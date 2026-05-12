Slova o konci války na Ukrajině pronesl další vysoký představitel Kremlu
Kreml tvrdí, že konec války na Ukrajině se blíží. Podle Peskova ale zatím není na stole nic konkrétního.
Vývoj v mírovém procesu umožňuje říct, že se blíží konec rusko-ukrajinské války, ale v tuto chvíli nelze mluvit o ničem konkrétním, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na dotazy ohledně sobotního výroku prezidenta Vladimira Putina, že se konflikt chýlí ke konci.
„Prezident (na tiskové konferenci 9. května) uvedl, že Rusko zůstává otevřené kontaktům. Řekl, že v třístranném formátu byla odvedena určitá práce. A mluvil o tom, že uvítáme (pokračující) zprostředkovatelské úsilí Spojených států,“ řekl Peskov podle státní agentury TASS.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Jednání mezi Kyjevem a Moskvou se dosud konala za zprostředkování Spojených států. Nedosáhla ale ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k rozsáhlé invazi do sousední země. V posledních týdnech se pak pozornost Washingtonu zaměřila na Írán, proti kterému vedou válku USA a Izrael.
Válka mezi Ruskem a Ukrajinou by podle prohlášení Peskova „mohla být zastavena v jakýkoliv moment“, pokud „Kyjev učiní nezbytné rozhodnutí“. „Kyjev si je dobře vědom rozhodnutí, která je třeba učinit,“ sdělil Peskov. Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovaná Washingtonem už dříve uvázla na mrtvém bodě kvůli východoukrajinským regionům, na které si Moskva činí nároky, ačkoliv je ani nedokázala vojensky okupovat. Kyjev se odmítá části svého území vzdát.
„Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci,“ řekl v sobotu Putin novinářům o válce proti Ukrajině. Hovořil v den ruských oslav 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Moskva tradičně uspořádala při této příležitosti vojenskou přehlídku, oproti předchozím rokům ji však zredukovala a nebyla na ni k vidění vojenská pozemní technika. Kreml rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.
Miliardáři mají lepší přístup k informacím i zdrojům než obyčejní smrtelníci, a před případnou apokalypsou by se tak dokázali lépe zachránit. Počítačový umělec z Los Angeles proto soudí, že pohyb soukromých letadel by měli mít možnost sledovat i ostatní.
Bojíte se konce světa? Sledujte private jety miliardářů
Zprávy z firem
Miliardáři mají lepší přístup k informacím i zdrojům než obyčejní smrtelníci, a před případnou apokalypsou by se tak dokázali lépe zachránit. Počítačový umělec z Los Angeles proto soudí, že pohyb soukromých letadel by měli mít možnost sledovat i ostatní.
Putin svým výrokem mnohé překvapil, blíže však neupřesnil, co tím myslel, napsala dnes agentura AFP. V projevu během vojenské přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě šéf Kremlu prohlásil, že ruští vojáci bojující proti Ukrajině „čelí agresivní síle, kterou vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO“. „A navzdory tomu naši hrdinové postupují vpřed,“ tvrdil ruský prezident.
Agentura AFP na začátku května s odvoláním na analýzu amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzívy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt. Moskva podle něj v uplynulém měsíci ztratila na různých místech kontrolu nad zhruba 120 kilometry čtverečními dříve obsazeného území. AFP už na začátku dubna s odvoláním na ISW psala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup.