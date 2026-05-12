Dalibor Martínek: Otázka pro Babiše nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy
Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.
Babiš je ve svých jedenasedmdesáti letech historicky nejstarším premiérem země. Jen tak mimochodem, Stanislav Gross, budiž mu země lehká, se stal premiérem ve svých čtyřiatřiceti letech.
Babiš je v dobré kondici, cvičí – alespoň podle svých sociálních sítí – a premiérování ho baví. Má to ovšem nyní jeden zádrhel. Petr Pavel, toho času prezident, se mu cpe na summit NATO, kde chce Babiš hrát první housle. Pavel to chápe, chce mu přizvukovat. Ale Babiš ho nechce do letadla. Ne kvůli sobě, kvůli Macinkovi.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Vstřícné gesto
Máme tu takový rébus. Babiš, expert na mocenské hry, potřebuje vyvážit Macinku, kterému Pavel neschválil Turka. Ale potřebuje také vyvážit Pavla. Pavel nyní podepsal zákon, který umožní vládě manipulovat s cenami pohonných hmot. Udělal vstřícné gesto. Svým podpisem říká: Andreji, přestaň prudit a pusť mě do letadla.
Sešli se nám tady dva rohovníci, Babiš a Pavel. Sledujeme bitvu o moc. Babiš může z pozice premiéra Pavla odclonit od důležitých zahraničních setkání. Macinka tleská ručičkami. Ale bylo by mu to k něčemu? Pro Babiše je ideální, aby našel balanc mezi názory svých extrémistických koaličních partnerů, které si sám vybral, a prezidentem. Pavel má například podle ústavy kontrasignovat nového šéfa generálního štábu po končícím Řehkovi. Co když se Pavel sekne? Ne, to není příjemná situace.
Rádio je sice technologie minulosti, přesto ho pár lidí ještě poslouchá. Jedno z prvních českých soukromých rádií, rádio Stalin, které vzniklo hned po pádu komunistů, nyní Rádio 1, vysílá skvělý žebříček aktuálních písní z české a slovenské hudební sféry. V něm aktuálně vede protestsong proti Turkovi. Jakou to má váhu?
Dalibor Martínek: Soumrak Motoristů. V hitparádě Radia 1 vede protestsong proti Turkovi
Názory
Rádio je sice technologie minulosti, přesto ho pár lidí ještě poslouchá. Jedno z prvních českých soukromých rádií, rádio Stalin, které vzniklo hned po pádu komunistů, nyní Rádio 1, vysílá skvělý žebříček aktuálních písní z české a slovenské hudební sféry. V něm aktuálně vede protestsong proti Turkovi. Jakou to má váhu?
Souhra by se hodila
Takových případů je víc, například jmenování ústavních soudců. Souhra by se hodila, Babiš to ví. Babiš je dobrý politický šachista, rozumí tomu, kudy leze koza. Dobře je mu známo, že sice může prezidenta pošťuchovat svými pozdními příchody na domluvené schůzky. Takové pohlazení po Macinkově srsti. Ale také ví, že se nakonec s prezidentem bude muset dohodnout. Obě strany mají v ruce silné karty.
V souhře Sněmovna versus Hrad došlo k rozštěpu. Babiš potřeboval vytvořit vládu, hodili se mu Motoristé. Ti teď ve vztahu k prezidentovi dělají zlou krev. To se Babišovi nehodí, ale musí to nějak vybalancovat. Bude k Pavlovi chodit pozdě, ale nakonec ho bude potřebovat. Pavel i Babiš si jsou dobře vědomi, že jeden bez druhého ani ránu. Jediná otázka, která je na stole, nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy.