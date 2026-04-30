Mrazy způsobí ovocnářům škody za stovky milionů. Hrozí až do poloviny května

ČTK

Jarní mrazy zasáhly Česko v nejcitlivější fázi sezony a poškodily úrodu napříč ovocnými druhy. Ovocnáři předběžně odhadují škody na stovky milionů korun a varují, že dopady se naplno projeví až v dalších týdnech.

Mrazy, které Česko zasáhly v noci na dnešek, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů po dokončení kvetení a opylení, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Škody by podle něj neměly dosáhnout úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun.

Až mínus šest

Předpověď meteorologů o velmi mrazivé noci na dnešek se naplnila. „V sadech jsme zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho,“ uvedl Ludvík. Připomněl, že sady mrazy částečně poškodily již v první dekádě dubna a na začátku třetí dekády.

Ovocnáře podle Ludvíka čeká složitý ekonomický rok. „Budou muset zvážit další kroky a náklady, které je v průběhu vegetace čekají,“ uvedl. Vedle ztrát na produkci ovocnáři podle něj očekávají i kvalitativní škody, zejména na jablkách.

Sadaři podle Ludvíka na ochranu sadů před mrazy nasadili všechny síly, v sadech pálili svíce či používali zakuřování nebo protimrazové zamlžování. „Nebylo na co čekat, byla to možná poslední zásadní mrazivá noc, která mohla ovlivnit ekonomiku podniku. Nicméně není v možnostech žádného pěstitele ochránit celou produkci,“ uvedl Ludvík. Mrazy mohou hrozit až do poloviny května.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. "Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé," uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. V kritickém roce 2024 se úroda ovoce v Česku propadla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146.243 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Německý automobilový koncern Volkswagen vstoupil do letošního roku se slabšími výsledky, zatímco jeho česká značka Škoda Auto naopak výrazně posílila a patřila k hlavním tahounům skupiny.

Volkswagen v prvním čtvrtletí snížil provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur, což bylo pod očekáváním analytiků. Tržby klesly o 2,5 procenta na 75,7 miliardy eur a čistý zisk se propadl o více než čtvrtinu na 1,56 miliardy eur.

Na výsledky koncernu dopadly vyšší americká cla, geopolitická nejistota i silná konkurence čínských automobilek. Firma zároveň čelí slabé poptávce v Číně i ve Spojených státech. V reakci na tlak na hospodaření přišel generální ředitel Oliver Blume s úspornými opatřeními, která mají do roku 2030 vést ke zrušení zhruba 50 tisíc pracovních míst.

Zcela opačný vývoj ale vykázala Škoda Auto. Česká automobilka zvýšila provozní zisk o 20,9 procenta na 660 milionů eur a potvrdila silnou pozici na evropském trhu.

Růst Škody táhla především poptávka po elektrických modelech Elroq a Enyaq, které se zařadily mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. Silný zájem zákazníků zaznamenaly také modely Superb a Kodiaq.

Automobilka v prvním čtvrtletí prodala 315 tisíc vozů, meziročně o 13,9 procenta více. Tržby vzrostly o 9,1 procenta na 7,9 miliardy eur.

Výsledky Škody tak výrazně kontrastují s výkonem mateřského koncernu a potvrzují její rostoucí význam v rámci skupiny Volkswagen v době, kdy celý automobilový sektor čelí tlaku na marže, rostoucím nákladům i proměně trhu směrem k elektromobilitě.

Privátní bankovní služby mohou klientům nabídnout mnohem osobitější přístup a vedle výnosu se zaměřují také na hodnoty zákazníka. To je důležité zejména v turbulentních dobách, které mohou nabídnout velké příležitosti, ale také značná rizika. „Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává,“ říká Tereza Greguš, senior privátní bankéřka Trinity Bank.

Jak se mění klienti privátního bankovnictví v posledních letech? O co mají největší zájem?

Poslední roky byly mimořádně turbulentní. Pandemie, válka na Ukrajině i vysoká inflace zásadně proměnily způsob, jakým klienti přemýšlejí o svém majetku. Vidíme jasný posun od honby za maximálním výnosem k důrazu na stabilitu a ochranu hodnoty majetku.

Takže se mění i role bankéře…

Klienti dnes hledají partnera, který rozumí riziku, dokáže ho řídit a přemýšlí v dlouhodobém horizontu. Role privátního bankéře se posouvá od nabídky produktů k budování důvěry, sdílení hodnot a vytváření dlouhodobých vztahů. Právě to je oblast, kde Trinity Bank staví svou přidanou hodnotu.

