Brambor bude méně. Čeští zemědělci na nich prodělávají
Na jižní Moravě a v Polabí už letos začala výsadba brambor. Přesto se očekává, že celková plocha polí s konzumními bramborami v Česku letos klesne. Pěstitelé totiž na loňské úrodě prodělávají a část z nich proto zvažuje omezení produkce. Důvodem je především přebytek brambor na evropském trhu.
Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka by se letos mohlo v Česku pěstovat asi o deset procent méně konzumních brambor než loni. Vloni je zemědělci sklízeli z přibližně 14 tisíc hektarů polí.
„Rozhodování pěstitelů je letos ztížené méně příznivou situací na trhu konzumních brambor,“ uvedl Králíček.
Stabilnější je podle něj situace u brambor určených pro další zpracování – například na škrob nebo hranolky. Ty mají pěstitelé většinou zajištěný odbyt díky dlouhodobým smlouvám se zpracovateli.
Pražská gastronomická scéna na něj čekala dlouho. Americký burgerový řetězec Five Guys otevřel svou první českou pobočku loni v prosinci v obchodním domě Máj na Národní třídě. Očekávání byla velká – stejně jako fronty. Ty v prvních týdnech sahaly až ven z podniku a čekání na burger se počítalo na desítky minut.
RECENZE: Skvělé hranolky, ale americké ceny. Stojí pražský Five Guys za to?
Na jižní Moravě začali zemědělci sázet brambory už na konci února a postupně se přidává i Polabí. Jde o rané odrůdy určené pro první sklizeň na přelomu května a června. Podle Králíčka nejde o nijak výjimečný termín. Na Vysočině, kde se pěstuje nejvíce brambor v Česku, začíná výsadba obvykle až na začátku dubna.
V posledních dvou letech se přitom plocha bramborových polí v Česku zvyšovala. Loni zemědělci pěstovali brambory na celkové ploše 24 174 hektarů, což bylo o více než 3200 hektarů více než v roce 2023. K růstu přispěly zejména podpory pro pěstitele a zpracovatele. Dalších téměř 5900 hektarů brambor připadalo na zahrádkáře.
Co ovlivnilo situaci?
Situaci na trhu ale výrazně ovlivnila loňská úroda v celé Evropě. Produkce brambor na kontinentu meziročně vzrostla o 5,3 milionu tun. „To zvýšení je obrovské a má dopad na obchod s bramborami,“ uvedl Králíček.
Podle dosavadních informací proto letos plánují pěstitelé v hlavních zemích západní Evropy snížit plochy bramborových polí o deset až patnáct procent.
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys
Zásoby brambor jsou nyní v západní Evropě výrazně vyšší než před rokem. Jedním z důvodů je i pomalejší export bramborových hranolků mimo Evropskou unii. Podle Králíčka si totiž například Čína a Indie budují vlastní zpracovatelské závody a export na americký trh zasáhla nová cla.
V Česku, kde byla loňská úroda rovněž vyšší než v předchozím roce, zůstává situace na trhu už od října téměř stejná. Pěstitelé dostávají za brambory dodávané ve velkém na baličky zhruba 2,50 až tři koruny za kilogram, zatímco náklady na jejich produkci dosahují přibližně pěti korun za kilogram.
Při přímém prodeji ze dvora se cena pohybuje kolem deseti korun za kilogram. Podle Králíčka ale není jisté, zda se podaří všechny uskladněné konzumní brambory letos prodat.
Přestože je domácí produkce vysoká, dovoz brambor do Česka se loni snížil jen mírně.
