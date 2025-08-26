Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět
Piráti vyzvali před večerní schůzkou premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy a vicepremiéra a předsedy Starostů Víta Rakušana proti spojenectví s hnutím ANO vládu, aby okamžitě začala vymáhat po holdingu Agrofert dotace z dob, kdy byl šéf ANO Andrej Babiš ve střetu zájmů. Vymáhat má vláda deset miliard korun. Ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že ministerstvo zemědělství bude po holdingu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun.
„Nestačí jen u piva říkat, jak je Andrej Babiš špatný, a potom v deagrofertizaci nic neudělat. Pokud opravdu chtějí zastavit Babiše, proč Spolu a STAN za celé čtyři roky nesvolaly schůzi Sněmovny, aby o zákoně o střetu zájmů jednala,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Koncem minulého týdne odmítl Rakušanovu iniciativu, aby společně s ním a Fialou potvrdili odmítnutí povolební spolupráce s hnutím ANO. Žádal, aby schůzka, která se nakonec odehraje dnes večer v Malostranské besedě jen mezi Fialou a Rakušanem, byla veřejná.
„Je čas na činy, ne na prázdná slova u piva. Stát musí vymáhat každou korunu, kterou mu svými nezákonnými praktikami Andrej Babiš zcizil. Tato vláda udělala pro vymýcení korupce minimum a voliči jsou právem zklamaní. Piráti dnes proto na svém webu zveřejnili výzvu vládě, ke které se mohou lidé svým podpisem připojit, a požadují, aby Fiala, Rakušan, (Marek) Výborný a další ministři okamžitě podnikli kroky k vymáhání 10 miliard nelegálních dotací a zakázek pro Andreje Babiše,“ uvedli Piráti.
Dotace za 20 miliard
Za Babišovy vlády bylo podle strany Agrofertu přiděleno zhruba 20 miliard korun. Z toho by měl stát vymáhat nejméně deset miliard – celou částku nezákonných dotací a část veřejných zakázek, kde jde o bezdůvodné obohacení, uvedli. Připomenuli, že ministerstvo zemědělství vedené Výborným (KDU-ČSL) v polovině srpna oznámilo, že dotace začne vymáhat. „Odmítá ovšem řešit i nezákonné miliardové veřejné zakázky. Fakticky to ale znamená, že Výborného ministerstvo by učinilo úvodní kroky a za samotné vymáhání těchto dotací by byla odpovědná příští vláda. Ale co když bude její součástí opět Andrej Babiš,“ stojí v tiskovém sdělení Pirátů.
Výborný chce pět miliard
Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Největší část tvoří podle Výborného evropské nárokové dotace, jde ale i o národní podpory.
„Gró jsou nárokové dotace na plochu - jde o zhruba o 4,24 miliardy korun. Pak jsou to dotace národní jako podpora dobrých životních podmínek zvířat nebo nákazový fond. Tam to za ty čtyři roky činí zhruba 860 milionů korun. Sečteno podtrženo je to 5,1 miliardy korun,“ uvedl ministr. Částky podle něj vycházejí z propočtů resortních expertů.
Agrofert tvrdí, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň. Babiš v polovině řekl, že Výborný od nástupu do funkce zneužívá funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami.
Podle serveru Seznam Zprávy největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server. Podle Výborného jde rovněž o takzvané národní dotace, které šly z českého rozpočtu. Jde o období od roku 2017, kdy byla schválena novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Společnosti z koncernu Agrofert si letos u Nejvyššího správního soudu připsaly sérii neúspěchů ve sporech kvůli odepřeným dotacím. Státní zemědělský intervenční fond dotace neposkytl kvůli obavě, že Evropská komise je následně neproplatí. Stejně zdrženlivě postupovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Soud postup opakovaně označil za oprávněný. Nejméně čtyři návazné stížnosti letos odmítl také Ústavní soud. Agrofert je přesvědčený, že na dotace měl nárok, rozhodnutí soudu ale respektuje.