Dalibor Martínek: Otázka pro Babiše nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy

Andrej Babiš a Petr Macinka
Dalibor Martínek

Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.

Babiš je ve svých jedenasedmdesáti letech historicky nejstarším premiérem země. Jen tak mimochodem, Stanislav Gross, budiž mu země lehká, se stal premiérem ve svých čtyřiatřiceti letech.

Babiš je v dobré kondici, cvičí – alespoň podle svých sociálních sítí – a premiérování ho baví. Má to ovšem nyní jeden zádrhel. Petr Pavel, toho času prezident, se mu cpe na summit NATO, kde chce Babiš hrát první housle. Pavel to chápe, chce mu přizvukovat. Ale Babiš ho nechce do letadla. Ne kvůli sobě, kvůli Macinkovi.

Máme tu takový rébus. Babiš, expert na mocenské hry, potřebuje vyvážit Macinku, kterému Pavel neschválil Turka. Ale potřebuje také vyvážit Pavla. Pavel nyní podepsal zákon, který umožní vládě manipulovat s cenami pohonných hmot. Udělal vstřícné gesto. Svým podpisem říká: Andreji, přestaň prudit a pusť mě do letadla.

Sešli se nám tady dva rohovníci, Babiš a Pavel. Sledujeme bitvu o moc. Babiš může z pozice premiéra Pavla odclonit od důležitých zahraničních setkání. Macinka tleská ručičkami. Ale bylo by mu to k něčemu? Pro Babiše je ideální, aby našel balanc mezi názory svých extrémistických koaličních partnerů, které si sám vybral, a prezidentem. Pavel má například podle ústavy kontrasignovat nového šéfa generálního štábu po končícím Řehkovi. Co když se Pavel sekne? Ne, to není příjemná situace.

Takových případů je víc, například jmenování ústavních soudců. Souhra by se hodila, Babiš to ví. Babiš je dobrý politický šachista, rozumí tomu, kudy leze koza. Dobře je mu známo, že sice může prezidenta pošťuchovat svými pozdními příchody na domluvené schůzky. Takové pohlazení po Macinkově srsti. Ale také ví, že se nakonec s prezidentem bude muset dohodnout. Obě strany mají v ruce silné karty.

V souhře Sněmovna versus Hrad došlo k rozštěpu. Babiš potřeboval vytvořit vládu, hodili se mu Motoristé. Ti teď ve vztahu k prezidentovi dělají zlou krev. To se Babišovi nehodí, ale musí to nějak vybalancovat. Bude k Pavlovi chodit pozdě, ale nakonec ho bude potřebovat. Pavel i Babiš si jsou dobře vědomi, že jeden bez druhého ani ránu. Jediná otázka, která je na stole, nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy.

Trump označil příměří s Íránem za „na přístrojích“ a odmítl nejnovější návrh Teheránu. Spor dál blokují požadavky USA na omezení íránského jaderného programu, které Írán považuje za jednostranné a přehnané.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že příměří s Íránem je těsně před zhroucením, informuje agentura AP. Děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.

Na otázku, zda příměří s Íránem stále platí, Trump odpověděl, že je „neuvěřitelně oslabené“ a „na přístrojích“. „Po přečtení toho odpadu, který nám poslali, bych ho označil za nejslabší v současnosti,“ řekl Trump na nesouvisejícím briefingu v Oválné pracovně. „Ani jsem to nedočetl,“ dodal. Trump už v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí dnes naopak uvedl, že íránský návrh je legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Teherán podle mluvčího žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily.

Íránský návrh, který Trump odmítl, je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím 14 bodů. Spojené státy podle deníku The Guardian mimo jiné žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu 20 let nebude obohacovat uran. USA dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.

Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než 20 let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.

Smartwings od června do konce srpna dočasně přeruší provoz na třech letních linkách a u části destinací sníží počet letů. Firma změny vysvětluje optimalizací letových řádů a kapacit. Cestujícím nabídne vrácení peněz nebo změnu letenky.

Společnost Smartwings chystá změny v letním provozu. Od 1. června do 31. srpna plánuje dočasně přerušit lety do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Zároveň upraví frekvence u vybraných spojů.

Podle aerolinek jde o reakci na aktuální vývoj poptávky a snahu efektivněji nastavit provoz v celé síti destinací, informaci sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny v letovém řádu upozornil také web Airways.

„Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla Dufková.

Změny se dotknou také dalších linek. Do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku bude Smartwings létat šestkrát týdně místo dosavadních sedmi letů. Do Paříže dopravce v létě zachová jedno denní spojení, zatímco dosud nabízel tři lety denně.

Úprava čeká i linku do Tel Avivu, kam se aerolinky chystají po odmlce způsobené konfliktem na Blízkém východě vrátit od 20. května. Místo dvou letů denně zde budou provozovat jeden let denně. Stejné omezení se týká také Malagy, kam Smartwings sníží provoz ze dvou denních spojů na jeden.

Cestujícím, kterých se změny dotknou, nabídne společnost vrácení peněz nebo změnu letenky.

Leteckou dopravu v posledních měsících ovlivnila také válka USA a Izraele proti Íránu, která podle uvedených informací začala 28. února. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě vedla ke zrušení tisíců letů. Zablokování Hormuzského průlivu zároveň výrazně zvýšilo cenu leteckého paliva, která se proti období před konfliktem zdvojnásobila.

Na situaci reagovala i německá Lufthansa. V dubnu oznámila ukončení činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení části letadel, mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Od tohoto kroku si slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun paliva.