Jaké jsou hlavní dlouhodobé cíle klientů?

Dlouhodobým cílem většiny klientů je vytvořit stabilní a výnosové portfolio, které ochrání hodnotu jejich majetku a zajistí kontinuitu pro další generace. Nejde pouze o výnos, ale o zachování životního standardu rodiny a odpovědné předání majetku.

A krátkodobé?

Krátkodobé cíle se obvykle odvíjejí od aktuální situace na trzích nebo konkrétních životních momentů — využití investičních příležitostí, prodej firmy, změna rodinné situace či významné investice.

Klíčovou rolí privátního bankéře je tyto dva horizonty propojit tak, aby krátkodobá rozhodnutí nenarušila dlouhodobou strategii. V Trinity Bank klademe důraz na konzistenci a disciplínu, které pomáhají klientům procházet i volatilními obdobími bez zbytečných ztrát.

Jaké životní situace klienti s bankou nejčastěji řeší?

Privátní bankovnictví doprovází klienty v zásadních majetkových i osobních milnících. Typicky jde o předání rodinné firmy další generaci, její prodej, vstup dětí do podnikání nebo změny v rodinné struktuře, jako je sňatek či rozvod. V těchto situacích není bankéř pouze finančním poradcem, ale partnerem, který pomáhá hledat řešení citlivá jak po ekonomické, tak lidské stránce. Důvěra a diskrétnost jsou v takových chvílích naprosto zásadní.

Daří se klienty převádět z tradičních bankovních produktů k aktivnímu wealth managementu?

Ano, ale je to přirozený proces založený na důvěře, nikoli na prodeji. Jakmile klienti pochopí, že aktivní správa majetku přináší větší kontrolu nad rizikem, lepší diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu, začnou ji vnímat jako logický krok. Naší rolí je vysvětlovat souvislosti, nikoli tlačit produkty. Klienti oceňují, že jim pomáháme vytvářet strukturované portfolio odpovídající jejich životním cílům.

Kdo je typický klient privátního bankovnictví Trinity Bank?

Naši klienti jsou úspěšní lidé, kteří svůj majetek vybudovali jako podnikatelé nebo vrcholoví manažeři napříč širokým spektrem oborů. Mnozí stojí za prosperujícími firmami, které postupně předávají dalším generacím. Vyhledávají konzervativní řešení s nízkou volatilitou a pravidelným výnosem, který jim umožňuje plánovat s jistotou a dlouhodobým horizontem. Očekávají individuální přístup, transparentnost a partnerství — hodnoty, na nichž Trinity Bank staví.

Jak se vám daří zhodnocovat majetek klientů?

Se svými klienty se pravidelně setkávám, vyhodnocujeme výsledky portfolií a upravujeme strategii podle vývoje trhu i jejich životní situace. Ve všech realizovaných investicích jsme dosáhli kladného zhodnocení, což vnímám jako potvrzení správně nastaveného přístupu. Průměrně se pohybujeme v rozmezí šesti až osmi procent ročního výnosu. Naší prioritou není maximalizace výnosu za každou cenu, ale stabilní a předvídatelné zhodnocení, které klientům umožňuje plánovat s jistotou.

Co dnes trh nabízí za příležitosti a jak složité je nacházet v době vysoké volatility?

Volatilita klade vyšší nároky na výběr investic i kontrolu rizika. Naším přístupem není spekulace na krátkodobé pohyby, ale pečlivý výběr kvalitních nástrojů s předvídatelným výnosem. Současné prostředí paradoxně přináší i zajímavé příležitosti — zejména v nástrojích, které profitují z vyšších úrokových sazeb nebo nabízejí stabilní cash flow. Klíčové je zachovat disciplínu a nepodléhat emocím, což je role, kterou privátní bankéř pro klienta sehrává.

Je realitní trh stále atraktivní, nebo už přehřátý?

Vždy je klíčové ujasnit si, proč klient nemovitost pořizuje — zda jde o diverzifikaci, ochranu majetku, rodinné zázemí nebo čistě investiční výnos.

V některých segmentech je realitní trh skutečně přehřátý. Pokud klient očekává pravidelný výnos z nájmu, který se pohybuje okolo dvou až tří procent ročně, přestává být ve srovnání s našimi portfolii atraktivní. V rámci investičních portfolií dokážeme nabídnout efektivnější řešení, zejména pokud je cílem stabilní výnos.

Nemovitosti však mohou dávat smysl jako součást diverzifikace — vždy záleží na cíli klienta a celkové strategii správy jeho majetku.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

