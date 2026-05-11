Bojíte se konce světa? Sledujte private jety miliardářů
Miliardáři mají lepší přístup k informacím i zdrojům než obyčejní smrtelníci, a před případnou apokalypsou by se tak dokázali lépe zachránit. Počítačový umělec z Los Angeles proto soudí, že pohyb soukromých letadel by měli mít možnost sledovat i ostatní.
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, řeklo by se v nadsázce při hodnocení počinu kalifornského umělce a kodéra Kyle McDonalda. Ten vytvořil Systém včasného varování před apokalypsou (Apocalypse Early Warning System). Sleduje při něm pohyb soukromých letadel po celém světě. Pokud by velké množství tryskáčů náhle začalo opouštět centra měst a převážet své pravděpodobně velmi bohaté pasažéry do bunkrů a izolovaných resortů, mohlo by to být podle něj varování i pro zbytek lidstva.
McDonaldův projekt využívá veřejně dostupná data o letech k mapování polohy soukromých a charterových business jetů, tedy letadel často využívaných superbohatými, a vytváří takzvaný ukazatel historické úrovně nouze. Sleduje, kolik letadel je v danou chvíli ve vzduchu oproti běžnému pohybu, a hodnotí situaci na stupnici od 1 do 5. Pokud úroveň prudce vzroste, systém může své sledující varovat prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
McDonalda myšlenka systému varujícího před koncem světa napadla v době, kdy se rozšiřovala válka v Íránu a riziko jaderného konfliktu přestávalo být jen teoretickou hrozbou. Nástroj je reakcí na jeho vlastní úzkost i širší nervozitu, která podle něj ve společnosti sílí kvůli globálním a politickým otřesům.
„Chci, aby se lidé taky zasmáli. Doufám, že v tom uvidí určitou nadsázku naší situace — že jsme uvězněni v boji mezi ultrabohatými a pracující třídou,“ řekl McDonald. „A zároveň aby si připomněli, že pořád existují věci, které můžeme dělat. Nejsme úplně zdeptaní a bez naděje,“ dodal umělec deníku Washington Post.
MyEpstein a preppeři
Není to první jeho kontroverní projekt. Předchozí se jmenuje MyEpstein, který uživatelům ukazuje, kteří z jejich kontaktů figurují ve spisech Jeffreyho Epsteina.
Myšlenka odvozovat vlastní bezpečnost od chování ultrabohatých však není úplně mimo. Z některých z nich se stali takzvaní „preppeři“, tedy lidé připravující se na konec světa, jak popsal autor a dokumentarista Douglas Rushkoff ve své knize Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires. Většina z nich si sice nestaví doslovné sci-fi bunkry soudného dne – i když někteří ano –, ale buduje střežené a dobře zásobené krizové úkryty v rámci již existujících nemovitostí, uvedl Rushkoff.
Dobrou zprávou je, že hrozba konce světa zatím hmatatelná není. Od zveřejnění projektu systém nevystoupal nad úroveň 4. „Mým obecným cílem je dát lidem takovou hackerskou mentalitu – schopnost dívat se na to, co se kolem nás děje, a nevidět jen šum, ale skutečně rozeznávat určité vzorce,“ řekl McDonald deníku.
