpaceX se snaží představit nejen jako výrobce opakovaně použitelných raket a provozovatel satelitního internetu, ale také jako budoucí hráč v infrastruktuře a službách umělé inteligence.

Firma investorům popisuje i ambice v oblasti orbitálních datových center a uvádí celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.

Tržby rostly, firma ale skončila ve ztrátě

SpaceX v roce 2025 vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů, oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zisk 791 milionů dolarů z roku 2024 se však loni podle podání změnil ve ztrátu 4,94 miliardy dolarů.

V únoru společnost oznámila koupi Muskovy firmy xAI, pod kterou spadá chatbot Grok i sociální síť X. Bloomberg tehdy uvedl, že transakce ocenila SpaceX na jeden bilion dolarů a xAI na 250 miliard dolarů.

IPO povedou největší banky z Wall Street

Nabídku vedou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase spolu s dalšími bankami. SpaceX, oficiálně Space Exploration Technologies Corp., má podle Bloombergu debutovat na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.

PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

Nikotin užívá už téměř 40 procent mladých Čechů. Nejčastěji sahají po e-cigaretách

Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.

Téměř 40 procent Čechů ve věku 15 až 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji mladí lidé sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá, celkem jich je 29,5 procenta.

Vyplývá to z Národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle něj zároveň dlouhodobě klesá spotřeba alkoholu i podíl lidí, kteří pijí ve škodlivé míře.

Závislost vzniká rychle, varuje SZÚ

Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle, což způsobují především účinky nikotinu. Hlavním důkazem její síly je fakt, že většina uživatelů uvádí, že by si přála přestat, ale často už nejsou schopni,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Anna Niklová.

Kouření klasických cigaret je na ústupu

Lékaři vedle samotné závislosti upozorňují také na zdravotní rizika nikotinu. Varují například před jeho dopady na srdce a cévy nebo na vyvíjející se mozek dospívajících. U alternativních výrobků může být podle odborníků závislost kvůli rozdílnému dávkování nikotinu v některých případech silnější než u klasických cigaret.

Hygienici chtějí omezit příchutě i reklamu

Podle hlavní hygieničky a ředitelky SZÚ Barbory Mackové je potřeba více chránit mladé lidi před výrobky, které pro ně mohou být atraktivní vzhledem, reklamou nebo příchutěmi.

Naší snahou je prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků, které zvyšují jejich atraktivitu,“ uvedla Macková.

Kuřáků mírně ubývá, e-cigarety rostou

V české populaci starší 15 let užívalo loni nikotin 29,5 procenta lidí, více než pětina denně. Kuřáků bylo 22,1 procenta. Elektronickou cigaretu alespoň jednou měsíčně použilo 11,6 procenta respondentů.

Zahřívaný tabák užívá zhruba pět procent lidí, nikotinové sáčky 2,6 procenta. Za posledních pět let se podíl kuřáků snížil o jeden procentní bod, zatímco podíl uživatelů elektronických cigaret se více než zdvojnásobil.

Spotřeba alkoholu dál klesá

Průzkum se věnoval také alkoholu. Spotřeba na osobu včetně abstinentů dlouhodobě klesá, loni činila 5,8 litru. V mezinárodním srovnání je ale podle SZÚ stále vysoká.

Snižuje se také podíl respondentů, kteří přiznávají pití ve škodlivé míře. U mužů to loni bylo 7,7 procenta a u žen 3,2 procenta. Před šesti lety byl tento podíl u obou pohlaví výrazně vyšší.

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě 36 na kosmodromu Cape Canaveral. Firma Jeffa Bezose uvedla, že veškerý personál je v bezpečí a zatím je příliš brzy říci, co nehodu způsobilo. Incident zřejmě výrazně zkomplikuje další plány Blue Origin, která chtěla letos s New Glennem uskutečnit až dvanáct startů.

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě na mysu Canaveral. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Podle agentury AP výbuch otřásl domy v okolí a zbarvil oblohu do oranžova. Startovací rampa 36 je dobře viditelná i z nedaleké pláže, a záběry mohutné ohnivé koule se proto rychle rozšířily po internetu.

Záchranáři uvedli, že v souvislosti s explozí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Blue Origin zároveň ujistila, že všichni pracovníci jsou v bezpečí.

Bezos: Na závěry je příliš brzy

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos podle agentur uvedl, že je zatím příliš brzy na to určit, co přesně se při testu pokazilo. Firma nyní bude muset incident vyšetřit a zjistit příčinu selhání.

Test se konal před plánovaným čtvrtým startem rakety New Glenn, který se očekával v příštích týdnech. Exploze ale podle serveru TechCrunch pravděpodobně znamená, že společnost bude muset program na delší dobu pozastavit, dokud problém neodstraní.

Klíčová raketa pro ambice Blue Origin

New Glenn, pojmenovaný po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, patří k nejdůležitějším projektům Blue Origin. Společnost raketu vyvíjela zhruba deset let ve snaze konkurovat SpaceX Elona Muska.

Do vesmíru New Glenn poprvé odstartoval loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byl ale program pozastaven poté, co kvůli poruše motoru raketa vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Šlo teprve o třetí let tohoto nosiče.

Rána pro letošní plány

Blue Origin plánovala, že letos uskuteční až dvanáct startů rakety New Glenn. Nehoda na rampě však může tyto ambice výrazně zbrzdit.

Raketa má přitom hrát důležitou roli i v budoucích misích pro NASA. Blue Origin ji chce využít mimo jiné k vynášení přistávacích modulů určených pro lety na Měsíc.

