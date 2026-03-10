Další rána pro ruskou armádu? Téměř jsme je vytlačili z Dněpropetrovské oblasti, tvrdí Ukrajinci

Ukrajina během své nedávné protiofenzivy téměř zcela vytlačila ruská vojska z Dněpropetrovské oblasti. Zbývá osvobodit tři vesnice, uvedl v rozhovoru se serverem RBK-Ukrajina ukrajinský generál Oleksandr Komarenko. Tvrzení nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
„Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit práci ve třech malých obcích a další dvě vyčistit,“ uvedl generálmajor Komarenko, který je náčelníkem operačního řízení generálního štábu ukrajinské armády.
Akce ukrajinských vojsk na rozhraní Dněpropetrovské a Záporožské oblasti nazval útočnou operací, při níž bylo osvobozeno 400 čtverečních kilometrů ukrajinského území a na podobně velké ploše bylo provedeno „vyčištění“ týlové zóny.
Rusko podle Komarenka usilovalo o vytvoření nárazníkové zóny v Dněpropetrovské oblasti.
Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO
Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.
Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj minulý týden uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt. Během zimy také podle něj Rusko přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk.
Ruská vojska pronikla do ukrajinské Dněpropetrovské oblasti loni v létě a od té doby Moskva oznámila dobytí řady obcí v tomto regionu. Ten přitom není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou, Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.
Největší streamovací služba světa ukončila investici v retailové značce As Ever, za kterou stojí vévodkyně Meghan Markle. Seriál S láskou Meghan navíc nemá jistotu, že bude pokračovat.
Streamovací služba Netflix v roce 2020 uzavřela velkou spolupráci s princem Harrym a jeho manželkou, vévodkyní Meghan Markle. Její hodnota se mohla vyšplhat až ke stovkám milionů dolarů.
Výsledkem spolupráce byla nejprve otevřená dokumentární série, následně několik dalších dokumentů. Vloni se pak do nabídky Netflixu dostala samostatná „feel good“ série S láskou Meghan, v níž vévodkyně ze Sussexu vařila se svými údajnými kamarády nejrůznější jídla.
Méně známou součástí spolupráce byla investice, kterou Netflix vévodkyni poskytl při založení značky As Ever. Tu potvrdil vloni co-CEO Netflixu Ted Sarandos, který tuto pasivní investici označil za zajímavou novinku pro byznys Netflixu.
„Myslím, že dopad Meghan na kulturu a publikum je podceňovaný. Když jsme v roce 2022 zveřejnili trailer na dokumentární sérii Harry & Meghan, vše, co se objevilo na obrazovce, bylo několik dní podrobně rozebíráno v tisku. Boty, které měla, se vyprodaly všude na světě, stejně tak deka Hermès, která ležela na pohovce,“ uvedl vloni Sarandos.
Definitivní konec?
Produkty As Ever pak hrály významnou roli v sérii, kde vévodkyně ukazovala výrobu přírodních produktů (například svíčky z včelího vosku) a používala různé kuchyňské potřeby a nádobí samozřejmě s daným logem.
Jenomže podle zjištění BBC a Variety nyní tato investice skončila. „Jsme rádi, že jsme mohli na počátku tohoto fenoménu být. Ale jak bylo od počátku záměrem, Meghan se na růstu značky bude již podílet sama,“ uvedl pro Variety mluvčí Netflixu.
A totéž potvrdili také zástupce prince Harryho a vévodkyně Meghan. „Děkujeme Netflixu za spolupráci v prvním roce, během něhož jsme dosáhli ohromného růstu. Díky tomu je značka As Ever připravená již obstát sama o sobě.“
Jenomže podle spekulací médií není vše tak růžové, jak by se mohlo z daných prohlášení zdát. Netflix totiž uvedl dvě série (v březnu a srpnu) a jeden vánoční speciál seriálu S láskou Meghan a na rozdíl od jiných show zatím otálí s prohlášením, zda bude seriál pokračovat.
Pohodlně se usaďte, vévodkyně Meghan vás vezme na návštěvu. A bude velká pohoda. Pohoda musí být, i kdyby měla téct krev. Sotva začalo jaro, ale tohohle horkého kandidáta na nejzbytečnější pořad roku bude těžké překonat.
Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.
Merz přijme dnes v poledne Babiše v berlínském kancléřství s vojenskými poctami. Podle mluvčího německé vlády spolu budou jednat o vztazích Česka a Německa, ale také o zahraniční a evropské politice. Mimo jiné se budou podle mluvčího věnovat přípravě summitu Evropské unie, který bude 19. a 20. března.
„Před summitem EU příští týden si Merz vyhradil trochu času na pravicového populistu, kterého by rád odradil od toho, aby příliš zaplul do tábora Orbán-Fico,“ uvedl web Politico s odkazem na maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedu slovenské vlády Roberta Fica.
Mohlo by to „skřípat“
Mezi hlavní témata dnešní schůzky budou podle webu Politica patřit Ukrajina či energetika. U prvního bodu by to přitom mezi Merzem a Babišem mohlo „skřípat“. „Babiš českou pomoc (Ukrajině) výrazně omezil,“ uvedl web. Vysoko na programu jednání bude podle Politika také energetika. „Babiš by mohl opět požadovat zrušení systému emisních povolenek ETS2. Merz se k němu dříve také vyjádřil kriticky, potom ale zase trochu couvnul,“ poznamenal web.
Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu
Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.
Poslanec vládní sociální demokracie (SPD) Ruppert Stüwe, kterého Politico oslovilo, by si přál, aby Česko a Německo posílily „strategickou a mezirezortní koordinaci“. Jako příklad uvedl „jasný plán pro výkonné železniční spojení mezi Německem a Českem“. Podle českého ministra dopravy Ivana Bednárika, který Berlín navštívil v pátek, bude tématem jednání Babiše s Merzem i plánované vysokorychlostní spojení Prahy s Drážďany a Krušnohorský tunel, který je jeho součástí. Politico připomnělo, že se nyní čeká na schválení projektu na německé straně.
Veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém článku o návštěvě českého premiéra v německé metropoli napsala, že „pravicový populista“ a „miliardář“ Babiš stojí v čele „euroskeptické koalice“, jejíž součástí je kromě jeho hnutí ANO také „pravicově orientovaná strana“ Motoristé sobě a „pravicově extremistická“ Svoboda a přímá demokracie (SPD).